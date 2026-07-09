https://sarabic.ae/20260709/الرئيس-الفلسطيني-يصدر-مرسوما-بتحديد-موعد-لإجراء-الانتخابات-التشريعية-1115069264.html
الرئيس الفلسطيني يصدر مرسوما بتحديد موعد لإجراء الانتخابات التشريعية
الرئيس الفلسطيني يصدر مرسوما بتحديد موعد لإجراء الانتخابات التشريعية
سبوتنيك عربي
أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس مرسوما بتحديد يوم 28 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل موعدا لإجراء الانتخابات التشريعية. 09.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-09T11:50+0000
2026-07-09T11:50+0000
2026-07-09T11:50+0000
أخبار فلسطين اليوم
المجلس التشريعي الفلسطيني
محمود عباس
القدس
العالم العربي
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وجاء في بيان صدر عن الرئاسة الفلسطينية اليوم الخميس، أن "رئيس دولة فلسطين محمود عباس أصدر مرسوما رئاسيا، حدد فيه يوم السبت الموافق 28/11/2026، موعداً لإجراء الانتخابات التشريعية".وأشارت "وفا" إلى أنه "سيتم تحديد موعد لإجراء الانتخابات الرئاسية المزمع عقدها في الربع الأول من العام القادم وفقاً للقانون".
https://sarabic.ae/20260514/المؤتمر-العام-الثامن-لـفتح-ينتخب-محمود-عباس-رئيسا-للحركة-بالإجماع--1113423219.html
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أخبار فلسطين اليوم, المجلس التشريعي الفلسطيني, محمود عباس, القدس, العالم العربي
أخبار فلسطين اليوم, المجلس التشريعي الفلسطيني, محمود عباس, القدس, العالم العربي
الرئيس الفلسطيني يصدر مرسوما بتحديد موعد لإجراء الانتخابات التشريعية
أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس مرسوما بتحديد يوم 28 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل موعدا لإجراء الانتخابات التشريعية.
وجاء في بيان صدر عن الرئاسة الفلسطينية اليوم الخميس، أن "رئيس دولة فلسطين محمود عباس أصدر مرسوما رئاسيا، حدد فيه يوم السبت الموافق 28/11/2026، موعداً لإجراء الانتخابات التشريعية".
وينص المرسوم الرئاسي، على "دعوة الشعب الفلسطيني في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة للمشاركة في انتخابات تشريعية حرة ومباشرة لانتخاب أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني في التاريخ المحدد وفق المرسوم الرئاسي"، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
ويهدف "المرسوم الرئاسي الذي تم إصداره وفقاً لإحكام القرار بقانون رقم (1) لسنة 2007 بشأن الانتخابات العامة وتعديلاته، إلى ترسيخ أسس الديمقراطية واستكمال العملية الانتخابية التي انطلقت في دولة فلسطين".
وأشارت "وفا" إلى أنه "سيتم تحديد موعد لإجراء الانتخابات الرئاسية المزمع عقدها في الربع الأول من العام القادم وفقاً للقانون".