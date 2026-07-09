https://sarabic.ae/20260709/بعثة-روسيا-لدى-الأمم-المتحدة-موسكو-لن-تتوقف-عن-مواصلة-تحقيق-أهداف-العملية-العسكرية-الخاصة--1115078620.html
بعثة روسيا لدى الأمم المتحدة: موسكو لن تتوقف عن مواصلة تحقيق أهداف العملية العسكرية الخاصة
بعثة روسيا لدى الأمم المتحدة: موسكو لن تتوقف عن مواصلة تحقيق أهداف العملية العسكرية الخاصة
سبوتنيك عربي
أكدت القائمة بأعمال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، آنا يفستيغنيفا، اليوم الخميس، أن روسيا لن تتوقف عن السعي لتحقيق جميع الأهداف المحددة للعملية العسكرية... 09.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-09T16:37+0000
2026-07-09T16:37+0000
2026-07-09T16:37+0000
روسيا
موسكو
منظمة الأمم المتحدة
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وقالت يفستيغنيفا، خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول الوضع في أوكرانيا: "لا يوجد أي مبرر لتوقف روسيا الاتحادية عن السعي لتحقيق جميع الأهداف المحددة للعملية العسكرية الخاصة".وقالت إيفستيغنييفا: "نحن نسمع بوضوح كيف يشجع رعاة كييف الغربيون -متسترين بروح خطاب السلام- شن هجمات في عمق روسيا، زاعمين أنهم سيساعدون في إنهاء الحرب. إن التصعيد لن يؤدي إلى السلام، بل سيفضي إلى مزيد من الدمار والضحايا"، مشيرة إلى أن "روسيا ليس لديها أدنى شك في سعي كييف نحو توسيع الرقعة الجغرافية للصراع في أوكرانيا".وأضافت يفستيغنييفا، أن "العملية العسكرية الخاصة جاءت ردًا على عسكرة أوكرانيا، والإرهاب الذي كان يُمارس ضد سكان دونباس، وتهديد أمن روسيا".
https://sarabic.ae/20260609/روسيا-مجلس-الأمن-التابع-للأمم-المتحدة-وصل-إلى-الحضيض-1114192764.html
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روسيا, موسكو, منظمة الأمم المتحدة
روسيا, موسكو, منظمة الأمم المتحدة
بعثة روسيا لدى الأمم المتحدة: موسكو لن تتوقف عن مواصلة تحقيق أهداف العملية العسكرية الخاصة
أكدت القائمة بأعمال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، آنا يفستيغنيفا، اليوم الخميس، أن روسيا لن تتوقف عن السعي لتحقيق جميع الأهداف المحددة للعملية العسكرية الخاصة، مشددة على أنها لا ترى أي مبرر للتوقف.
وقالت يفستيغنيفا، خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول الوضع في أوكرانيا: "لا يوجد أي مبرر لتوقف روسيا الاتحادية عن السعي لتحقيق جميع الأهداف المحددة للعملية العسكرية الخاصة".
وأضافت القائمة بأعمال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة أن "هجمات القوات الأوكرانية في عمق الأراضي الروسية لن تؤدي إلى السلام، بل ستسفر عن التصعيد والمزيد من الدمار والضحايا".
وقالت إيفستيغنييفا: "نحن نسمع بوضوح كيف يشجع رعاة كييف الغربيون -متسترين بروح خطاب السلام- شن هجمات في عمق روسيا، زاعمين أنهم سيساعدون في إنهاء الحرب. إن التصعيد لن يؤدي إلى السلام، بل سيفضي إلى مزيد من الدمار والضحايا"، مشيرة إلى أن "روسيا ليس لديها أدنى شك في سعي كييف نحو توسيع الرقعة الجغرافية للصراع في أوكرانيا".
وأردفت يفستيغنييفا: "لم يقف الغرب مكتوف الأيدي أمام الأحداث المأساوية التي وقعت. بل على العكس، كان الغرب هو من رعى نظام كييف طوال هذه السنوات، وضخّ في أوكرانيا كميات هائلة من الأسلحة تحت غطاء اتفاقيات مينسك، ليحوّلها في نهاية المطاف إلى ساحة حرب مع روسيا".
وأضافت يفستيغنييفا، أن "العملية العسكرية الخاصة جاءت ردًا على عسكرة أوكرانيا، والإرهاب الذي كان يُمارس ضد سكان دونباس، وتهديد أمن روسيا".