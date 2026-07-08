https://sarabic.ae/20260708/الخارجية-الروسية-الخط-العام-للناتو-لم-يتغير-ويقوم-على-عسكرة-أوروبا-والإعداد-لصراع-ضد-روسيا--1115055394.html

الخارجية الروسية: الخط العام للناتو لم يتغير ويقوم على عسكرة أوروبا والإعداد لصراع ضد روسيا

الخارجية الروسية: الخط العام للناتو لم يتغير ويقوم على عسكرة أوروبا والإعداد لصراع ضد روسيا

سبوتنيك عربي

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن الخط العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) لم يتغير، ويقوم على عسكرة القارة الأوروبية، والاستعداد للصراع... 08.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-08T20:20+0000

2026-07-08T20:20+0000

2026-07-08T20:20+0000

موسكو

روسيا

ناتو

العالم

ماريا زاخاروفا

الخارجية الروسية

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وقالت زاخاروفا في بيان نُشر على موقع وزارة الخارجية: "يبقى الخط العام (للناتو) دون تغيير: عسكرة القارة الأوروبية، والتركيز على بناء القدرات الدفاعية، والاستعداد للصراع المسلح مع روسيا، وبالطبع، تقديم المساعدة لأوكرانيا، وهو ما يستغله المتطرفون داخل الحلف لتحقيق هدف زائل يتمثل في إلحاق "هزيمة استراتيجية" ببلادنا".وأردفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية: "في الواقع، تستعد النخب الأوروبية الحالية لتولي زمام القيادة في المواجهة بين "الغرب الجماعي" وبلادنا"، مشيرة إلى أن القادة الأوروبيين في قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) بأنقرة وقّعوا جماعياً على التزام بالدفاع عن أنفسهم ضد روسيا التي يزعمون أنها تُشكّل تهديداً.وأردفت زاخاروفا: "في ظل هذه الظروف، لا يخفي الأمريكيون خيبة أملهم من حلف شمال الأطلسي. فقضية غرينلاند لم تُحلّ وفقًا للرؤية الأمريكية. ولا يزال هناك استياء من تصرّف أعضاء الحلف، كما ترى واشنطن، بطريقة لا تليق بالتحالف، في وقت كانت الولايات المتحدة بأمسّ الحاجة إلى دعمهم".

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موسكو, روسيا, ناتو, العالم, ماريا زاخاروفا, الخارجية الروسية