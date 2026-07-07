https://sarabic.ae/20260707/إعلام-إسرائيل-ترفض-تجديد-اتفاقية-المياه-مع-الأردن-1115004361.html

إعلام: إسرائيل ترفض تجديد اتفاقية المياه مع الأردن

إعلام: إسرائيل ترفض تجديد اتفاقية المياه مع الأردن

سبوتنيك عربي

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن "تل أبيب ترفض، حتى الآن، تجديد اتفاقية المياه مع الأردن"، في خطوة قد تفتح بابًا لتوتر جديد بين الجانبين. 07.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-07T06:53+0000

2026-07-07T06:53+0000

2026-07-07T06:53+0000

أخبار الأردن

أخبار إسرائيل اليوم

إسرائيل

أخبار العالم الآن

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/104447/19/1044471949_0:251:3073:1979_1920x0_80_0_0_78f1452d63e0ab1e4bcf664609a1e4de.jpg

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن "الاتفاقية، التي تستند إلى بنود أساسية في معاهدة السلام بين البلدين، تتيح للأردن الحصول على كميات إضافية من المياه بأسعار مخفضة، إلا أنها لم تُجدد حتى الآن".ونقلت الهيئة عن مصادر إسرائيلية، لم تسمّها، قولها إنه "لا توجد في الوقت الراهن أي توقعات لتوقيع الاتفاقية"، مشيرة إلى أن "هذا الموقف أثار غضبًا في الأردن، وقد يدفع المملكة إلى اتخاذ رد".ولم تكشف المصادر عن الأسباب التي تقف وراء رفض تجديد الاتفاقية، فيما لم تصدر السلطات الأردنية أي تعليق رسمي على ما أوردته هيئة البث الإسرائيلية حتى الآن.وفي 17 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، أعلنت الأردن تعليق اتفاقية "الماء مقابل الكهرباء" بين إسرائيل والأردن، منذ بدء الحرب على قطاع غزة.وجاءت التصريحات في أعقاب تصاعد المطالبات في الأردن للحكومة بالامتناع عن توقيع اتفاقية تبادل الطاقة، التي تُعرف في عمان بصفقة "الماء مقابل الكهرباء" مع مشاهد الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة حينها، والذي خلّف عشرات الآلاف من القتلى والجرحى، وأوضاعًا إنسانية صعبة للغاية.وفي عام 2021، وقّع الأردن والإمارات وإسرائيل، إعلان نيات "للدخول في عملية تفاوضية، لبحث جدوى مشروع مشترك لمقايضة الطاقة بالمياه".وبموجب اتفاقية المياه الحالية، تنقل إسرائيل 100 مليون متر مكعب من المياه إلى الأردن كل عام، بدلًا من 50 مليون متر مكعب من المياه، كما نصت اتفاقية السلام بين البلدين، وذلك مقابل إنتاج الكهرباء في الأردن لإسرائيل.

https://sarabic.ae/20240308/الأردن-يرد-على-تلميح-إسرائيل-بعدم-تمديد-اتفاقية-المياه-1086795107.html

https://sarabic.ae/20251210/هل-توقف-إسرائيل-تزويد-الأردن-بالمياه-وما-تداعيات-هذه-الخطوة-1108032885.html

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار الأردن, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار العالم الآن, العالم العربي