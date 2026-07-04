https://sarabic.ae/20260704/ترامب-أوروبا-تدرك-أن-استقبال-مجرمين-من-العالم-الثالث-يحولها-لدولة-من-هذا-العالم-1114951415.html
ترامب: أوروبا تدرك أن استقبال مجرمين من "العالم الثالث" يحولها لدولة من هذا العالم
ترامب: أوروبا تدرك أن استقبال مجرمين من "العالم الثالث" يحولها لدولة من هذا العالم
سبوتنيك عربي
وجّه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، انتقادات حادة لسياسات الهجرة في أوروبا، معتبرًا أن استقبال ما وصفهم بـ"مجرمي دول العالم الثالث" يقود إلى تراجع أوضاع الدول... 04.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-04T20:51+0000
2026-07-04T20:51+0000
2026-07-04T20:51+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
دونالد ترامب
أخبار العالم الآن
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وقال ترامب، في منشور عبر منصة "تروث سوشيال" اليوم السبت: "أوروبا أدركت أنها عندما تستقبل مجرمين من دول العالم الثالث، فإنها تصبح دولة من دول هذا العالم. يحدث ذلك بسرعة، في لمح البصر". وبشكل عام، فإن للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تاريخ في توجيه انتقادات حادة علنًا لقادة الحلفاء، ولديه أيضًا خلافات مع الشركاء الأوروبيين حول الإنفاق الدفاعي والتجارة والسياسة الخارجية، وغالبًا ما يتهمهم باستغلال الولايات المتحدة أو التقصير في دعم الأهداف الأمنية المشتركة.
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الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, أخبار العالم الآن
الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, أخبار العالم الآن
ترامب: أوروبا تدرك أن استقبال مجرمين من "العالم الثالث" يحولها لدولة من هذا العالم
وجّه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، انتقادات حادة لسياسات الهجرة في أوروبا، معتبرًا أن استقبال ما وصفهم بـ"مجرمي دول العالم الثالث" يقود إلى تراجع أوضاع الدول الأوروبية بشكل سريع.