https://sarabic.ae/20260707/إعلام-إسرائيل-ترفض-تجديد-اتفاقية-المياه-مع-الأردن-1115004361.html
إعلام: إسرائيل ترفض تجديد اتفاقية المياه مع الأردن
إعلام: إسرائيل ترفض تجديد اتفاقية المياه مع الأردن
سبوتنيك عربي
كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن "تل أبيب ترفض، حتى الآن، تجديد اتفاقية المياه مع الأردن"، في خطوة قد تفتح بابًا لتوتر جديد بين الجانبين. 07.07.2026, سبوتنيك عربي
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وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن "الاتفاقية، التي تستند إلى بنود أساسية في معاهدة السلام بين البلدين، تتيح للأردن الحصول على كميات إضافية من المياه بأسعار مخفضة، إلا أنها لم تُجدد حتى الآن".ونقلت الهيئة عن مصادر إسرائيلية، لم تسمّها، قولها إنه "لا توجد في الوقت الراهن أي توقعات لتوقيع الاتفاقية"، مشيرة إلى أن "هذا الموقف أثار غضبًا في الأردن، وقد يدفع المملكة إلى اتخاذ رد".ولم تكشف المصادر عن الأسباب التي تقف وراء رفض تجديد الاتفاقية، فيما لم تصدر السلطات الأردنية أي تعليق رسمي على ما أوردته هيئة البث الإسرائيلية حتى الآن.وفي 17 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، أعلنت الأردن تعليق اتفاقية "الماء مقابل الكهرباء" بين إسرائيل والأردن، منذ بدء الحرب على قطاع غزة.وجاءت التصريحات في أعقاب تصاعد المطالبات في الأردن للحكومة بالامتناع عن توقيع اتفاقية تبادل الطاقة، التي تُعرف في عمان بصفقة "الماء مقابل الكهرباء" مع مشاهد الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة حينها، والذي خلّف عشرات الآلاف من القتلى والجرحى، وأوضاعًا إنسانية صعبة للغاية.وفي عام 2021، وقّع الأردن والإمارات وإسرائيل، إعلان نيات "للدخول في عملية تفاوضية، لبحث جدوى مشروع مشترك لمقايضة الطاقة بالمياه".وبموجب اتفاقية المياه الحالية، تنقل إسرائيل 100 مليون متر مكعب من المياه إلى الأردن كل عام، بدلًا من 50 مليون متر مكعب من المياه، كما نصت اتفاقية السلام بين البلدين، وذلك مقابل إنتاج الكهرباء في الأردن لإسرائيل.
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أخبار الأردن, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار الأردن, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار العالم الآن, العالم العربي
إعلام: إسرائيل ترفض تجديد اتفاقية المياه مع الأردن
كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن "تل أبيب ترفض، حتى الآن، تجديد اتفاقية المياه مع الأردن"، في خطوة قد تفتح بابًا لتوتر جديد بين الجانبين.
وذكرت هيئة
البث الإسرائيلية أن "الاتفاقية، التي تستند إلى بنود أساسية في معاهدة السلام بين البلدين، تتيح للأردن الحصول على كميات إضافية من المياه بأسعار مخفضة، إلا أنها لم تُجدد حتى الآن".
ونقلت الهيئة عن مصادر إسرائيلية، لم تسمّها، قولها إنه "لا توجد في الوقت الراهن أي توقعات لتوقيع الاتفاقية"، مشيرة إلى أن "هذا الموقف أثار غضبًا في الأردن، وقد يدفع المملكة إلى اتخاذ رد".
ولم تكشف المصادر عن الأسباب التي تقف وراء رفض تجديد الاتفاقية، فيما لم تصدر السلطات الأردنية أي تعليق رسمي على ما أوردته هيئة البث الإسرائيلية حتى الآن.
وفي 17 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، أعلنت الأردن تعليق اتفاقية "الماء مقابل الكهرباء" بين إسرائيل والأردن، منذ بدء الحرب على قطاع غزة.
وقالت السلطات الأردنية: "لن نستطيع مواصلة اتفاقية الطاقة مقابل المياه، لأنه لا يمكن لوزير أردني أن يجلس إلى جانب وزير إسرائيلي لتوقيع اتفاق، بينما هم يقتلون إخواننا في غزة".
وجاءت التصريحات في أعقاب تصاعد المطالبات في الأردن للحكومة بالامتناع عن توقيع اتفاقية تبادل الطاقة، التي تُعرف في عمان بصفقة "الماء مقابل الكهرباء" مع مشاهد الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة حينها،
والذي خلّف عشرات الآلاف من القتلى والجرحى، وأوضاعًا إنسانية صعبة للغاية.
10 ديسمبر 2025, 19:50 GMT
وفي عام 2021، وقّع الأردن والإمارات وإسرائيل، إعلان نيات "للدخول في عملية تفاوضية، لبحث جدوى مشروع مشترك لمقايضة الطاقة بالمياه".
ويهدف المشروع الذي أُطلق عليه "مشروع الرخاء" إلى تصدير 600 ميغاوات من الطاقة الشمسية إلى إسرائيل، مقابل الحصول على المياه المحلاة للأردن.
وبموجب اتفاقية المياه الحالية، تنقل إسرائيل 100 مليون متر مكعب من المياه إلى الأردن كل عام، بدلًا من 50 مليون متر مكعب من المياه، كما نصت اتفاقية السلام بين البلدين، وذلك مقابل إنتاج الكهرباء في الأردن لإسرائيل.