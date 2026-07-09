https://sarabic.ae/20260709/مفاعل-الضبعة-النوويأبرز-صور-الشراكة-المصرية-الروسية-1115070316.html
مفاعل الضبعة النووي...أبرز صور الشراكة المصرية الروسية
مفاعل الضبعة النووي...أبرز صور الشراكة المصرية الروسية
سبوتنيك عربي
في خطوة تنفل المشروع لمرحلة أكثر تقدما، تشهد مدينة الضبعة شمالي مصر، تعاونا مصريا- روسيا، لتركيب وعاء ضغط المفاعل للوحدة الثانية لمحطة الضبعة للطاقة النووية. 09.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-09T12:23+0000
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مفاعل الضبعة النووي.. أبرز صور الشراكة المصرية الروسية
سبوتنيك عربي
مفاعل الضبعة النووي.. أبرز صور الشراكة المصرية الروسية
وتكمن أهمية هذه الخطوة في أن هذا الوعاء يعد من أكبر وأهم المكونات الرئيسية داخل المحطة النووية، لأنه يحتوي على قلب المفاعل النووي، الذي يضم الوقود النووي، وتتم داخله عملية الانشطار النووي تمهيدا لإنتاج الطاقة.وأكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، الدكتور محمود عصمت، أن المشروع "قومي استراتيجي له فوائد وآثار إيجابية ممتدة، ليكون بمثابة وديعة من الجيل الحالي للأجيال المقبلة"، وفقا لما نقلت عنه وسائل إعلام مصرية.وشدد أن "التعاون مع روسيا في مشروع محطة الضبعة، يعكس الشراكة الاستراتيجية بين الدولتين وامتداد العلاقات بين الشعبين، والتي تتجلى بوضوح في هذا المشروع".وأضاف: أن "هذا الحدث يعكس أيضا عمق الشراكة الاستراتيجية الروسية المصرية، في مجالات الطاقة والتكنولوجيا المتقدمة".وتابع: أن "الفترة القادمة في مصر هي فترة التوسع في الاعتماد على الطاقة النظيفة في مصانع السيارات الكهربائية، كذلك استهلاك الكهرباء في الصناعات الثقيلة والخفيفة".
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خالد عبد الجبار
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
خالد عبد الجبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/15/1103988346_25:0:1078:1053_100x100_80_0_0_83843363baec2b966d8b45533b85548e.jpg
ملفات ساخنة, مصر, روسيا, محطة الضبعة النووية, аудио
ملفات ساخنة, مصر, روسيا, محطة الضبعة النووية, аудио
مفاعل الضبعة النووي...أبرز صور الشراكة المصرية الروسية
خالد عبد الجبار
معد ومقدم برنامج في إذاعة "سبوتنيك"
في خطوة تنفل المشروع لمرحلة أكثر تقدما، تشهد مدينة الضبعة شمالي مصر، تعاونا مصريا- روسيا، لتركيب وعاء ضغط المفاعل للوحدة الثانية لمحطة الضبعة للطاقة النووية.
وتكمن أهمية هذه الخطوة في أن هذا الوعاء يعد من أكبر وأهم المكونات الرئيسية داخل المحطة النووية، لأنه يحتوي على قلب المفاعل النووي، الذي يضم الوقود النووي، وتتم داخله عملية الانشطار النووي تمهيدا لإنتاج الطاقة.
وأكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، الدكتور محمود عصمت، أن المشروع "قومي استراتيجي له فوائد وآثار إيجابية ممتدة، ليكون بمثابة وديعة من الجيل الحالي للأجيال المقبلة"، وفقا لما نقلت عنه وسائل إعلام مصرية.
وشدد أن "التعاون مع روسيا في مشروع محطة الضبعة
، يعكس الشراكة الاستراتيجية بين الدولتين وامتداد العلاقات بين الشعبين، والتي تتجلى بوضوح في هذا المشروع".
في هذا السياق، قال الباحث في العلاقات الدولية د. محمد اليمني، إن "تركيب غطاء مفاعل الوحدة الثانية لمحطة الضبعة يعد مؤشرا واضحا على انتقال المشروع إلى مرحلة أكثر تقدما، بما يعكس التزام الدولة المصرية بتنفيذ أحد أكبر المشاريع القومية في تاريخها الحديث".
وأضاف: أن "هذا الحدث يعكس أيضا عمق الشراكة الاستراتيجية الروسية المصرية، في مجالات الطاقة والتكنولوجيا المتقدمة".
في سياق متصل، قال الخبير الاقتصادي هشام حمزة: إن "محطة الضبعة نقلة نوعية في توفير الكهرباء".
وتابع: أن "الفترة القادمة في مصر هي فترة التوسع في الاعتماد على الطاقة النظيفة في مصانع السيارات الكهربائية
، كذلك استهلاك الكهرباء في الصناعات الثقيلة والخفيفة".