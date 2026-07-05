https://sarabic.ae/20260705/الخارجية-الروسية-أوروبا-تفتقر-إلى-مقترحات-بناءة-لتسوية-الأزمة-الأوكرانية-1114952132.html
الخارجية الروسية: أوروبا تفتقر إلى مقترحات بناءة لتسوية الأزمة الأوكرانية
الخارجية الروسية: أوروبا تفتقر إلى مقترحات بناءة لتسوية الأزمة الأوكرانية
سبوتنيك عربي
قال نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل غالوزين، إن أوروبا غير قادرة في الوقت الراهن على تقديم أي أفكار بناءة بشأن تسوية الأزمة الأوكرانية. 05.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-05T03:03+0000
2026-07-05T03:03+0000
2026-07-05T03:03+0000
الخارجية الروسية
روسيا
أخبار الاتحاد الأوروبي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/06/02/1113967925_0:150:3107:1898_1920x0_80_0_0_b9e7b96085f833868c2683749f1c2115.jpg
وأضاف غالوزين، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن الدعوات الأوروبية للحوار مع روسيا تتزامن مع استمرار المطالبة بإلحاق "هزيمة استراتيجية" بموسكو.وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قد صرح في وقت سابق بأن موسكو لا تملك أي أوهام بشأن نوايا الاتحاد الأوروبي للمشاركة في تسوية الأزمة الأوكرانية.كما اتهم لافروف فلاديمير زيلينسكي بطرح شروط وصفها بأنها "وقحة وغير واقعية" على روسيا والدول الأوروبية الداعمة لكييف لإنهاء النزاع.
https://sarabic.ae/20260704/ترامب-أوروبا-تدرك-أن-استقبال-مجرمين-من-العالم-الثالث-يحولها-لدولة-من-هذا-العالم-1114951415.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/06/02/1113967925_189:0:2920:2048_1920x0_80_0_0_ff034cc661a33cd8d812361a87e4bfcb.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الخارجية الروسية, روسيا, أخبار الاتحاد الأوروبي
الخارجية الروسية, روسيا, أخبار الاتحاد الأوروبي
الخارجية الروسية: أوروبا تفتقر إلى مقترحات بناءة لتسوية الأزمة الأوكرانية
قال نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل غالوزين، إن أوروبا غير قادرة في الوقت الراهن على تقديم أي أفكار بناءة بشأن تسوية الأزمة الأوكرانية.
وأضاف غالوزين، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن الدعوات الأوروبية للحوار مع روسيا تتزامن مع استمرار المطالبة بإلحاق "هزيمة استراتيجية" بموسكو.
واعتبر أن هذا التناقض يعكس، بحسب تعبيره، "منطقًا مشوهًا"
، ويؤكد عجز الدول الأوروبية عن طرح مبادرات واقعية لتسوية النزاع.
وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قد صرح في وقت سابق بأن موسكو لا تملك أي أوهام بشأن نوايا الاتحاد الأوروبي للمشاركة في تسوية الأزمة الأوكرانية.
كما اتهم لافروف فلاديمير زيلينسكي بطرح شروط وصفها بأنها "وقحة وغير واقعية" على روسيا والدول الأوروبية الداعمة لكييف لإنهاء النزاع.