https://sarabic.ae/20260705/حماس-التحريض-الإسرائيلي-بشأن-قوتنا-العسكرية-يهدف-لتبرير-العدوان-ونقض-اتفاق-وقف-إطلاق-النار-1114959086.html

"حماس": التحريض الإسرائيلي بشأن قوتنا العسكرية يهدف لتبرير العدوان ونقض اتفاق وقف إطلاق النار

"حماس": التحريض الإسرائيلي بشأن قوتنا العسكرية يهدف لتبرير العدوان ونقض اتفاق وقف إطلاق النار

سبوتنيك عربي

أكد المتحدث باسم حركة "حماس" الفلسطينية، حازم قاسم، أن التصريحات الإسرائيلية المتصاعدة بشأن تسريع الحركة لبناء قوتها العسكرية من حيث الأفراد والتسليح تمثل،... 05.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-05T11:24+0000

2026-07-05T11:24+0000

2026-07-05T11:24+0000

حركة حماس

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وشدد قاسم، في تصريح صحفي اليوم الأحد، على أن "إسرائيل تسعى لتبرير عمليات القتل اليومية"، مشيرًا إلى أن هذا "التحريض" يُعد انتهاكًا لاتفاق وقف إطلاق النار، بحسب ما ذكرت وكالة الصحافة الفلسطينية (صفا). ودعا وسائل الإعلام إلى توخي الحذر عند نقل ما يرد عن المصادر الإسرائيلية، خاصة في القضايا التي تتضمن تحريضًا مباشرًا ضد المقاومة وأهالي القطاع. وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، في 14 يناير/ كانون الثاني الماضي، بدء تطبيق المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المكونة من 20 نقطة لإنهاء الأزمة في قطاع غزة، والتي من المقرر أن تشمل إدخال المساعدات الغذائية بما لا يقل عن 600 شاحنة يوميًا، وإعادة إعمار القطاع، وتشكيل لجنة إدارة فلسطينية انتقالية تكنوقراطية تعمل تحت إشراف "مجلس السلام".

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حركة حماس, أخبار إسرائيل اليوم, غزة, الولايات المتحدة الأمريكية