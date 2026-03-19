تغطية مباشرة لليوم الـ20 من الحرب على إيران.. بارس يشعل المواجهة وتصعيد مستمر في لبنان.. صور وفيديو
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
القوات الروسية تحرر بلدتي بافلوفكا وفيدوروفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية- وزارة الدفاع
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن الجيش الروسي حرر بلدتي بافلوفكا وفيدوروفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية. 19.03.2026, سبوتنيك عربي
وقالت الدفاع الروسية في بيان: "نتيجة للأعمال النشطة، قامت وحدات من مجموعة "الجنوب" للقوات بتحرير بلدة فيدوروفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".وتابع البيان: "نتيجة للأعمال النشطة، حررت وحدات من مجموعة قوات "المركز" بلدة بافلوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".
القوات الروسية تحرر بلدتي بافلوفكا وفيدوروفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية- وزارة الدفاع

09:20 GMT 19.03.2026 (تم التحديث: 09:40 GMT 19.03.2026)
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy / الانتقال إلى بنك الصورأفراد عسكريون من فوج البنادق الآلية التابع للحرس رقم 1430، التابع للقوات المسلحة الروسية، أثناء التدريب على العمليات الهجومية والقتال في الخنادق في محور زابوروجيه، في منطقة العملية العسكرية الخاصة
أفراد عسكريون من فوج البنادق الآلية التابع للحرس رقم 1430، التابع للقوات المسلحة الروسية، أثناء التدريب على العمليات الهجومية والقتال في الخنادق في محور زابوروجيه، في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 19.03.2026
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن الجيش الروسي حرر بلدتي بافلوفكا وفيدوروفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وقالت الدفاع الروسية في بيان: "نتيجة للأعمال النشطة، قامت وحدات من مجموعة "الجنوب" للقوات بتحرير بلدة فيدوروفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وتابع البيان: "نتيجة للأعمال النشطة، حررت وحدات من مجموعة قوات "المركز" بلدة بافلوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وأوضح البيان: "اتخذت وحدات قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، خطوطًا ومواقع أكثر فائدة، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من جمهورية دونيتسك الشعبية، وبلغت خسائر العدو نحو 185عسكريا، ومركبات قتالية وعددًا من المدافع الميدانية، وتم تدمير محطة حرب إلكترونية وأربعة مستودعات للذخيرة والعتاد".
وأضاف البيان: "تمكّنت وحدات مجموعة "المركز" الروسية، من السيطرة على خطوط ومواقع أكثر تقدمًا، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من جمهورية دونيتسك الشعبية ومقاطعة دنيبروبتروفسك، وبلغت خسائر العدو نحو 345 عسكريا، ودبابتين ومركبات قتالية وعددًا من المدافع الميدانية، وتدمير محطة حرب إلكترونية".
وتابع: "واصلت قوات مجموعة "الشرق" الروسية، التقدم في عمق دفاعات العدو، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من مقاطعتي زابوروجيه ودنيبروبتروفسك، وتمكنت من دحر تشكيلات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، وبلغت خسائر العدو نحو 285 عسكريا، ومركبات قتالية وعددا من المدافع الميدانية، وتم تدمير مستودعين للذخيرة والعتاد".

كما جاء في البيان: "سيطرت وحدات قوات مجموعة "الغرب" الروسية، على خطوط ومواقع أكثر تقدمًا، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من مقاطعة خاركوف وجمهورية دونيتسك الشعبية، وبلغت خسائر العدو نحو 160 عسكريا، ومركبات قتالية وعددًا من المدافع الميدانية، كما تم تدمير ثلاثة مستودعات للذخيرة".

وقالت وزارة الدفاع الروسية: "حسّنت قوات مجموعة "الشمال" الروسية، وضعها التكتيكي واستهدفت تشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق من مقاطعتي سومي وخاركوف، وبلغت خسائر العدو نحو 155عسكريا، ومركبات قتالية وعددًا من المدافع الميدانية، وتم تدمير محطة استطلاع إلكترونية، كما تم تدميرسبعة مستودعات للذخيرة والعتاد ".
وبحسب البيان، أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية واعترضت 6 صواريخ موجهة، و365 طائرة مسيرة أوكرانية".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
