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تغطية مشتركة لنقل فعاليات تركيب وعاء الضغط لمفاعل الوحدة الثانية لمحطة الضبعة للطاقة النووية
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وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" والتلفزيون المصري في تغطية مباشرة مشتركة لتركيب وعاء المفاعل للوحدة الثانية بمحطة الضبعة للطاقة النووية
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09:00 GMT
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تشكيل لجنة تحقيق دولية عاجلة في الانتهاكات المرتكبة بمدينة الأبيّض، واتصال أممي بحميدتي
12:03 GMT
30 د
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مدار الليل والنهار
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31 د
عرب بوينت بودكاست
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16:35 GMT
12 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
16:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
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https://sarabic.ae/20260709/مدير-إنشاءات-الوحدة-الثانية-لمشروع-الضبعة-يؤكد-لـسبوتنيك-إنجاز-وعاء-المفاعل-في-الوحدة-1115068641.html
مدير إنشاءات الوحدة الثانية لمشروع "الضبعة" يؤكد لـ"سبوتنيك" إنجاز وعاء المفاعل في الوحدة
مدير إنشاءات الوحدة الثانية لمشروع "الضبعة" يؤكد لـ"سبوتنيك" إنجاز وعاء المفاعل في الوحدة
سبوتنيك عربي
أدلى ميخائيل سياتكين، مدير إنشاءات الوحدة الثانية لمشروع الضبعة، بتصريحات حصرية لوكالة "سبوتنيك"، على هامش احتفالية بتركيب وعاء ضغط المفاعل للوحدة النووية... 09.07.2026, سبوتنيك عربي
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وفي معرض تعليقه على الجدول الزمني لإنشاء محطة الطاقة النووية، صرّح سياتكين قائلاً: "نحن ملتزمون حاليًا بالجدول الزمني للعقد، وقد اكتمل تجميع وعاء المفاعل في الوحدة الثانية في الموعد المحدد تماماً".فيما يتعلق بالعمل المشترك بين مصر وروسيا في هذا المجال، أوضح سياتكين قائلاً: "نعمل بشكل مباشر يومياً، ونتعاون بشكل وثيق مع فريق العمل الموقر، الذي يقوم فعلياً ببناء هذا الموقع بمواردنا الخاصة".وفيما يخص التحديات اللوجستية، "يتم توريد بعض المواد من روسيا الاتحادية ونقلها بحراً، أحياناً تُسبب الأحوال الجوية بعض الصعوبات، ولكن مع ذلك، تسير العملية برمتها بسلاسة، ولا يبدو أننا نواجه أي صعوبات تُذكر".وتقدم وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" بالتعاون مع التلفزيون المصري (القناة الأولى) تغطية مباشرة لعملية تركيب وعاء المفاعل الخاص بالوحدة الثانية في محطة الضبعة للطاقة النووية.تغطية مشتركة لنقل فعاليات تركيب وعاء الضغط لمفاعل الوحدة الثانية لمحطة الضبعة للطاقة النووية
https://sarabic.ae/20260709/انطلاق-فعاليات-تركيب-وعاء-ضغط-المفاعل-للوحدة-الثانية-لمحطة-الضبعة-النووية--1115066999.html
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تقارير سبوتنيك, روسيا, مصر, أخبار مصر الآن, اقتصاد
تقارير سبوتنيك, روسيا, مصر, أخبار مصر الآن, اقتصاد

مدير إنشاءات الوحدة الثانية لمشروع "الضبعة" يؤكد لـ"سبوتنيك" إنجاز وعاء المفاعل في الوحدة

10:50 GMT 09.07.2026
© Sputnikتركيب وعاء الضغط لمفاعل الوحدة الثانية لمحطة الضبعة للطاقة النووية
تركيب وعاء الضغط لمفاعل الوحدة الثانية لمحطة الضبعة للطاقة النووية - سبوتنيك عربي, 1920, 09.07.2026
© Sputnik
تابعنا عبر
أدلى ميخائيل سياتكين، مدير إنشاءات الوحدة الثانية لمشروع الضبعة، بتصريحات حصرية لوكالة "سبوتنيك"، على هامش احتفالية بتركيب وعاء ضغط المفاعل للوحدة النووية الثانية للمشروع، وذلك بحضور رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي وعدد من الوزراء.
وفي معرض تعليقه على الجدول الزمني لإنشاء محطة الطاقة النووية، صرّح سياتكين قائلاً: "نحن ملتزمون حاليًا بالجدول الزمني للعقد، وقد اكتمل تجميع وعاء المفاعل في الوحدة الثانية في الموعد المحدد تماماً".
فيما يتعلق بالعمل المشترك بين مصر وروسيا في هذا المجال، أوضح سياتكين قائلاً: "نعمل بشكل مباشر يومياً، ونتعاون بشكل وثيق مع فريق العمل الموقر، الذي يقوم فعلياً ببناء هذا الموقع بمواردنا الخاصة".

وأضاف سياتكين بهذا الخصوص: إنهم (فريق العمل) يقدمون لنا أقصى درجات الدعم يومياً، نعمل معاً على أساس متين وودي لحل العوائق، ونحن ممتنون للغاية لزملائنا وأصدقائنا الكرام على ذلك.

انطلاق فعاليات تركيب وعاء ضغط المفاعل للوحدة الثانية لمحطة الضبعة النووية - سبوتنيك عربي, 1920, 09.07.2026
انطلاق فعاليات تركيب وعاء ضغط المفاعل للوحدة الثانية لمحطة الضبعة النووية
09:30 GMT
وفيما يخص التحديات اللوجستية، "يتم توريد بعض المواد من روسيا الاتحادية ونقلها بحراً، أحياناً تُسبب الأحوال الجوية بعض الصعوبات، ولكن مع ذلك، تسير العملية برمتها بسلاسة، ولا يبدو أننا نواجه أي صعوبات تُذكر".

وتنظم وزارة الكهرباء المصرية، وشركة "روساتوم" النووية الروسية احتفالية بمناسبة بتركيب وعاء ضغط المفاعل للوحدة النووية الثانية، وذلك بحضور رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي وعدد من الوزراء.

وتقدم وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" بالتعاون مع التلفزيون المصري (القناة الأولى) تغطية مباشرة لعملية تركيب وعاء المفاعل الخاص بالوحدة الثانية في محطة الضبعة للطاقة النووية.
تغطية مشتركة لنقل فعاليات تركيب وعاء الضغط لمفاعل الوحدة الثانية لمحطة الضبعة للطاقة النووية
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