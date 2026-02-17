الإمارات تطلق أول صاروخ هجين مطور محليا وتعزز حضورها في مجال الفضاء

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
09:17 GMT
25 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
09:42 GMT
18 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
10:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
10:46 GMT
14 د
صدى الحياة
بعد ضجة "رفع سن التقاعد".. البرلمان اللبناني يوضح موازنة 2026
11:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:33 GMT
27 د
نبض افريقيا
جوتيريش يؤكد خلال القمة الافريقية أنه لا مبرر لغياب مقاعد أفريقية دائمة في مجلس الأمن
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
ماذا فعلت التغيرات المناخية بالبحر المتوسط والمدن المطلة عليه
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
13:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
17:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
17:50 GMT
10 د
بلا قيود
خبير: ما نراه اليوم من عبث بالقانون الدولي يعني تذكيرا بحقيقة الغرب الاستعماري
18:00 GMT
59 د
مساحة حرة
هل تغير معرفة الشخص إصابته بمرض خطير من سلوكه تجاه المجتمع
19:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
لماذا انسحبت القوات الأمريكية من قاعدة التنف؟ يجيب خبير
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
09:17 GMT
34 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
09:51 GMT
9 د
نبض افريقيا
جوتيريش يؤكد خلال القمة الافريقية أنه لا مبرر لغياب مقاعد أفريقية دائمة في مجلس الأمن
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
غزو الموز على الشاطئ
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
من الملعب
سقوط برشلونة في الكأس والضغط يزداد على آرسنال وجدلية التحكيم في إيطاليا
12:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
12:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رحيل زياد الرحباني: مسيرته أثرت على الفن اللبناني والعربي
13:03 GMT
20 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
13:23 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
13:52 GMT
8 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
كيف شكلت الحروب ملامح الأدب الروسي وكيف انعكست على صفحات الروايات والقصائد
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
17:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
17:50 GMT
10 د
أمساليوم
بث مباشر
الإمارات تطلق أول صاروخ هجين مطور محليا وتعزز حضورها في مجال الفضاء
أطلقت الإمارات العربية المتحدة بنجاح أول صاروخ هجين محلي الصنع في إنجاز فضائي هام، ما يمثل خطوة مهمة في مساعي الدولة لبناء قدرات سيادية في مجال الفضاء والدفع. 17.02.2026, سبوتنيك عربي
أخبار الإمارات العربية المتحدة
العالم العربي
وصل الصاروخ الاستكشافي المخصص لأبحاث الغلاف الجوي، الذي طوره معهد الابتكار التكنولوجي (TII)، إلى ارتفاع 3 كيلومترات خلال رحلة تجريبية فوق صحراء الإمارات العربية المتحدة، ما يؤكد لأول مرة صحة نظام دفع مصمم ومشغل بالكامل في الإمارات.وقالت الدكتورة نجوى أعرج، الرئيس التنفيذي لمعهد الابتكار التكنولوجي: "هذا الإطلاق يمثل لحظة فارقة للعلوم والهندسة في دولة الإمارات. إنه يثبت قدرتنا على القيادة في تطوير تقنيات رائدة، ليس فقط في المختبرات، بل في بيئات واقعية عالية المخاطر".ووصفت المهمة بأنها الخطوة الأولى نحو بناء قدرة وطنية مدفوعة بالمواهب المقيمة في دولة الإمارات العربية المتحدة.الأول من نوعه في الإمارات العربية المتحدةكان جوهر المهمة محرك دفع هجين يجمع بين أكسيد النيتروز ووقود صلب قائم على البولي إيثيلين، وهو نظام يمزج بين عناصر تقنيات الصواريخ الصلبة والسائلة.وتُعتبر المحركات الهجينة على نطاق واسع في قطاع الطيران والفضاء أكثر أمانًا وفعالية من حيث التكلفة من أنظمة الدفع التقليدية، مع مزايا إضافية في سهولة الاستخدام وتقليل الأثر البيئي.وأوضح معهد الابتكار التكنولوجي أن تصميم الضغط الذاتي يلغي الحاجة إلى بنية تحتية أرضية معقدة أو التعامل مع الوقود المبرد (Cryogenic fuel)، ما يجعله مناسباً تماماً لأبحاث المدارات الفرعية ومهام استعراض التكنولوجيا.يُذكر أن الصواريخ المخصصة لأبحاث الغلاف الجوي من هذه الفئة تُستخدم عالمياً لاختبار أنظمة الدفع وإلكترونيات الطيران وأنظمة الاستعادة في ظروف طيران حقيقية قبل توسيع نطاقها لتصبح مركبات إطلاق أكبر.وأكد معهد الابتكار التكنولوجي أن المهمة الناجحة أثبتت صحة كل مرحلة من مراحل دورة حياة الإطلاق، بدءًا من تطوير أنظمة الدفع وتكامل الأنظمة وصولاً إلى العد التنازلي والإقلاع والاستعادة، وكل ذلك تمت إدارته بواسطة فرق مقرها الإمارات العربية المتحدة.الإمارات تعلن إطلاق أول قمر صناعي راداري إلى الفضاء.. فيديوالبحرين تطلق أول قمر صناعي لها إلى الفضاء.. فيديو
08:59 GMT 17.02.2026 (تم التحديث: 09:00 GMT 17.02.2026)
أطلقت الإمارات العربية المتحدة بنجاح أول صاروخ هجين محلي الصنع في إنجاز فضائي هام، ما يمثل خطوة مهمة في مساعي الدولة لبناء قدرات سيادية في مجال الفضاء والدفع.
وصل الصاروخ الاستكشافي المخصص لأبحاث الغلاف الجوي، الذي طوره معهد الابتكار التكنولوجي (TII)، إلى ارتفاع 3 كيلومترات خلال رحلة تجريبية فوق صحراء الإمارات العربية المتحدة، ما يؤكد لأول مرة صحة نظام دفع مصمم ومشغل بالكامل في الإمارات.

