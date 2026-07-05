"حماس": التحريض الإسرائيلي بشأن قوتنا العسكرية يهدف لتبرير العدوان ونقض اتفاق وقف إطلاق النار
© Sputnik . Ajwad Jradatشح المياه يهدد حياة النازحين جنوب قطاع غزة
© Sputnik . Ajwad Jradat
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أكد المتحدث باسم حركة "حماس" الفلسطينية، حازم قاسم، أن التصريحات الإسرائيلية المتصاعدة بشأن تسريع الحركة لبناء قوتها العسكرية من حيث الأفراد والتسليح تمثل، بحسب تعبيره، "تحريضًا واضحًا" يهدف إلى تبرير العدوان المستمر على قطاع غزة.
وشدد قاسم، في تصريح صحفي اليوم الأحد، على أن "إسرائيل تسعى لتبرير عمليات القتل اليومية"، مشيرًا إلى أن هذا "التحريض" يُعد انتهاكًا لاتفاق وقف إطلاق النار، بحسب ما ذكرت وكالة الصحافة الفلسطينية (صفا).
ودعا وسائل الإعلام إلى توخي الحذر عند نقل ما يرد عن المصادر الإسرائيلية، خاصة في القضايا التي تتضمن تحريضًا مباشرًا ضد المقاومة وأهالي القطاع.
وأكد "التزام حركة "حماس" وفصائل المقاومة الكامل باتفاق وقف إطلاق النار في غزة"، مطالبًا الوسطاء والدول الضامنة بالتدخل لإلزام إسرائيل بوقف ما وصفه بـ"انتهاكاته المستمرة" للاتفاق.
2 يوليو, 12:21 GMT
وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، في 14 يناير/ كانون الثاني الماضي، بدء تطبيق المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المكونة من 20 نقطة لإنهاء الأزمة في قطاع غزة، والتي من المقرر أن تشمل إدخال المساعدات الغذائية بما لا يقل عن 600 شاحنة يوميًا، وإعادة إعمار القطاع، وتشكيل لجنة إدارة فلسطينية انتقالية تكنوقراطية تعمل تحت إشراف "مجلس السلام".