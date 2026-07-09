https://sarabic.ae/20260709/هل-تحولت-الأسمدة-إلى-نفط-المستقبل-في-معادلة-الأمن-الغذائي-العالمي؟-1115075817.html

هل تحولت الأسمدة إلى "نفط المستقبل" في معادلة الأمن الغذائي العالمي؟

هل تحولت الأسمدة إلى "نفط المستقبل" في معادلة الأمن الغذائي العالمي؟

سبوتنيك عربي

نناقش في حلقة اليوم من برنامج "صدى الحياة"، عبر أثير إذاعة "سبوتنيك عربي": مستقبل الزراعة العربية وصناعة الأسمدة. 09.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-09T14:05+0000

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راديو

صدى الحياة

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هل تحولت الأسمدة إلى "نفط المستقبل" في معادلة الأمن الغذائي العالمي؟ سبوتنيك عربي هل تحولت الأسمدة إلى "نفط المستقبل" في معادلة الأمن الغذائي العالمي؟

في مشهد جيوسياسي معقد، تحولت الأسمدة إلى "سلعة سيادية" تضاهي النفط والغاز. وتظهر البيانات العالمية بروز دول عربية ضمن أكبر 10 مصدرين في العالم، ما يجعل المنطقة ركيزة أساسية للأمن الغذائي العالمي.حول هذا الموضوع، قال الأمين العام السابق للاتحاد العربي للأسمدة، المهندس رائد الصعوب:وعن محصول القمح السوري لعام 2026، قال الخبير في التخطيط التنموي، الدكتور يحيى ركاج:التفاصيل في الملف الصوتي...

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2026

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