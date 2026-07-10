https://sarabic.ae/20260710/التجديد-النصفي-ترامب-يقيل-أعضاء-لجنة-المساعدة-الانتخابية-الفيدرالية-1115088988.html

التجديد النصفي.. ترامب يقيل أعضاء لجنة المساعدة الانتخابية الفيدرالية

التجديد النصفي.. ترامب يقيل أعضاء لجنة المساعدة الانتخابية الفيدرالية

سبوتنيك عربي

أقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، آخر مسؤولين فدراليين يتوليان إدارة وكالة معنية بضمان دقة عملية التصويت وسلامتها، وذلك قبيل انتخابات التجديد النصفي المقررة... 10.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-10T05:31+0000

2026-07-10T05:31+0000

2026-07-10T05:31+0000

دونالد ترامب

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وذكرت وسائل إعلام غربية، صباح اليوم الجمعة، أن "لجنة المساعدة الانتخابية" التي تضم أعضاء من الحزبين الأمريكيين الديمقراطي والجمهوري، تدار عادة بواسطة مجلس مكون من 4 مفوضين، لكن المفوضين الإثنين اللذين رشحهما الحزب الجمهوري كانا قد استقالا في وقت سابق من هذا العام.وأوضحت الصحيفة أن المفوضين المعينين من قبل الديمقراطيين، تلقيا رسالة بريد إلكتروني بقرار إقالتهما الخميس. وجاء في نص الرسالة التي أرسلها مسؤول في البيت الأبيض إلى أحد المفوضين المُقالين، أنه "نيابة عن الرئيس دونالد ترامب، أكتب إليكم لإبلاغكم بإنهاء مهامكم بصفتكم مفوضا في لجنة المساعدة الانتخابية، وذلك بأثر فوري".وأُنشئت لجنة المساعدة الانتخابية عام 2002، وهي تتولى اعتماد معدات التصويت وإدارة مئات ملايين الدولارات من الدعم الفدرالي للانتخابات.ومن المقرر أن تجرى الانتخابات العامة النصفية في عام 2026 تقليديا يوم الثلاثاء الأول من شهر نوفمبر/تشرين الثاني، الموافق الثالث منه.ويتوقع أن يواجه الجمهوريون خطر فقدان السيطرة على مجلس النواب لصالح الديمقراطيين، فيما يحتمل فقدان الأغلبية في الكونغرس إلى تراجع شعبية الإدارة في ظل الحرب ضد إيران، فضلا عن ارتفاع الأسعار.

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