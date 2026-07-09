بعثة روسيا لدى الأمم المتحدة: موسكو لن تتوقف عن مواصلة تحقيق أهداف العملية العسكرية الخاصة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
الحدث من سبوتنيك
كأس العالم 2026... هل باتت السياسة لاعب هجوم أساسيّ؟
00:30 GMT
60 د
الحدث من سبوتنيك
في لبنان... متى يحصل موظفو القطاع العام على حقوقهم المالية؟
01:30 GMT
54 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الأفلام الوثائقية.. حفظٌ لذاكرة الشعوب وتوثيقٌ لقضاياها
08:31 GMT
30 د
ملفات ساخنة
هل تم اسقاط صيغة "نزع سلاح الفصائل" في اتفاق غزة ؟
09:03 GMT
29 د
من الملعب
مونديال 2026 المغرب عالمي والبرازيل تدفع ثمن غياب المنظومة
09:33 GMT
27 د
الحدث من سبوتنيك
إنفانتينو... كيف سيتعامل مع مطالب استقالته من رئاسة الـ "فيفا"؟
10:00 GMT
123 د
موزاييك
علم الخلافات الزوجية: من العادات التلقائية إلى الحلول الذكية
12:03 GMT
16 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
أسرار بناء البراند والعلامة التجارية
16:03 GMT
37 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
16:41 GMT
19 د
بلا قيود
خبير: يجب زيادة الضغط على الحكومات لمنع تسييس كرة القدم
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
الحكومة العراقية الجديدة تطلق حملة لمكافحة الفساد وجمع السلاح في يد الدولة
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
هل كل تحركاتنا وافعالنا مراقبة طوال الوقت .. وابتكار علمي يمحو الذكريات المؤلمة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
30 د
الحدث من سبوتنيك
إنفانتينو... كيف سيتعامل مع مطالب استقالته من رئاسة الـ "فيفا"؟
00:30 GMT
57 د
الحدث من سبوتنيك
أوروبا بين حرب إيران وصدمة الصين... وفرنسا هل تُصلح القطاع المصرفي السوري؟
01:30 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
08:29 GMT
31 د
وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" والتلفزيون المصري في تغطية مباشرة مشتركة لتركيب وعاء المفاعل للوحدة الثانية بمحطة الضبعة للطاقة النووية
الخميس، الساعة 12:00 بتوقيت موسكو
09:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
تشكيل لجنة تحقيق دولية عاجلة في الانتهاكات المرتكبة بمدينة الأبيّض، واتصال أممي بحميدتي
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
12:33 GMT
14 د
موزاييك
هل سيصمم "المقص الجيني" أطفالا خارقين و يطيل عمر البشر
12:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
16:03 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
16:35 GMT
12 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
16:47 GMT
13 د
حصاد الأسبوع
خبير: نخشى من الانزلاق إلى مواجهة شاملة في المنطقة العربية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
مفاعل الضبعة النووي أبرز صورها الشراكة المصرية الروسية
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
هل تحولت الأسمدة إلى "نفط المستقبل" في معادلة الأمن الغذائي العالمي؟
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260709/بعثة-روسيا-لدى-الأمم-المتحدة-موسكو-لن-تتوقف-عن-مواصلة-تحقيق-أهداف-العملية-العسكرية-الخاصة--1115078620.html
بعثة روسيا لدى الأمم المتحدة: موسكو لن تتوقف عن مواصلة تحقيق أهداف العملية العسكرية الخاصة
بعثة روسيا لدى الأمم المتحدة: موسكو لن تتوقف عن مواصلة تحقيق أهداف العملية العسكرية الخاصة
سبوتنيك عربي
أكدت القائمة بأعمال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، آنا يفستيغنيفا، اليوم الخميس، أن روسيا لن تتوقف عن السعي لتحقيق جميع الأهداف المحددة للعملية العسكرية... 09.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-09T16:37+0000
2026-07-09T16:37+0000
روسيا
موسكو
منظمة الأمم المتحدة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/06/09/1114207449_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_48f51c7cf8e936ca42e28824d9944d0a.jpg
وقالت يفستيغنيفا، خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول الوضع في أوكرانيا: "لا يوجد أي مبرر لتوقف روسيا الاتحادية عن السعي لتحقيق جميع الأهداف المحددة للعملية العسكرية الخاصة".وقالت إيفستيغنييفا: "نحن نسمع بوضوح كيف يشجع رعاة كييف الغربيون -متسترين بروح خطاب السلام- شن هجمات في عمق روسيا، زاعمين أنهم سيساعدون في إنهاء الحرب. إن التصعيد لن يؤدي إلى السلام، بل سيفضي إلى مزيد من الدمار والضحايا"، مشيرة إلى أن "روسيا ليس لديها أدنى شك في سعي كييف نحو توسيع الرقعة الجغرافية للصراع في أوكرانيا".وأضافت يفستيغنييفا، أن "العملية العسكرية الخاصة جاءت ردًا على عسكرة أوكرانيا، والإرهاب الذي كان يُمارس ضد سكان دونباس، وتهديد أمن روسيا".
