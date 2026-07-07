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أمساليوم
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استوديو وكالة سبوتنيك للبث الإذاعي في منتدى إكسبوفوروم الاقتصادي الدولي لعام 2017 - سبوتنيك عربي, 1920
راديو
يناقش صحفيو "سبوتنيك عربي" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك"، آخر الأخبار وأبرز القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ونشارككم رأي وتحليل خبراء من مختلف المجالات، من استوديوهات الوكالة في موسكو والقاهرة وبيروت. بإمكانكم الاستماع لإذاعة "سبوتنيك" عبر الترددات 93.6 في لبنان، و93.3 في سوريا، و92.5 في ليبيا.
https://sarabic.ae/20260707/الأفلام-الوثائقية-حفظ-لذاكرة-الشعوب-وتوثيق-لقضاياها-1115015750.html
الأفلام الوثائقية... حفظ لذاكرة الشعوب وتوثيق لقضاياها
الأفلام الوثائقية... حفظ لذاكرة الشعوب وتوثيق لقضاياها
سبوتنيك عربي
الأفلام الوثائقية لعبت دورا محوريا في توثيق أحداث القضية الفلسطينية، ونقل واقع حياة الفلسطينيين إلى العالم. 07.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-07T12:33+0000
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الأفلام الوثائقية... حفظ لذاكرة الشعوب وتوثيق لقضاياها
سبوتنيك عربي
الأفلام الوثائقية... حفظ لذاكرة الشعوب وتوثيق لقضاياها
لكنها تجاوزت أيضا دورها التقليدي في توثيق انتهاكات الاحتلال لتنتقل للتعبير عن الإنسان الفلسطيني، لترسم صورة واقعية عن سماته الإنسانية والثقافية والاجتماعية والنفسية، التي ظلت كامنة داخله رغم المعاناة.كما تناولت العديد من الأفلام الوثائقية البارزة قضايا اللاجئين الفلسطينيين وحياتهم في الشتات والمهجر، وكأنها جسر يربط بين اللاجئ ومجتمعه.وأضاف لـ"سبوتنيك"، أن "كتابة الروايات وصناعة الأفلام الوثائقية هما وجهان لعملة واحدة، يكمل كل منهما الآخر"، لافتًا إلى أن الصورة في الفيلم الوثائقي "أصدق من أي تمثيل"، وهي تنبع من الواقع الفلسطيني، خصوصًا في غزة، حيث شكلت الأحداث الأخيرة "أصدق صورة سينمائية خرجت للعالم".وقال إنه يسعى إلى تقديم الفلسطيني كإنسان يستحق الحرية والكرامة، بعيدًا عن الصورة النمطية التي روّجتها السردية الإسرائيلية لعقود.
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نوران عطالله
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سبوتنيك عربي
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أخبار العالم الآن, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, مساحة حرة, аудио
أخبار العالم الآن, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, مساحة حرة, аудио

الأفلام الوثائقية... حفظ لذاكرة الشعوب وتوثيق لقضاياها

12:33 GMT 07.07.2026 (تم التحديث: 12:39 GMT 07.07.2026)
راديو
الأفلام الوثائقية... حفظ لذاكرة الشعوب وتوثيق لقضاياها
تابعنا عبر
- سبوتنيك عربي
نوران عطالله
مذيعة وصحفية في وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" الروسية
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الأفلام الوثائقية لعبت دورا محوريا في توثيق أحداث القضية الفلسطينية، ونقل واقع حياة الفلسطينيين إلى العالم.
لكنها تجاوزت أيضا دورها التقليدي في توثيق انتهاكات الاحتلال لتنتقل للتعبير عن الإنسان الفلسطيني، لترسم صورة واقعية عن سماته الإنسانية والثقافية والاجتماعية والنفسية، التي ظلت كامنة داخله رغم المعاناة.
كما تناولت العديد من الأفلام الوثائقية البارزة قضايا اللاجئين الفلسطينيين وحياتهم في الشتات والمهجر، وكأنها جسر يربط بين اللاجئ ومجتمعه.

وعن هذا الموضوع، قال الروائي والمخرج الفلسطيني إياد أبوروك، المقيم في النرويج منذ أكثر من عشرين عامًا، إنه رغم سنوات الغربة الطويلة لا يزال يعتبر نفسه "ابن الأرض"، ويحمل على عاتقه رسالة إنسانية وأخلاقية تتمثل في نقل الواقع الفلسطيني إلى أوروبا والعالم بكل صدق وشفافية.

وأضاف لـ"سبوتنيك"، أن "كتابة الروايات وصناعة الأفلام الوثائقية هما وجهان لعملة واحدة، يكمل كل منهما الآخر"، لافتًا إلى أن الصورة في الفيلم الوثائقي "أصدق من أي تمثيل"، وهي تنبع من الواقع الفلسطيني، خصوصًا في غزة، حيث شكلت الأحداث الأخيرة "أصدق صورة سينمائية خرجت للعالم".

وأكد أبوروك، أنه يخاطب المجتمع الأوروبي أكثر من العربي، لأن القضية الفلسطينية غنية بالقصص الإنسانية، التي يجب أن تروى للعالم، مشيرًا إلى أن "النضال الفلسطيني لا يحتاج فقط إلى بندقية، بل إلى قلم وكاميرا وكلمة".

وقال إنه يسعى إلى تقديم الفلسطيني كإنسان يستحق الحرية والكرامة، بعيدًا عن الصورة النمطية التي روّجتها السردية الإسرائيلية لعقود.
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