انطلق الصاروخ في تمام الساعة 12:21 ظهرًا يوم 13 فبراير، واختُتم بهبوطه الآمن لاستعادته، مُنهيًا بذلك ما وصفه الباحثون بالمرحلة الأخيرة من برنامج تطوير واختبار استمر لسنوات عديدة. يُذكر أن معهد تكنولوجيا المعلومات (TII) هو الذراع البحثي التطبيقي لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتقدمة (ATRC).

وقالت الدكتورة نجوى أعرج، الرئيس التنفيذي لمعهد الابتكار التكنولوجي: "هذا الإطلاق يمثل لحظة فارقة للعلوم والهندسة في دولة الإمارات. إنه يثبت قدرتنا على القيادة في تطوير تقنيات رائدة، ليس فقط في المختبرات، بل في بيئات واقعية عالية المخاطر".
ووصفت المهمة بأنها الخطوة الأولى نحو بناء قدرة وطنية مدفوعة بالمواهب المقيمة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
الأول من نوعه في الإمارات العربية المتحدة
كان جوهر المهمة محرك دفع هجين يجمع بين أكسيد النيتروز ووقود صلب قائم على البولي إيثيلين، وهو نظام يمزج بين عناصر تقنيات الصواريخ الصلبة والسائلة.
وتُعتبر المحركات الهجينة على نطاق واسع في قطاع الطيران والفضاء أكثر أمانًا وفعالية من حيث التكلفة من أنظمة الدفع التقليدية، مع مزايا إضافية في سهولة الاستخدام وتقليل الأثر البيئي.
وأوضح معهد الابتكار التكنولوجي أن تصميم الضغط الذاتي يلغي الحاجة إلى بنية تحتية أرضية معقدة أو التعامل مع الوقود المبرد (Cryogenic fuel)، ما يجعله مناسباً تماماً لأبحاث المدارات الفرعية ومهام استعراض التكنولوجيا.

وقد تم تصميم وتصنيع واختبار نظام الدفع بالكامل داخل الدولة، بما في ذلك الخزانات، والمحاقن، وإلكترونيات الطيران، وهيكل التحكم. وخضع النظام لاختبارات أرضية مكثفة للتدفق البارد والاحتراق الساخن قبل الموافقة على طيرانه.

يُذكر أن الصواريخ المخصصة لأبحاث الغلاف الجوي من هذه الفئة تُستخدم عالمياً لاختبار أنظمة الدفع وإلكترونيات الطيران وأنظمة الاستعادة في ظروف طيران حقيقية قبل توسيع نطاقها لتصبح مركبات إطلاق أكبر.
وأكد معهد الابتكار التكنولوجي أن المهمة الناجحة أثبتت صحة كل مرحلة من مراحل دورة حياة الإطلاق، بدءًا من تطوير أنظمة الدفع وتكامل الأنظمة وصولاً إلى العد التنازلي والإقلاع والاستعادة، وكل ذلك تمت إدارته بواسطة فرق مقرها الإمارات العربية المتحدة.
