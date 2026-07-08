https://sarabic.ae/20260708/الخارجية-الروسية-الخط-العام-للناتو-لم-يتغير-ويقوم-على-عسكرة-أوروبا-والإعداد-لصراع-ضد-روسيا--1115055394.html
الخارجية الروسية: الخط العام للناتو لم يتغير ويقوم على عسكرة أوروبا والإعداد لصراع ضد روسيا
الخارجية الروسية: الخط العام للناتو لم يتغير ويقوم على عسكرة أوروبا والإعداد لصراع ضد روسيا
سبوتنيك عربي
أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن الخط العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) لم يتغير، ويقوم على عسكرة القارة الأوروبية، والاستعداد للصراع... 08.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-08T20:20+0000
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2026-07-08T20:20+0000
موسكو
روسيا
ناتو
العالم
ماريا زاخاروفا
الخارجية الروسية
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وقالت زاخاروفا في بيان نُشر على موقع وزارة الخارجية: "يبقى الخط العام (للناتو) دون تغيير: عسكرة القارة الأوروبية، والتركيز على بناء القدرات الدفاعية، والاستعداد للصراع المسلح مع روسيا، وبالطبع، تقديم المساعدة لأوكرانيا، وهو ما يستغله المتطرفون داخل الحلف لتحقيق هدف زائل يتمثل في إلحاق "هزيمة استراتيجية" ببلادنا".وأردفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية: "في الواقع، تستعد النخب الأوروبية الحالية لتولي زمام القيادة في المواجهة بين "الغرب الجماعي" وبلادنا"، مشيرة إلى أن القادة الأوروبيين في قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) بأنقرة وقّعوا جماعياً على التزام بالدفاع عن أنفسهم ضد روسيا التي يزعمون أنها تُشكّل تهديداً.وأردفت زاخاروفا: "في ظل هذه الظروف، لا يخفي الأمريكيون خيبة أملهم من حلف شمال الأطلسي. فقضية غرينلاند لم تُحلّ وفقًا للرؤية الأمريكية. ولا يزال هناك استياء من تصرّف أعضاء الحلف، كما ترى واشنطن، بطريقة لا تليق بالتحالف، في وقت كانت الولايات المتحدة بأمسّ الحاجة إلى دعمهم".
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موسكو, روسيا, ناتو, العالم, ماريا زاخاروفا, الخارجية الروسية
موسكو, روسيا, ناتو, العالم, ماريا زاخاروفا, الخارجية الروسية
الخارجية الروسية: الخط العام للناتو لم يتغير ويقوم على عسكرة أوروبا والإعداد لصراع ضد روسيا
أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن الخط العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) لم يتغير، ويقوم على عسكرة القارة الأوروبية، والاستعداد للصراع مع روسيا، وتقديم المساعدة لأوكرانيا.
وقالت زاخاروفا في بيان نُشر على موقع وزارة الخارجية: "يبقى الخط العام (للناتو) دون تغيير: عسكرة القارة الأوروبية، والتركيز على بناء القدرات الدفاعية، والاستعداد للصراع المسلح مع روسيا، وبالطبع، تقديم المساعدة لأوكرانيا، وهو ما يستغله المتطرفون داخل الحلف لتحقيق هدف زائل يتمثل في إلحاق "هزيمة استراتيجية" ببلادنا".
وبينت زاخاروفا أن قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) في أنقرة لم تُفلح في تلطيف حدة التوتر في العلاقات بين أعضاء الحلف، مشيرة إلى أنه "مهما حاول الأمين العام لحلف الناتو مارك روته تصوير القمة على أنها "تاريخية" في تاريخ الحلف، فإنها لم تُسفر عن شيء. فقد فشل في استخدام مهاراته التسويقية لتلطيف حدة التوتر في العلاقات بين أعضاء الناتو".
وأردفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية: "في الواقع، تستعد النخب الأوروبية الحالية لتولي زمام القيادة في المواجهة بين "الغرب الجماعي" وبلادنا"، مشيرة إلى أن القادة الأوروبيين في قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو)
بأنقرة وقّعوا جماعياً على التزام بالدفاع عن أنفسهم ضد روسيا التي يزعمون أنها تُشكّل تهديداً.
وأضافت زاخاروفا: "إنهم يعتزمون الدفاع عن أنفسهم بالدرجة الأولى ضد روسيا، التي يصفونها مجدداً بأنها تهديد طويل الأمد للأمن الأوروبي الأطلسي. وقد وافق جميع الحلفاء على ذلك في أنقرة. ويشمل ذلك حتى أولئك الذين يدّعون عدم وجود أي مؤشرات على هجوم وشيك من جانب روسيا. إن المواجهة مع بلدنا وجودية ومنهجية بالنسبة للحلف".
وتابعت المتحدثة باسم الخارجية الروسية: "كما قال الأمين العام للناتو مارك روته، 'لا وقت للتأمل'. وهذا أمر مؤسف، لأنه لو تريّث استراتيجيو الناتو وتأملوا، لما اتخذوا مثل هذه القرارات غير المسؤولة التي قد تؤدي إلى كارثة ليس فقط للحلف، بل للعالم أجمع".
وأردفت زاخاروفا: "في ظل هذه الظروف، لا يخفي الأمريكيون خيبة أملهم من حلف شمال الأطلسي
. فقضية غرينلاند لم تُحلّ وفقًا للرؤية الأمريكية. ولا يزال هناك استياء من تصرّف أعضاء الحلف، كما ترى واشنطن، بطريقة لا تليق بالتحالف، في وقت كانت الولايات المتحدة بأمسّ الحاجة إلى دعمهم".