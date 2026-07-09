رحلة بين 10 ملايين نجم... "قبة الشارقة الفلكية" تفتح نافذة الكون للجمهور بتقنيات الجيل القادم
© Sputnik . basel shartouhقبة الشارقة الفلكية بمجمع الشارقة للفضاء والفلك
© Sputnik . basel shartouh
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أكد المرشد العلمي في قبة الشارقة الفلكية بمجمع الشارقة للفضاء والفلك، أحمد صلاح، اليوم الخميس، أن "المجمع يقدم تجربة تعليمية وتثقيفية استثنائية تأخذ الزوار في رحلة غامرة إلى أعماق الكون".
وتابع في لقاء مع "سبوتنيك" إلى أن "القبة تعد صرحًا متطورًا يعتمد أحدث التقنيات البصرية العالمية عبر عرض أفلام بدقة "4K" فائقة الوضوح، مدعومة بثمانية أجهزة عرض (بروجيكتورات) تعمل بالتزامن لتمنح المشاهد صورة بانورامية شاملة تحاكي واقع السماء بوضوح فائق".
وأضاف أن "ما يميز هذه التجربة هو الدمج بين التكنولوجيا الحديثة والجانب الفلكي، عبر استخدام كرة نجمية متطورة من طراز "ميغا ستار" قادرة على عرض 10 ملايين نجم بدقة مذهلة، مما يتيح للزوار فرصة استكشاف النجوم والثقوب السوداء وأسرار الفضاء"، لافتا إلى أن "المجمع يفتح أبوابه لكافة الأعمار بدءا من سن الرابعة، إيمانا بأن العلم متاح للجميع، إذ يستقبل رحلات مدرسية متنوعة للمراحل الابتدائية والإعدادية والثانويّة لتقديم محتوى يغطي علوم الفضاء والمهمات الدولية، مع التركيز بشكل خاص على الإنجازات الرائدة لقطاع الفضاء الإماراتي".
وفي ختام حديثه، شدد، أحمد صلاح، على أن "المجمع يواكب التطور المتسارع الذي تشهده دولة الإمارات في هذا القطاع، لا سيما بعد إطلاق القمر الصناعي "شارقة سات - 2"، مؤكدا "الحرص على تعريف الزوار بتفاصيل المهمات الفضائية الإماراتية لنقل صورة واقعية عن طموح الدولة في هذا المجال، إذ تمضي الإمارات بخطوات واثقة نحو المستقبل مدفوعة بتوجه استراتيجي لترسيخ ريادتها في علوم الفضاء والفلك".
© Sputnik . basel shartouhقبة الشارقة الفلكية بمجمع الشارقة للفضاء والفلك
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© Sputnik . basel shartouh
قبة الشارقة الفلكية بمجمع الشارقة للفضاء والفلك
© Sputnik . basel shartouhقبة الشارقة الفلكية بمجمع الشارقة للفضاء والفلك
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© Sputnik . basel shartouh
قبة الشارقة الفلكية بمجمع الشارقة للفضاء والفلك
© Sputnik . basel shartouhقبة الشارقة الفلكية بمجمع الشارقة للفضاء والفلك
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© Sputnik . basel shartouh
قبة الشارقة الفلكية بمجمع الشارقة للفضاء والفلك
© Sputnik . basel shartouhقبة الشارقة الفلكية بمجمع الشارقة للفضاء والفلك
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© Sputnik . basel shartouh
قبة الشارقة الفلكية بمجمع الشارقة للفضاء والفلك
© Sputnik . basel shartouhقبة الشارقة الفلكية بمجمع الشارقة للفضاء والفلك
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© Sputnik . basel shartouh
قبة الشارقة الفلكية بمجمع الشارقة للفضاء والفلك
© Sputnik . basel shartouhقبة الشارقة الفلكية بمجمع الشارقة للفضاء والفلك
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© Sputnik . basel shartouh
قبة الشارقة الفلكية بمجمع الشارقة للفضاء والفلك
© Sputnik . basel shartouhقبة الشارقة الفلكية بمجمع الشارقة للفضاء والفلك
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© Sputnik . basel shartouh
قبة الشارقة الفلكية بمجمع الشارقة للفضاء والفلك
© Sputnik . basel shartouhقبة الشارقة الفلكية بمجمع الشارقة للفضاء والفلك
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© Sputnik . basel shartouh
قبة الشارقة الفلكية بمجمع الشارقة للفضاء والفلك
© Sputnik . basel shartouhقبة الشارقة الفلكية بمجمع الشارقة للفضاء والفلك
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© Sputnik . basel shartouh
قبة الشارقة الفلكية بمجمع الشارقة للفضاء والفلك
1/9
© Sputnik . basel shartouh
قبة الشارقة الفلكية بمجمع الشارقة للفضاء والفلك
2/9
© Sputnik . basel shartouh
قبة الشارقة الفلكية بمجمع الشارقة للفضاء والفلك
3/9
© Sputnik . basel shartouh
قبة الشارقة الفلكية بمجمع الشارقة للفضاء والفلك
4/9
© Sputnik . basel shartouh
قبة الشارقة الفلكية بمجمع الشارقة للفضاء والفلك
5/9
© Sputnik . basel shartouh
قبة الشارقة الفلكية بمجمع الشارقة للفضاء والفلك
6/9
© Sputnik . basel shartouh
قبة الشارقة الفلكية بمجمع الشارقة للفضاء والفلك
7/9
© Sputnik . basel shartouh
قبة الشارقة الفلكية بمجمع الشارقة للفضاء والفلك
8/9
© Sputnik . basel shartouh
قبة الشارقة الفلكية بمجمع الشارقة للفضاء والفلك
9/9
© Sputnik . basel shartouh
قبة الشارقة الفلكية بمجمع الشارقة للفضاء والفلك
وفي السياق ذاته، رصدت "سبوتنيك" أصداء التجربة لدى زوار المجمع، إذ التقت بالمواطن الإماراتي، سيف الوشاحي، الذي أشاد بمستوى المرافق والخدمات التعليمية، مؤكدا أن "الزيارة تمثل تجربة ممتعة ومثالية للعائلات بمختلف فئاتها العمرية".
17 فبراير, 08:59 GMT
وأوضح الوشاحي أن "القبة الفلكية توفر فرصة لا تُعوض لاطلاع الصغار والكبار على أسرار الكون، وعجائب الكواكب، وتفاصيل المجموعة الشمسية"، مشيدًا بـ"الأسلوب الاحترافي في تقديم الشرح، إذ يتلقى الزوار معلومات دقيقة ومبسطة حول كل مرحلة من مراحل الاكتشاف الفضائي، مما يعزز من قيمة الرحلة كمنصة تعليمية وترفيهية متكاملة في آن واحد".