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وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" والتلفزيون المصري في تغطية مباشرة مشتركة لتركيب وعاء المفاعل للوحدة الثانية بمحطة الضبعة للطاقة النووية
الخميس، الساعة 12:00 بتوقيت موسكو
09:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
تشكيل لجنة تحقيق دولية عاجلة في الانتهاكات المرتكبة بمدينة الأبيّض، واتصال أممي بحميدتي
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
12:33 GMT
14 د
موزاييك
هل سيصمم "المقص الجيني" أطفالا خارقين و يطيل عمر البشر
12:47 GMT
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مدار الليل والنهار
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عرب بوينت بودكاست
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غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
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حصاد الأسبوع
خبير: نخشى من الانزلاق إلى مواجهة شاملة في المنطقة العربية
17:00 GMT
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"سوناطراك" الجزائرية تسيطر على حريق في مصفاة أرزيو
"سوناطراك" الجزائرية تسيطر على حريق في مصفاة أرزيو
سبوتنيك عربي
أعلنت شركة "سوناطراك" الجزائرية، اليوم الخميس، السيطرة على حريق اندلع في وحدة تعبئة زيوت التشحيم بمصفاة أرزيو في ولاية وهران، مؤكدة عدم تسجيل أي إصابات أو... 09.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-09T14:03+0000
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وأوضحت الشركة، في بيان، أن الحريق اندلع عند الساعة 2:30 فجرا بالتوقيت المحلي، وتمت السيطرة عليه بالكامل بحلول الساعة 4:40 صباحا، بعد تفعيل مخطط المساعدة المتبادلة بمشاركة فرق مركز القيادة التكتيكية في أرزيو والحماية المدنية. وأكدت "سوناطراك" أن الحادث لم يؤثر على إنتاج الوقود أو زيوت التشحيم، وأن عمليات تموين السوق المحلية من المصفاة مستمرة بصورة طبيعية ودون أي اضطرابات، وفقا لوكالة الأنباء الجزائرية. يشار إلى أنه في مارس/ آذار 2026، أعلنت شركة "سوناطراك" الجزائرية مقتل عاملين، وإصابة أربعة آخرين بجروح، إثر اندلاع حريق في أحد الأجهزة داخل حقل نفطي في مدينة حاسي مسعود جنوبي البلاد.
https://sarabic.ae/20250725/مؤسسة-النفط-الليبية-توقع-4-مذكرات-تفاهم-مع-شركة-سوناطراك-الجزائرية--1103044069.html
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الجزائر, سوق النفط, أخبار العالم الآن, العالم العربي
الجزائر, سوق النفط, أخبار العالم الآن, العالم العربي

"سوناطراك" الجزائرية تسيطر على حريق في مصفاة أرزيو

14:03 GMT 09.07.2026
© AP Photoشركة سوناطراك الجزائرية
شركة سوناطراك الجزائرية - سبوتنيك عربي, 1920, 09.07.2026
© AP Photo
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أعلنت شركة "سوناطراك" الجزائرية، اليوم الخميس، السيطرة على حريق اندلع في وحدة تعبئة زيوت التشحيم بمصفاة أرزيو في ولاية وهران، مؤكدة عدم تسجيل أي إصابات أو خسائر بشرية.
وأوضحت الشركة، في بيان، أن الحريق اندلع عند الساعة 2:30 فجرا بالتوقيت المحلي، وتمت السيطرة عليه بالكامل بحلول الساعة 4:40 صباحا، بعد تفعيل مخطط المساعدة المتبادلة بمشاركة فرق مركز القيادة التكتيكية في أرزيو والحماية المدنية.
وأكدت "سوناطراك" أن الحادث لم يؤثر على إنتاج الوقود أو زيوت التشحيم، وأن عمليات تموين السوق المحلية من المصفاة مستمرة بصورة طبيعية ودون أي اضطرابات، وفقا لوكالة الأنباء الجزائرية.
حقل نفطي - سبوتنيك عربي, 1920, 25.07.2025
مؤسسة النفط الليبية توقع 4 مذكرات تفاهم مع شركة "سوناطراك" الجزائرية
25 يوليو 2025, 20:13 GMT
يشار إلى أنه في مارس/ آذار 2026، أعلنت شركة "سوناطراك" الجزائرية مقتل عاملين، وإصابة أربعة آخرين بجروح، إثر اندلاع حريق في أحد الأجهزة داخل حقل نفطي في مدينة حاسي مسعود جنوبي البلاد.
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