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الخارجية الروسية: أوروبا تفتقر إلى مقترحات بناءة لتسوية الأزمة الأوكرانية
الخارجية الروسية: أوروبا تفتقر إلى مقترحات بناءة لتسوية الأزمة الأوكرانية
سبوتنيك عربي
قال نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل غالوزين، إن أوروبا غير قادرة في الوقت الراهن على تقديم أي أفكار بناءة بشأن تسوية الأزمة الأوكرانية. 05.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-05T03:03+0000
2026-07-05T03:03+0000
الخارجية الروسية
روسيا
أخبار الاتحاد الأوروبي
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وأضاف غالوزين، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن الدعوات الأوروبية للحوار مع روسيا تتزامن مع استمرار المطالبة بإلحاق "هزيمة استراتيجية" بموسكو.وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قد صرح في وقت سابق بأن موسكو لا تملك أي أوهام بشأن نوايا الاتحاد الأوروبي للمشاركة في تسوية الأزمة الأوكرانية.كما اتهم لافروف فلاديمير زيلينسكي بطرح شروط وصفها بأنها "وقحة وغير واقعية" على روسيا والدول الأوروبية الداعمة لكييف لإنهاء النزاع.
https://sarabic.ae/20260704/ترامب-أوروبا-تدرك-أن-استقبال-مجرمين-من-العالم-الثالث-يحولها-لدولة-من-هذا-العالم-1114951415.html
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الخارجية الروسية, روسيا, أخبار الاتحاد الأوروبي
الخارجية الروسية, روسيا, أخبار الاتحاد الأوروبي

الخارجية الروسية: أوروبا تفتقر إلى مقترحات بناءة لتسوية الأزمة الأوكرانية

03:03 GMT 05.07.2026
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy وزارة الخارجية الروسية
 وزارة الخارجية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 05.07.2026
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy
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قال نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل غالوزين، إن أوروبا غير قادرة في الوقت الراهن على تقديم أي أفكار بناءة بشأن تسوية الأزمة الأوكرانية.
وأضاف غالوزين، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن الدعوات الأوروبية للحوار مع روسيا تتزامن مع استمرار المطالبة بإلحاق "هزيمة استراتيجية" بموسكو.
واعتبر أن هذا التناقض يعكس، بحسب تعبيره، "منطقًا مشوهًا"، ويؤكد عجز الدول الأوروبية عن طرح مبادرات واقعية لتسوية النزاع.
وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قد صرح في وقت سابق بأن موسكو لا تملك أي أوهام بشأن نوايا الاتحاد الأوروبي للمشاركة في تسوية الأزمة الأوكرانية.
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يلقي كلمة خلال احتفال بالذكرى الـ250 لاستقلال الولايات المتحدة، في جبل رشمور في كيستون، ساوث داكوتا، الولايات المتحدة، 3 يوليو/ تموز 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.07.2026
ترامب: أوروبا تدرك أن استقبال مجرمين من "العالم الثالث" يحولها لدولة من هذا العالم
أمس, 20:51 GMT
كما اتهم لافروف فلاديمير زيلينسكي بطرح شروط وصفها بأنها "وقحة وغير واقعية" على روسيا والدول الأوروبية الداعمة لكييف لإنهاء النزاع.
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