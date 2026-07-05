https://sarabic.ae/20260705/الخارجية-الروسية-أوروبا-تفتقر-إلى-مقترحات-بناءة-لتسوية-الأزمة-الأوكرانية-1114952132.html

الخارجية الروسية: أوروبا تفتقر إلى مقترحات بناءة لتسوية الأزمة الأوكرانية

الخارجية الروسية: أوروبا تفتقر إلى مقترحات بناءة لتسوية الأزمة الأوكرانية

سبوتنيك عربي

قال نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل غالوزين، إن أوروبا غير قادرة في الوقت الراهن على تقديم أي أفكار بناءة بشأن تسوية الأزمة الأوكرانية. 05.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-05T03:03+0000

2026-07-05T03:03+0000

2026-07-05T03:03+0000

الخارجية الروسية

روسيا

أخبار الاتحاد الأوروبي

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وأضاف غالوزين، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن الدعوات الأوروبية للحوار مع روسيا تتزامن مع استمرار المطالبة بإلحاق "هزيمة استراتيجية" بموسكو.وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قد صرح في وقت سابق بأن موسكو لا تملك أي أوهام بشأن نوايا الاتحاد الأوروبي للمشاركة في تسوية الأزمة الأوكرانية.كما اتهم لافروف فلاديمير زيلينسكي بطرح شروط وصفها بأنها "وقحة وغير واقعية" على روسيا والدول الأوروبية الداعمة لكييف لإنهاء النزاع.

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