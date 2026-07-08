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إعلام: وزير الحرب الأمريكي يلغي اجتماعا مع نتنياهو حول بيع مقاتلات "إف-35" لتركيا
إعلام: وزير الحرب الأمريكي يلغي اجتماعا مع نتنياهو حول بيع مقاتلات "إف-35" لتركيا
سبوتنيك عربي
كشفت تقارير إعلامية بأن وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث، ألغى زيارته المقررة لإسرائيل، اليوم الأربعاء، والتي كانت تشمل اجتماعًا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي... 08.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-08T13:20+0000
2026-07-08T13:20+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
إسرائيل
أخبار تركيا اليوم
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وأضافت صحيفة "جيروزاليم بوست" نقلا عن مصادر، أن "وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث ألغى زيارة مقررة لإسرائيل اليوم الأربعاء، كان من المفترض أن يلتقي خلالها برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وبوزير الدفاع يسرائيل كاتس".وذكرت وكالة "رويترز" عن مصدر إسرائيلي، قوله إن هيغسيث ألغى اجتماعا كان مقررا اليوم مع نتنياهو لبحث البيع المحتمل لطائرات مقاتلة من طراز "إف-35" لتركيا، مضيفًا أن محادثات الوزير الأمريكي في إسرائيل كانت ستطرق إلى مسألة الصراع مع إيران.بدوره، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن بلاده لم تتخذ قرارًا بعد بشأن تزويد تركيا بمقاتلات "إف-35". لكن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن أن واشنطن تعهدت بتزويد أنقرة بـ5 مقاتلات من هذا الطراز.في المقابل، أعلن الحرس الثوري استهداف 85 منشأة عسكرية أمريكية في البحرين والكويت، ردا على انتهاك الولايات المتحدة لوقف إطلاق النار.تحطم قاذفة استراتيجية أمريكية من طراز "بي 52" بعد إقلاعها من قاعدة "إدواردز" في كاليفورنيا
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الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, أخبار تركيا اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, أخبار تركيا اليوم

إعلام: وزير الحرب الأمريكي يلغي اجتماعا مع نتنياهو حول بيع مقاتلات "إف-35" لتركيا

13:20 GMT 08.07.2026
© AP Photo / Matias Delacroixوزير الدفاع الأمريكي، بيت هيغسيث
وزير الدفاع الأمريكي، بيت هيغسيث - سبوتنيك عربي, 1920, 08.07.2026
© AP Photo / Matias Delacroix
تابعنا عبر
كشفت تقارير إعلامية بأن وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث، ألغى زيارته المقررة لإسرائيل، اليوم الأربعاء، والتي كانت تشمل اجتماعًا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بشأن بيع مقاتلات "إف-35" لتركيا، وذلك في أعقاب التصعيد العسكري الأخير مع إيران.
وأضافت صحيفة "جيروزاليم بوست" نقلا عن مصادر، أن "وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث ألغى زيارة مقررة لإسرائيل اليوم الأربعاء، كان من المفترض أن يلتقي خلالها برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وبوزير الدفاع يسرائيل كاتس".
وذكرت وكالة "رويترز" عن مصدر إسرائيلي، قوله إن هيغسيث ألغى اجتماعا كان مقررا اليوم مع نتنياهو لبحث البيع المحتمل لطائرات مقاتلة من طراز "إف-35" لتركيا، مضيفًا أن محادثات الوزير الأمريكي في إسرائيل كانت ستطرق إلى مسألة الصراع مع إيران.

وكان نتنياهو قد عارض، في وقت سابق، بيع مقاتلات "إف-35" لتركيا، معتبرًا أن ذلك سيؤدي إلى "اختلال ميزان القوى" في الشرق الأوسط.

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بدوره، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن بلاده لم تتخذ قرارًا بعد بشأن تزويد تركيا بمقاتلات "إف-35". لكن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن أن واشنطن تعهدت بتزويد أنقرة بـ5 مقاتلات من هذا الطراز.
ويأتي إلغاء زيارة هيغسيث لإسرائيل في أعقاب إعلان القيادة المركزية الأمريكية، فجر اليوم، استكمال جولة جديدة من الضربات ضد إيران طالت أكثر من 80 هدفا، ردًا على الهجمات الإيرانية الأخيرة على سفن تجارية كانت تعبر مضيق هرمز.
في المقابل، أعلن الحرس الثوري استهداف 85 منشأة عسكرية أمريكية في البحرين والكويت، ردا على انتهاك الولايات المتحدة لوقف إطلاق النار.
تحطم قاذفة استراتيجية أمريكية من طراز "بي 52" بعد إقلاعها من قاعدة "إدواردز" في كاليفورنيا
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