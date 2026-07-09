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تغطية مشتركة لنقل فعاليات تركيب وعاء الضغط لمفاعل الوحدة الثانية لمحطة الضبعة للطاقة النووية
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وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" والتلفزيون المصري في تغطية مباشرة مشتركة لتركيب وعاء المفاعل للوحدة الثانية بمحطة الضبعة للطاقة النووية
الخميس، الساعة 12:00 بتوقيت موسكو
09:00 GMT
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نبض افريقيا
تشكيل لجنة تحقيق دولية عاجلة في الانتهاكات المرتكبة بمدينة الأبيّض، واتصال أممي بحميدتي
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
12:33 GMT
14 د
موزاييك
هل سيصمم "المقص الجيني" أطفالا خارقين و يطيل عمر البشر
12:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
16:03 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
16:35 GMT
12 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
16:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
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الرئيس الفلسطيني يصدر مرسوما بتحديد موعد لإجراء الانتخابات التشريعية
الرئيس الفلسطيني يصدر مرسوما بتحديد موعد لإجراء الانتخابات التشريعية
سبوتنيك عربي
أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس مرسوما بتحديد يوم 28 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل موعدا لإجراء الانتخابات التشريعية. 09.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-09T11:50+0000
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أخبار فلسطين اليوم
المجلس التشريعي الفلسطيني
محمود عباس
القدس
العالم العربي
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وجاء في بيان صدر عن الرئاسة الفلسطينية اليوم الخميس، أن "رئيس دولة فلسطين محمود عباس أصدر مرسوما رئاسيا، حدد فيه يوم السبت الموافق 28/11/2026، موعداً لإجراء الانتخابات التشريعية".وأشارت "وفا" إلى أنه "سيتم تحديد موعد لإجراء الانتخابات الرئاسية المزمع عقدها في الربع الأول من العام القادم وفقاً للقانون".
https://sarabic.ae/20260514/المؤتمر-العام-الثامن-لـفتح-ينتخب-محمود-عباس-رئيسا-للحركة-بالإجماع--1113423219.html
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أخبار فلسطين اليوم, المجلس التشريعي الفلسطيني, محمود عباس, القدس, العالم العربي
أخبار فلسطين اليوم, المجلس التشريعي الفلسطيني, محمود عباس, القدس, العالم العربي

الرئيس الفلسطيني يصدر مرسوما بتحديد موعد لإجراء الانتخابات التشريعية

11:50 GMT 09.07.2026
© Sputnik . POOL / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس فلاديمير بوتين يلتقي مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مدينة سوتشي، روسيا 23 نوفمبر 2021
الرئيس فلاديمير بوتين يلتقي مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مدينة سوتشي، روسيا 23 نوفمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.07.2026
© Sputnik . POOL
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أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس مرسوما بتحديد يوم 28 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل موعدا لإجراء الانتخابات التشريعية.
وجاء في بيان صدر عن الرئاسة الفلسطينية اليوم الخميس، أن "رئيس دولة فلسطين محمود عباس أصدر مرسوما رئاسيا، حدد فيه يوم السبت الموافق 28/11/2026، موعداً لإجراء الانتخابات التشريعية".
وينص المرسوم الرئاسي، على "دعوة الشعب الفلسطيني في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة للمشاركة في انتخابات تشريعية حرة ومباشرة لانتخاب أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني في التاريخ المحدد وفق المرسوم الرئاسي"، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
محمود عباس - سبوتنيك عربي, 1920, 14.05.2026
المؤتمر العام الثامن لـ"فتح" ينتخب محمود عباس رئيسا للحركة بالإجماع
14 مايو, 17:51 GMT

ويهدف "المرسوم الرئاسي الذي تم إصداره وفقاً لإحكام القرار بقانون رقم (1) لسنة 2007 بشأن الانتخابات العامة وتعديلاته، إلى ترسيخ أسس الديمقراطية واستكمال العملية الانتخابية التي انطلقت في دولة فلسطين".

وأشارت "وفا" إلى أنه "سيتم تحديد موعد لإجراء الانتخابات الرئاسية المزمع عقدها في الربع الأول من العام القادم وفقاً للقانون".
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