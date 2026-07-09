https://sarabic.ae/20260709/سوناطراك-الجزائرية-تسيطر-على-حريق-في-مصفاة-أرزيو-1115075712.html
"سوناطراك" الجزائرية تسيطر على حريق في مصفاة أرزيو
"سوناطراك" الجزائرية تسيطر على حريق في مصفاة أرزيو
سبوتنيك عربي
أعلنت شركة "سوناطراك" الجزائرية، اليوم الخميس، السيطرة على حريق اندلع في وحدة تعبئة زيوت التشحيم بمصفاة أرزيو في ولاية وهران، مؤكدة عدم تسجيل أي إصابات أو... 09.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-09T14:03+0000
2026-07-09T14:03+0000
2026-07-09T14:03+0000
الجزائر
سوق النفط
أخبار العالم الآن
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/0a/1092570927_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_cbd876cfac01c7b1b93bd9688afff484.jpg
وأوضحت الشركة، في بيان، أن الحريق اندلع عند الساعة 2:30 فجرا بالتوقيت المحلي، وتمت السيطرة عليه بالكامل بحلول الساعة 4:40 صباحا، بعد تفعيل مخطط المساعدة المتبادلة بمشاركة فرق مركز القيادة التكتيكية في أرزيو والحماية المدنية. وأكدت "سوناطراك" أن الحادث لم يؤثر على إنتاج الوقود أو زيوت التشحيم، وأن عمليات تموين السوق المحلية من المصفاة مستمرة بصورة طبيعية ودون أي اضطرابات، وفقا لوكالة الأنباء الجزائرية. يشار إلى أنه في مارس/ آذار 2026، أعلنت شركة "سوناطراك" الجزائرية مقتل عاملين، وإصابة أربعة آخرين بجروح، إثر اندلاع حريق في أحد الأجهزة داخل حقل نفطي في مدينة حاسي مسعود جنوبي البلاد.
https://sarabic.ae/20250725/مؤسسة-النفط-الليبية-توقع-4-مذكرات-تفاهم-مع-شركة-سوناطراك-الجزائرية--1103044069.html
الجزائر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/0a/1092570927_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_97760bdd4bf5b1d89b1c05a83b33a6d5.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الجزائر, سوق النفط, أخبار العالم الآن, العالم العربي
الجزائر, سوق النفط, أخبار العالم الآن, العالم العربي
"سوناطراك" الجزائرية تسيطر على حريق في مصفاة أرزيو
أعلنت شركة "سوناطراك" الجزائرية، اليوم الخميس، السيطرة على حريق اندلع في وحدة تعبئة زيوت التشحيم بمصفاة أرزيو في ولاية وهران، مؤكدة عدم تسجيل أي إصابات أو خسائر بشرية.
وأوضحت الشركة، في بيان، أن الحريق اندلع عند الساعة 2:30 فجرا بالتوقيت المحلي، وتمت السيطرة عليه بالكامل بحلول الساعة 4:40 صباحا، بعد تفعيل مخطط المساعدة المتبادلة بمشاركة فرق مركز القيادة التكتيكية في أرزيو والحماية المدنية.
وأكدت "سوناطراك" أن الحادث لم يؤثر على إنتاج الوقود أو زيوت التشحيم، وأن عمليات تموين السوق المحلية من المصفاة مستمرة بصورة طبيعية ودون أي اضطرابات، وفقا لوكالة
الأنباء الجزائرية.
يشار إلى أنه في مارس/ آذار 2026، أعلنت شركة "سوناطراك" الجزائرية مقتل عاملين، وإصابة أربعة آخرين بجروح، إثر اندلاع حريق في أحد الأجهزة داخل حقل نفطي في مدينة حاسي مسعود جنوبي البلاد.