https://sarabic.ae/20260217/الإمارات-تطلق-أول-صاروخ-هجين-مطور-محليا-وتعزز-حضورها-في-مجال-الفضاء-1110448999.html
الإمارات تطلق أول صاروخ هجين مطور محليا وتعزز حضورها في مجال الفضاء
الإمارات تطلق أول صاروخ هجين مطور محليا وتعزز حضورها في مجال الفضاء
سبوتنيك عربي
أطلقت الإمارات العربية المتحدة بنجاح أول صاروخ هجين محلي الصنع في إنجاز فضائي هام، ما يمثل خطوة مهمة في مساعي الدولة لبناء قدرات سيادية في مجال الفضاء والدفع. 17.02.2026
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/1b/1107564304_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_e81a018d3dbed3665ff6bf0f07bae8ee.png
وصل الصاروخ الاستكشافي المخصص لأبحاث الغلاف الجوي، الذي طوره معهد الابتكار التكنولوجي (TII)، إلى ارتفاع 3 كيلومترات خلال رحلة تجريبية فوق صحراء الإمارات العربية المتحدة، ما يؤكد لأول مرة صحة نظام دفع مصمم ومشغل بالكامل في الإمارات.وقالت الدكتورة نجوى أعرج، الرئيس التنفيذي لمعهد الابتكار التكنولوجي: "هذا الإطلاق يمثل لحظة فارقة للعلوم والهندسة في دولة الإمارات. إنه يثبت قدرتنا على القيادة في تطوير تقنيات رائدة، ليس فقط في المختبرات، بل في بيئات واقعية عالية المخاطر".ووصفت المهمة بأنها الخطوة الأولى نحو بناء قدرة وطنية مدفوعة بالمواهب المقيمة في دولة الإمارات العربية المتحدة.الأول من نوعه في الإمارات العربية المتحدةكان جوهر المهمة محرك دفع هجين يجمع بين أكسيد النيتروز ووقود صلب قائم على البولي إيثيلين، وهو نظام يمزج بين عناصر تقنيات الصواريخ الصلبة والسائلة.وتُعتبر المحركات الهجينة على نطاق واسع في قطاع الطيران والفضاء أكثر أمانًا وفعالية من حيث التكلفة من أنظمة الدفع التقليدية، مع مزايا إضافية في سهولة الاستخدام وتقليل الأثر البيئي.وأوضح معهد الابتكار التكنولوجي أن تصميم الضغط الذاتي يلغي الحاجة إلى بنية تحتية أرضية معقدة أو التعامل مع الوقود المبرد (Cryogenic fuel)، ما يجعله مناسباً تماماً لأبحاث المدارات الفرعية ومهام استعراض التكنولوجيا.يُذكر أن الصواريخ المخصصة لأبحاث الغلاف الجوي من هذه الفئة تُستخدم عالمياً لاختبار أنظمة الدفع وإلكترونيات الطيران وأنظمة الاستعادة في ظروف طيران حقيقية قبل توسيع نطاقها لتصبح مركبات إطلاق أكبر.وأكد معهد الابتكار التكنولوجي أن المهمة الناجحة أثبتت صحة كل مرحلة من مراحل دورة حياة الإطلاق، بدءًا من تطوير أنظمة الدفع وتكامل الأنظمة وصولاً إلى العد التنازلي والإقلاع والاستعادة، وكل ذلك تمت إدارته بواسطة فرق مقرها الإمارات العربية المتحدة.الإمارات تعلن إطلاق أول قمر صناعي راداري إلى الفضاء.. فيديوالبحرين تطلق أول قمر صناعي لها إلى الفضاء.. فيديو
الإمارات تطلق أول صاروخ هجين مطور محليا وتعزز حضورها في مجال الفضاء
08:59 GMT 17.02.2026 (تم التحديث: 09:00 GMT 17.02.2026)
أطلقت الإمارات العربية المتحدة بنجاح أول صاروخ هجين محلي الصنع في إنجاز فضائي هام، ما يمثل خطوة مهمة في مساعي الدولة لبناء قدرات سيادية في مجال الفضاء والدفع.
وصل الصاروخ الاستكشافي المخصص لأبحاث الغلاف الجوي، الذي طوره معهد الابتكار التكنولوجي (TII)، إلى ارتفاع 3 كيلومترات خلال رحلة تجريبية فوق صحراء الإمارات العربية المتحدة، ما يؤكد لأول مرة صحة نظام دفع مصمم ومشغل بالكامل في الإمارات.
انطلق الصاروخ في تمام الساعة 12:21 ظهرًا يوم 13 فبراير، واختُتم بهبوطه الآمن لاستعادته، مُنهيًا بذلك ما وصفه الباحثون بالمرحلة الأخيرة من برنامج تطوير واختبار استمر لسنوات عديدة. يُذكر أن معهد تكنولوجيا المعلومات (TII) هو الذراع البحثي التطبيقي لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتقدمة (ATRC).
وقالت الدكتورة نجوى أعرج، الرئيس التنفيذي لمعهد الابتكار التكنولوجي: "هذا الإطلاق يمثل لحظة فارقة للعلوم والهندسة في دولة الإمارات. إنه يثبت قدرتنا على القيادة في تطوير تقنيات رائدة، ليس فقط في المختبرات، بل في بيئات واقعية عالية المخاطر".
ووصفت المهمة بأنها الخطوة الأولى نحو بناء قدرة وطنية مدفوعة بالمواهب المقيمة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
الأول من نوعه في الإمارات العربية المتحدة
كان جوهر المهمة محرك دفع هجين يجمع بين أكسيد النيتروز ووقود صلب قائم على البولي إيثيلين، وهو نظام يمزج بين عناصر تقنيات الصواريخ الصلبة والسائلة.
وتُعتبر المحركات الهجينة على نطاق واسع في قطاع الطيران والفضاء أكثر أمانًا وفعالية من حيث التكلفة من أنظمة الدفع التقليدية، مع مزايا إضافية في سهولة الاستخدام وتقليل الأثر البيئي.
وأوضح معهد الابتكار التكنولوجي أن تصميم الضغط الذاتي يلغي الحاجة إلى بنية تحتية أرضية معقدة أو التعامل مع الوقود المبرد (Cryogenic fuel)، ما يجعله مناسباً تماماً لأبحاث المدارات الفرعية ومهام استعراض التكنولوجيا.
وقد تم تصميم وتصنيع واختبار نظام الدفع بالكامل داخل الدولة، بما في ذلك الخزانات، والمحاقن، وإلكترونيات الطيران، وهيكل التحكم. وخضع النظام لاختبارات أرضية مكثفة للتدفق البارد والاحتراق الساخن قبل الموافقة على طيرانه.
يُذكر أن الصواريخ المخصصة لأبحاث الغلاف الجوي من هذه الفئة تُستخدم عالمياً لاختبار أنظمة الدفع وإلكترونيات الطيران وأنظمة الاستعادة في ظروف طيران حقيقية قبل توسيع نطاقها لتصبح مركبات إطلاق أكبر.
وأكد معهد الابتكار التكنولوجي أن المهمة الناجحة أثبتت صحة كل مرحلة من مراحل دورة حياة الإطلاق، بدءًا من تطوير أنظمة الدفع وتكامل الأنظمة وصولاً إلى العد التنازلي والإقلاع والاستعادة، وكل ذلك تمت إدارته بواسطة فرق مقرها الإمارات العربية المتحدة.