https://sarabic.ae/20260707/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-استهداف-قائدين-كبيرين-في-حماس-1115015035.html

الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف قائدين كبيرين في "حماس"

الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف قائدين كبيرين في "حماس"

سبوتنيك عربي

أعلن الجيش الإسرائيلي، بالتعاون مع جهاز الأمن العام (الشاباك)، مقتل قياديين في حركة حماس خلال غارتين منفصلتين استهدفتا شمالي وجنوبي قطاع غزة. 07.07.2026, سبوتنيك عربي

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وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إن "غارة نُفذت قبل يومين، شمالي القطاع، أسفرت عن مقتل أحمد يحيى إبراهيم البطش، الذي وصفه بأنه قائد خلية نخبة في حماس".وأشار إلى أنه "كان يعمل، طوال فترة الحرب وفي الآونة الأخيرة، على التخطيط لهجمات استهدفت القوات الإسرائيلية العاملة في قطاع غزة".وأضاف البيان أن غارة أخرى نُفذت، الاثنين، جنوبي القطاع، أسفرت عن مقتل حمودة أبو دقة، الذي وصفه بأنه قائد في وحدة الاستخبارات العسكرية التابعة لحركة حماس.وأكد الجيش الإسرائيلي أن قواته التابعة للقيادة الجنوبية تواصل انتشارها الميداني وفقًا للاتفاقات القائمة، مشددًا على استمرار العمليات لإزالة ما وصفه بـ"التهديدات الفورية".وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، في وقت سابق من اليوم السبت، رسميًا اغتيال قائد الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، عز الدين الحداد، وأصدر تقييمًا للوضع عقب تنفيذ العملية.وأضاف في بيان له، أن عملية اغتيال الحداد تمثل "نجاحًا عملياتيًا كبيرًا"، تحقق بتعاون بين القيادة الجنوبية والاستخبارات العسكرية وسلاح الجو وجهاز الأمن العام "الشاباك"، واعتبر أن العملية تشكل "خطوة مهمة" نحو تحقيق أهدافه العسكرية.وأضاف الجيش أن اسم الحداد تكرر خلال إفادات رهائن إسرائيليين عادوا من قطاع غزة، واصفًا إياه بأنه أحد أبرز المسؤولين عن هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.وأكد البيان أن الجيش الإسرائيلي سيواصل ملاحقة جميع المشاركين في الهجوم "حتى الوصول إليهم جميعًا"، مشيرًا إلى أن رئيس الأركان أصدر تعليمات برفع مستوى الجاهزية العملياتية في القيادة الجنوبية، والرد الفوري على أي تهديد للقوات الإسرائيلية أو الأراضي الإسرائيلية.

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