https://sarabic.ae/20260609/روسيا-مجلس-الأمن-التابع-للأمم-المتحدة-وصل-إلى-الحضيض-1114192764.html
موسكو
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/06/09/1114207449_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_db5b50df4ef0f6aa3edbf706bdef005a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, موسكو, منظمة الأمم المتحدة
روسيا, موسكو, منظمة الأمم المتحدة

بعثة روسيا لدى الأمم المتحدة: موسكو لن تتوقف عن مواصلة تحقيق أهداف العملية العسكرية الخاصة

16:37 GMT 09.07.2026
© AP Photo / John Minchilloالأمم المتحدة
الأمم المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 09.07.2026
© AP Photo / John Minchillo
تابعنا عبر
أكدت القائمة بأعمال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، آنا يفستيغنيفا، اليوم الخميس، أن روسيا لن تتوقف عن السعي لتحقيق جميع الأهداف المحددة للعملية العسكرية الخاصة، مشددة على أنها لا ترى أي مبرر للتوقف.
وقالت يفستيغنيفا، خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول الوضع في أوكرانيا: "لا يوجد أي مبرر لتوقف روسيا الاتحادية عن السعي لتحقيق جميع الأهداف المحددة للعملية العسكرية الخاصة".
وأضافت القائمة بأعمال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة أن "هجمات القوات الأوكرانية في عمق الأراضي الروسية لن تؤدي إلى السلام، بل ستسفر عن التصعيد والمزيد من الدمار والضحايا".
مجلس الأمن الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 09.06.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا: مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة "وصل إلى الحضيض"
9 يونيو, 11:39 GMT
وقالت إيفستيغنييفا: "نحن نسمع بوضوح كيف يشجع رعاة كييف الغربيون -متسترين بروح خطاب السلام- شن هجمات في عمق روسيا، زاعمين أنهم سيساعدون في إنهاء الحرب. إن التصعيد لن يؤدي إلى السلام، بل سيفضي إلى مزيد من الدمار والضحايا"، مشيرة إلى أن "روسيا ليس لديها أدنى شك في سعي كييف نحو توسيع الرقعة الجغرافية للصراع في أوكرانيا".
وأردفت يفستيغنييفا: "لم يقف الغرب مكتوف الأيدي أمام الأحداث المأساوية التي وقعت. بل على العكس، كان الغرب هو من رعى نظام كييف طوال هذه السنوات، وضخّ في أوكرانيا كميات هائلة من الأسلحة تحت غطاء اتفاقيات مينسك، ليحوّلها في نهاية المطاف إلى ساحة حرب مع روسيا".
وأضافت يفستيغنييفا، أن "العملية العسكرية الخاصة جاءت ردًا على عسكرة أوكرانيا، والإرهاب الذي كان يُمارس ضد سكان دونباس، وتهديد أمن روسيا".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала