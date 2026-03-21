القوات الروسية تستهدف منشآت بنى تحتية للطاقة والنقل تعمل لصالح قوات نظام كييف- وزارة الدفاع

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن القوات الروسية استهدفت، بضربات مكثّفة، منشآت البنية التحتية للطاقة والنقل، التي تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية. 21.03.2026, سبوتنيك عربي

2026-03-21T09:54+0000

وقالت الوزارة في بيان: "ألحق الطيران العملياتي التكتيكي والطائرات المسيرة الهجومية وقوات الصواريخ والمدفعية التابعة لمجموعات القوات المسلحة الروسية، أضرارًا بمنشأة لإنتاج الذخيرة ومنشآت البنية التحتية للطاقة والنقل في أوكرانيا، التي تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية، بالإضافة إلى نقاط انتشار مؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 137 منطقة".وأوضح البيان: "اتخذت وحدات قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، خطوطًا ومواقع أكثر فائدة، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من جمهورية دونيتسك الشعبية، وبلغت خسائر العدو نحو 190 عسكريًا، ومركبات قتالية وعددًا من المدافع الميدانية، وتم تدمير محطتين للحرب الإلكترونية ومستودعًا للذخيرة ومستودعين للمواد".وتابعت وزارة الدفاع الروسية: "حسّنت قوات مجموعة "الشمال" الروسية، وضعها التكتيكي واستهدفت تشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق من مقاطعتي سومي وخاركوف، وبلغت خسائر العدو نحو 220 عسكريًا، ومركبات قتالية وعددًا من المدافع الميدانية، وتم تدمير محطة استطلاع إلكترونية، كما تم تدميرمستودعين للأصول المادية".وأردفت الدفاع الروسية في البيان: "واصلت قوات مجموعة "الشرق" الروسية، التقدم في عمق دفاعات العدو، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من مقاطعتي زابوروجيه ودنيبروبتروفسك، وتمكّنت من دحر تشكيلات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، وبلغت خسائر العدو نحو 305 عسكريين، ومركبات قتالية وعددًا من المدافع الميدانية، وتم تدميرمحطة حرب إلكترونية ومستودعا للعتاد".وبحسب البيان، أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية واعترضت 9 صواريخ موجهة، و668 طائرة مسيرة أوكرانية.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

