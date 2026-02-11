https://sarabic.ae/20260211/الإمارات-تطلق-عملة-رقمية-مدعومة-بالدرهم-1110272107.html
الإمارات تطلق عملة رقمية مدعومة بالدرهم
الإمارات تطلق عملة رقمية مدعومة بالدرهم
وافق مصرف الإمارات المركزي على إصدار العملية الرقمية المستقرة التي تحمل الاسم الكودي "دي دي إس سي" المدعومة بالدرهم، وهو ما يسمح بإطلاقها رسميا لتمثل خطوة... 11.02.2026
2026-02-11T21:08+0000
2026-02-11T21:08+0000
2026-02-11T21:10+0000
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/02/1091350259_0:317:3078:2048_1920x0_80_0_0_a648181fbdbeade72fa5642c380a3725.jpg
وأعلنت الشركة العالمية القابضة، و"سيريوس إنترناشيونال هولدينج" وبنك أبوظبي الأول، عن هذه الخطوة، حسبما ذكرت صحيفة "الخليج" الإماراتية، يوم الثلاثاء، التي أشارت إلى أن العملة الجديدة تعتمد على شبكة البلوك تشين الخاصة بمؤسسة "ايه دي آي" في أبوظبي، وهي تقنية متقدمة من الطبقة الثانية صممت لتلبية متطلبات الحوكمة وقابلية التوسع والأداء المؤسسي. مع ربط النظم المالية التقليدية بمنظومات الأصول الرقمية، بما يضمن الامتثال والإشراف والأمان.وتم تصميم العملة الجديدة لتكون أداة مالية رقمية متوافقة مع الأطر التنظيمية في الإمارات وموجهة للاستخدامات المؤسسية والحكومية، بما يشمل المدفوعات، والتسويات ذات القيمة العالية، وإدارة الخزينة، وسلاسل التوريد، والخدمات المالية القابلة للبرمجة.من المتوقع إتاحة العملة الجديدة لعملاء بنك أبوظبي الأول عبر منصات معتمدة في إطار من الشفافية، بحسب الصحيفة.
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/02/1091350259_193:0:2924:2048_1920x0_80_0_0_cd52e18617b1163fe5dcc3bdd95024b3.jpg
الإمارات تطلق عملة رقمية مدعومة بالدرهم
21:08 GMT 11.02.2026 (تم التحديث: 21:10 GMT 11.02.2026)
وافق مصرف الإمارات المركزي على إصدار العملية الرقمية المستقرة التي تحمل الاسم الكودي "دي دي إس سي" المدعومة بالدرهم، وهو ما يسمح بإطلاقها رسميا لتمثل خطوة جديدة في مسار التمويل الرقمي المنظم بالدولة الخليجية.
وأعلنت الشركة العالمية القابضة، و"سيريوس إنترناشيونال هولدينج" وبنك أبوظبي الأول، عن هذه الخطوة، حسبما ذكرت صحيفة
"الخليج" الإماراتية، يوم الثلاثاء، التي أشارت إلى أن العملة الجديدة تعتمد على شبكة البلوك تشين الخاصة بمؤسسة "ايه دي آي" في أبوظبي، وهي تقنية متقدمة من الطبقة الثانية صممت لتلبية متطلبات الحوكمة وقابلية التوسع والأداء المؤسسي. مع ربط النظم المالية التقليدية بمنظومات الأصول الرقمية
، بما يضمن الامتثال والإشراف والأمان.
وتم تصميم العملة الجديدة لتكون أداة مالية رقمية متوافقة مع الأطر التنظيمية في الإمارات وموجهة للاستخدامات المؤسسية والحكومية، بما يشمل المدفوعات
، والتسويات ذات القيمة العالية، وإدارة الخزينة، وسلاسل التوريد، والخدمات المالية القابلة للبرمجة.
من المتوقع إتاحة العملة الجديدة لعملاء بنك أبوظبي الأول عبر منصات معتمدة في إطار من الشفافية، بحسب الصحيفة.