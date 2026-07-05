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الحدث من سبوتنيك
حادثة شتورا تهزّ الرأي العام اللبناني وتُعيد ملف العنف الأسري الى الواجهة… لماذا لا يكفي القانون لردع الإعتداءات ؟
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الحدث من سبوتنيك
صدمة عكسيّة للذكاء الاصطناعيّ والشركات تتراجع عن تسريح العمّال - ومَن يُعيد الأمل لمبتوري الأطراف في غزة بعد 1000 يومٍ على الحرب؟
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روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
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من الملعب
زئير المغرب ودموع السنغال.. وماذا يخبئ الفراعنة في فخ الكنغارو الأسترالي؟
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نبض افريقيا
خلاف حاد بين أعضاء المجلس الرئاسي الليبي ، والنواب يحذر من تغيير في الأجهزة السيادية في مرحلة حساسة
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المقهى الثقافي
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خطوط التماس
بلاد الشام محور الصراعات عبر التاريخ
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عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
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مساحة حرة
فيديو لبيع مخدرات على الملأ في مصر يثير جدلا واسعا
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موزاييك
علم الخلافات الزوجية: من العادات التلقائية إلى الحلول الذكية
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شؤون عسكرية
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عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
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عالم سبوتنيك
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مصر... جدل واسع حول دور وسائل التواصل في صنع "أطباء وهميين"
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https://sarabic.ae/20260705/حماس-التحريض-الإسرائيلي-بشأن-قوتنا-العسكرية-يهدف-لتبرير-العدوان-ونقض-اتفاق-وقف-إطلاق-النار-1114959086.html
"حماس": التحريض الإسرائيلي بشأن قوتنا العسكرية يهدف لتبرير العدوان ونقض اتفاق وقف إطلاق النار
"حماس": التحريض الإسرائيلي بشأن قوتنا العسكرية يهدف لتبرير العدوان ونقض اتفاق وقف إطلاق النار
سبوتنيك عربي
أكد المتحدث باسم حركة "حماس" الفلسطينية، حازم قاسم، أن التصريحات الإسرائيلية المتصاعدة بشأن تسريع الحركة لبناء قوتها العسكرية من حيث الأفراد والتسليح تمثل،... 05.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-05T11:24+0000
2026-07-05T11:24+0000
حركة حماس
أخبار إسرائيل اليوم
غزة
الولايات المتحدة الأمريكية
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وشدد قاسم، في تصريح صحفي اليوم الأحد، على أن "إسرائيل تسعى لتبرير عمليات القتل اليومية"، مشيرًا إلى أن هذا "التحريض" يُعد انتهاكًا لاتفاق وقف إطلاق النار، بحسب ما ذكرت وكالة الصحافة الفلسطينية (صفا). ودعا وسائل الإعلام إلى توخي الحذر عند نقل ما يرد عن المصادر الإسرائيلية، خاصة في القضايا التي تتضمن تحريضًا مباشرًا ضد المقاومة وأهالي القطاع. وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، في 14 يناير/ كانون الثاني الماضي، بدء تطبيق المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المكونة من 20 نقطة لإنهاء الأزمة في قطاع غزة، والتي من المقرر أن تشمل إدخال المساعدات الغذائية بما لا يقل عن 600 شاحنة يوميًا، وإعادة إعمار القطاع، وتشكيل لجنة إدارة فلسطينية انتقالية تكنوقراطية تعمل تحت إشراف "مجلس السلام".
https://sarabic.ae/20260701/متحدث-الأونروا-لـسبوتنيك-مستمرون-بتقديم-خدماتنا-في-غزة-والضفة-ونمر-بظروف-مالية-حرجة-1114870536.html
https://sarabic.ae/20260702/حماس-تعلق-على-تصريحات-مجلس-السلام-في-غزة-بشأن-مستقبل-الـأونروا-1114890248.html
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حركة حماس, أخبار إسرائيل اليوم, غزة, الولايات المتحدة الأمريكية
حركة حماس, أخبار إسرائيل اليوم, غزة, الولايات المتحدة الأمريكية

"حماس": التحريض الإسرائيلي بشأن قوتنا العسكرية يهدف لتبرير العدوان ونقض اتفاق وقف إطلاق النار

11:24 GMT 05.07.2026
© Sputnik . Ajwad Jradatشح المياه يهدد حياة النازحين جنوب قطاع غزة
شح المياه يهدد حياة النازحين جنوب قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 05.07.2026
© Sputnik . Ajwad Jradat
تابعنا عبر
أكد المتحدث باسم حركة "حماس" الفلسطينية، حازم قاسم، أن التصريحات الإسرائيلية المتصاعدة بشأن تسريع الحركة لبناء قوتها العسكرية من حيث الأفراد والتسليح تمثل، بحسب تعبيره، "تحريضًا واضحًا" يهدف إلى تبرير العدوان المستمر على قطاع غزة.
وشدد قاسم، في تصريح صحفي اليوم الأحد، على أن "إسرائيل تسعى لتبرير عمليات القتل اليومية"، مشيرًا إلى أن هذا "التحريض" يُعد انتهاكًا لاتفاق وقف إطلاق النار، بحسب ما ذكرت وكالة الصحافة الفلسطينية (صفا).
عدنان أبو حسنة، الناطق باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) - سبوتنيك عربي, 1920, 01.07.2026
متحدث الأونروا لـ"سبوتنيك": مستمرون بتقديم خدماتنا في غزة والضفة ونمر بظروف مالية حرجة
1 يوليو, 18:27 GMT
ودعا وسائل الإعلام إلى توخي الحذر عند نقل ما يرد عن المصادر الإسرائيلية، خاصة في القضايا التي تتضمن تحريضًا مباشرًا ضد المقاومة وأهالي القطاع.

وأكد "التزام حركة "حماس" وفصائل المقاومة الكامل باتفاق وقف إطلاق النار في غزة"، مطالبًا الوسطاء والدول الضامنة بالتدخل لإلزام إسرائيل بوقف ما وصفه بـ"انتهاكاته المستمرة" للاتفاق.

يقوم عمال الأمم المتحدة والهلال الأحمر بإعداد المساعدات للتوزيع على الفلسطينيين في مستودع الأونروا في دير البلح بقطاع غزة يوم الاثنين 23 أكتوبر 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 02.07.2026
"حماس" تعلق على تصريحات "مجلس السلام" في غزة بشأن مستقبل الـ"أونروا"
2 يوليو, 12:21 GMT
وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، في 14 يناير/ كانون الثاني الماضي، بدء تطبيق المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المكونة من 20 نقطة لإنهاء الأزمة في قطاع غزة، والتي من المقرر أن تشمل إدخال المساعدات الغذائية بما لا يقل عن 600 شاحنة يوميًا، وإعادة إعمار القطاع، وتشكيل لجنة إدارة فلسطينية انتقالية تكنوقراطية تعمل تحت إشراف "مجلس السلام".
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