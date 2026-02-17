https://sarabic.ae/20260217/الإمارات-تطلق-أول-صاروخ-هجين-مطور-محليا-وتعزز-حضورها-في-مجال-الفضاء-1110448999.html

الإمارات تطلق أول صاروخ هجين مطور محليا وتعزز حضورها في مجال الفضاء

أطلقت الإمارات العربية المتحدة بنجاح أول صاروخ هجين محلي الصنع في إنجاز فضائي هام، ما يمثل خطوة مهمة في مساعي الدولة لبناء قدرات سيادية في مجال الفضاء والدفع. 17.02.2026, سبوتنيك عربي

أخبار الإمارات العربية المتحدة

العالم العربي

وصل الصاروخ الاستكشافي المخصص لأبحاث الغلاف الجوي، الذي طوره معهد الابتكار التكنولوجي (TII)، إلى ارتفاع 3 كيلومترات خلال رحلة تجريبية فوق صحراء الإمارات العربية المتحدة، ما يؤكد لأول مرة صحة نظام دفع مصمم ومشغل بالكامل في الإمارات.وقالت الدكتورة نجوى أعرج، الرئيس التنفيذي لمعهد الابتكار التكنولوجي: "هذا الإطلاق يمثل لحظة فارقة للعلوم والهندسة في دولة الإمارات. إنه يثبت قدرتنا على القيادة في تطوير تقنيات رائدة، ليس فقط في المختبرات، بل في بيئات واقعية عالية المخاطر".ووصفت المهمة بأنها الخطوة الأولى نحو بناء قدرة وطنية مدفوعة بالمواهب المقيمة في دولة الإمارات العربية المتحدة.الأول من نوعه في الإمارات العربية المتحدةكان جوهر المهمة محرك دفع هجين يجمع بين أكسيد النيتروز ووقود صلب قائم على البولي إيثيلين، وهو نظام يمزج بين عناصر تقنيات الصواريخ الصلبة والسائلة.وتُعتبر المحركات الهجينة على نطاق واسع في قطاع الطيران والفضاء أكثر أمانًا وفعالية من حيث التكلفة من أنظمة الدفع التقليدية، مع مزايا إضافية في سهولة الاستخدام وتقليل الأثر البيئي.وأوضح معهد الابتكار التكنولوجي أن تصميم الضغط الذاتي يلغي الحاجة إلى بنية تحتية أرضية معقدة أو التعامل مع الوقود المبرد (Cryogenic fuel)، ما يجعله مناسباً تماماً لأبحاث المدارات الفرعية ومهام استعراض التكنولوجيا.يُذكر أن الصواريخ المخصصة لأبحاث الغلاف الجوي من هذه الفئة تُستخدم عالمياً لاختبار أنظمة الدفع وإلكترونيات الطيران وأنظمة الاستعادة في ظروف طيران حقيقية قبل توسيع نطاقها لتصبح مركبات إطلاق أكبر.وأكد معهد الابتكار التكنولوجي أن المهمة الناجحة أثبتت صحة كل مرحلة من مراحل دورة حياة الإطلاق، بدءًا من تطوير أنظمة الدفع وتكامل الأنظمة وصولاً إلى العد التنازلي والإقلاع والاستعادة، وكل ذلك تمت إدارته بواسطة فرق مقرها الإمارات العربية المتحدة.الإمارات تعلن إطلاق أول قمر صناعي راداري إلى الفضاء.. فيديوالبحرين تطلق أول قمر صناعي لها إلى الفضاء.. فيديو

