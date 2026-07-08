https://sarabic.ae/20260708/إعلام-وزير-الحرب-الأمريكي-يلغي-اجتماعا-مع-نتنياهو-حول-بيع-مقاتلات-إف-35-لتركيا-1115047752.html

إعلام: وزير الحرب الأمريكي يلغي اجتماعا مع نتنياهو حول بيع مقاتلات "إف-35" لتركيا

إعلام: وزير الحرب الأمريكي يلغي اجتماعا مع نتنياهو حول بيع مقاتلات "إف-35" لتركيا

سبوتنيك عربي

كشفت تقارير إعلامية بأن وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث، ألغى زيارته المقررة لإسرائيل، اليوم الأربعاء، والتي كانت تشمل اجتماعًا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي... 08.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-08T13:20+0000

2026-07-08T13:20+0000

2026-07-08T13:20+0000

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وأضافت صحيفة "جيروزاليم بوست" نقلا عن مصادر، أن "وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث ألغى زيارة مقررة لإسرائيل اليوم الأربعاء، كان من المفترض أن يلتقي خلالها برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وبوزير الدفاع يسرائيل كاتس".وذكرت وكالة "رويترز" عن مصدر إسرائيلي، قوله إن هيغسيث ألغى اجتماعا كان مقررا اليوم مع نتنياهو لبحث البيع المحتمل لطائرات مقاتلة من طراز "إف-35" لتركيا، مضيفًا أن محادثات الوزير الأمريكي في إسرائيل كانت ستطرق إلى مسألة الصراع مع إيران.بدوره، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن بلاده لم تتخذ قرارًا بعد بشأن تزويد تركيا بمقاتلات "إف-35". لكن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن أن واشنطن تعهدت بتزويد أنقرة بـ5 مقاتلات من هذا الطراز.في المقابل، أعلن الحرس الثوري استهداف 85 منشأة عسكرية أمريكية في البحرين والكويت، ردا على انتهاك الولايات المتحدة لوقف إطلاق النار.تحطم قاذفة استراتيجية أمريكية من طراز "بي 52" بعد إقلاعها من قاعدة "إدواردز" في كاليفورنيا

https://sarabic.ae/20260503/إسرائيل-تصادق-على-شراء-سربين-من-طائرات-إف-35-وإف-15-1113074158.html

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