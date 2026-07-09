https://sarabic.ae/20260709/هل-تحولت-الأسمدة-إلى-نفط-المستقبل-في-معادلة-الأمن-الغذائي-العالمي؟-1115075817.html
هل تحولت الأسمدة إلى "نفط المستقبل" في معادلة الأمن الغذائي العالمي؟
هل تحولت الأسمدة إلى "نفط المستقبل" في معادلة الأمن الغذائي العالمي؟
سبوتنيك عربي
نناقش في حلقة اليوم من برنامج "صدى الحياة"، عبر أثير إذاعة "سبوتنيك عربي": مستقبل الزراعة العربية وصناعة الأسمدة. 09.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-09T14:05+0000
2026-07-09T14:05+0000
2026-07-09T14:05+0000
راديو
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هل تحولت الأسمدة إلى "نفط المستقبل" في معادلة الأمن الغذائي العالمي؟
سبوتنيك عربي
هل تحولت الأسمدة إلى "نفط المستقبل" في معادلة الأمن الغذائي العالمي؟
في مشهد جيوسياسي معقد، تحولت الأسمدة إلى "سلعة سيادية" تضاهي النفط والغاز. وتظهر البيانات العالمية بروز دول عربية ضمن أكبر 10 مصدرين في العالم، ما يجعل المنطقة ركيزة أساسية للأمن الغذائي العالمي.حول هذا الموضوع، قال الأمين العام السابق للاتحاد العربي للأسمدة، المهندس رائد الصعوب:وعن محصول القمح السوري لعام 2026، قال الخبير في التخطيط التنموي، الدكتور يحيى ركاج:التفاصيل في الملف الصوتي...
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محمد الكشك
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محمد الكشك
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
محمد الكشك
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/10/1099606518_0:0:1024:1025_100x100_80_0_0_207c2f571b04b76e0e7ab57f22de88ae.jpg
صدى الحياة, аудио
هل تحولت الأسمدة إلى "نفط المستقبل" في معادلة الأمن الغذائي العالمي؟
محمد الكشك
معد ومقدم برنامج في إذاعة "سبوتنيك"
نناقش في حلقة اليوم من برنامج "صدى الحياة"، عبر أثير إذاعة "سبوتنيك عربي": مستقبل الزراعة العربية وصناعة الأسمدة.
في مشهد جيوسياسي معقد، تحولت الأسمدة إلى "سلعة سيادية" تضاهي النفط والغاز. وتظهر البيانات العالمية بروز دول عربية ضمن أكبر 10 مصدرين في العالم، ما يجعل المنطقة ركيزة أساسية للأمن الغذائي العالمي.
حول هذا الموضوع، قال الأمين العام السابق للاتحاد العربي للأسمدة، المهندس رائد الصعوب:
"الأسمدة أداة سيادية وسلاح جيوسياسي؛ إذ تحول سباقها من تصدير الصخور إلى معركة تكنولوجيا وقيمة مضافة تفرض فيها "البصمة الكربونية" قواعد جديدة. وستظل الأمونيا الزرقاء طوق نجاة لدول عدة، بينما تُبشر الأمونيا الخضراء بفرص واعدة للمغرب وسوريا والأردن ومصر وليبيا بفضل طاقتها المتجددة".
وعن محصول القمح السوري لعام 2026، قال الخبير في التخطيط التنموي، الدكتور يحيى ركاج:
"وسط تحديات الانتقال، يمثل تدفق 30 مليون طن قمح للخزين الوطني نقلة استراتيجية، لكن السعر العادل يبقى المأزق الأبرز. وبناء الدولة يتطلب تضحيات مشتركة من الحكومة والمزارعين، والتحكيم بنجاح التجربة أو فشلها سابق لأوانه في مشهد لم يكتمل بعد".
التفاصيل في الملف الصوتي...