https://sarabic.ae/20260707/الحياة-تستمر-رونالدو-يكشف-نيته-بعد-ضياع-حلم-المونديال-1115010833.html

"الحياة تستمر"... رونالدو يكشف نيته بعد ضياع حلم المونديال

"الحياة تستمر"... رونالدو يكشف نيته بعد ضياع حلم المونديال

سبوتنيك عربي

أعلن البرتغالي كريستيانو رونالدو، اعتزاله المشاركة في منافسات كأس العالم المقبلة، مؤكدًا أن نسخة 2026 كانت الأخيرة في مسيرته، وذلك عقب خروج منتخب البرتغال من... 07.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-07T09:29+0000

2026-07-07T09:29+0000

2026-07-07T09:29+0000

مجتمع

لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو

البرتغال

كأس العالم 2026

رياضة

منوعات

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وقال رونالدو، أمس الاثنين في تصريحات تلفزيونية عقب المباراة: "أنا بخير، وحزين لمغادرة كأس العالم بهذه الطريقة، لكنني قدمت أفضل ما لديّ وأرحل بضمير مرتاح".وأكد قائد المنتخب البرتغالي أنه "لن يشارك في نسخة جديدة من المونديال"، مضيفًا: "هذه كانت بطولتي الأخيرة في كأس العالم، وسأقضي بعض الوقت مع عائلتي حتى لا أتخذ قرارات في لحظة انفعال".وأشار رونالدو إلى أنه يختتم مسيرته الدولية في كأس العالم وهو راضٍ عما قدمه مع منتخب بلاده، قائلًا: "حققت ثلاثة ألقاب مع البرتغال، وهي بطولة أمم أوروبا ولقبان في دوري الأمم الأوروبية. قبل كريستيانو رونالدو، لم تكن البرتغال قد فازت بأي لقب، لذلك أرحل بضمير مرتاح بعد أن قدمت كل ما لديّ".وخلال البطولة الأخيرة، دخل النجم البرتغالي التاريخ بعدما أصبح أول لاعب يسجل أهدافًا في 6 نسخ مختلفة من كأس العالم، إثر تسجيله في شباك أوزبكستان، كما رفع رصيده إلى 27 مباراة في المونديال، ليحتل المركز الثاني في قائمة أكثر اللاعبين مشاركة بتاريخ البطولة، إلى جانب تسجيله 11 هدفًا في مشواره بكأس العالم.

https://sarabic.ae/20251120/قبل-كأس-العالم-2026-فيفا-يصدم-كريستيانو-رونالدو--1107328523.html

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لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو, البرتغال, كأس العالم 2026, رياضة, منوعات