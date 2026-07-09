https://sarabic.ae/20260709/مدير-إنشاءات-الوحدة-الثانية-لمشروع-الضبعة-يؤكد-لـسبوتنيك-إنجاز-وعاء-المفاعل-في-الوحدة-1115068641.html
مدير إنشاءات الوحدة الثانية لمشروع "الضبعة" يؤكد لـ"سبوتنيك" إنجاز وعاء المفاعل في الوحدة
مدير إنشاءات الوحدة الثانية لمشروع "الضبعة" يؤكد لـ"سبوتنيك" إنجاز وعاء المفاعل في الوحدة
سبوتنيك عربي
أدلى ميخائيل سياتكين، مدير إنشاءات الوحدة الثانية لمشروع الضبعة، بتصريحات حصرية لوكالة "سبوتنيك"، على هامش احتفالية بتركيب وعاء ضغط المفاعل للوحدة النووية... 09.07.2026, سبوتنيك عربي
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وفي معرض تعليقه على الجدول الزمني لإنشاء محطة الطاقة النووية، صرّح سياتكين قائلاً: "نحن ملتزمون حاليًا بالجدول الزمني للعقد، وقد اكتمل تجميع وعاء المفاعل في الوحدة الثانية في الموعد المحدد تماماً".فيما يتعلق بالعمل المشترك بين مصر وروسيا في هذا المجال، أوضح سياتكين قائلاً: "نعمل بشكل مباشر يومياً، ونتعاون بشكل وثيق مع فريق العمل الموقر، الذي يقوم فعلياً ببناء هذا الموقع بمواردنا الخاصة".وفيما يخص التحديات اللوجستية، "يتم توريد بعض المواد من روسيا الاتحادية ونقلها بحراً، أحياناً تُسبب الأحوال الجوية بعض الصعوبات، ولكن مع ذلك، تسير العملية برمتها بسلاسة، ولا يبدو أننا نواجه أي صعوبات تُذكر".وتقدم وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" بالتعاون مع التلفزيون المصري (القناة الأولى) تغطية مباشرة لعملية تركيب وعاء المفاعل الخاص بالوحدة الثانية في محطة الضبعة للطاقة النووية.تغطية مشتركة لنقل فعاليات تركيب وعاء الضغط لمفاعل الوحدة الثانية لمحطة الضبعة للطاقة النووية
https://sarabic.ae/20260709/انطلاق-فعاليات-تركيب-وعاء-ضغط-المفاعل-للوحدة-الثانية-لمحطة-الضبعة-النووية--1115066999.html
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تقارير سبوتنيك, روسيا, مصر, أخبار مصر الآن, اقتصاد
تقارير سبوتنيك, روسيا, مصر, أخبار مصر الآن, اقتصاد
مدير إنشاءات الوحدة الثانية لمشروع "الضبعة" يؤكد لـ"سبوتنيك" إنجاز وعاء المفاعل في الوحدة
أدلى ميخائيل سياتكين، مدير إنشاءات الوحدة الثانية لمشروع الضبعة، بتصريحات حصرية لوكالة "سبوتنيك"، على هامش احتفالية بتركيب وعاء ضغط المفاعل للوحدة النووية الثانية للمشروع، وذلك بحضور رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي وعدد من الوزراء.
وفي معرض تعليقه على الجدول الزمني لإنشاء محطة الطاقة النووية، صرّح سياتكين قائلاً: "نحن ملتزمون حاليًا بالجدول الزمني للعقد، وقد اكتمل تجميع وعاء المفاعل في الوحدة الثانية في الموعد المحدد تماماً".
فيما يتعلق بالعمل المشترك بين مصر وروسيا في هذا المجال، أوضح سياتكين قائلاً: "نعمل بشكل مباشر يومياً، ونتعاون بشكل وثيق مع فريق العمل الموقر، الذي يقوم فعلياً ببناء هذا الموقع بمواردنا الخاصة".
وأضاف سياتكين بهذا الخصوص: إنهم (فريق العمل) يقدمون لنا أقصى درجات الدعم يومياً، نعمل معاً على أساس متين وودي لحل العوائق، ونحن ممتنون للغاية لزملائنا وأصدقائنا الكرام على ذلك.
وفيما يخص التحديات اللوجستية، "يتم توريد بعض المواد من روسيا الاتحادية ونقلها بحراً، أحياناً تُسبب الأحوال الجوية بعض الصعوبات، ولكن مع ذلك، تسير العملية برمتها بسلاسة، ولا يبدو أننا نواجه أي صعوبات تُذكر".
وتنظم وزارة الكهرباء المصرية، وشركة "روساتوم" النووية الروسية احتفالية بمناسبة بتركيب وعاء ضغط المفاعل للوحدة النووية الثانية، وذلك بحضور رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي وعدد من الوزراء.
وتقدم وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" بالتعاون مع التلفزيون المصري (القناة الأولى) تغطية مباشرة لعملية تركيب وعاء المفاعل الخاص بالوحدة الثانية في محطة الضبعة للطاقة النووية.