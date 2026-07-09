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مكتب نتنياهو: رئيس الوزراء اتفق مع ترامب هاتفيا على مواصلة التنسيق على جبهات مختلفة
مكتب نتنياهو: رئيس الوزراء اتفق مع ترامب هاتفيا على مواصلة التنسيق على جبهات مختلفة
سبوتنيك عربي
أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، أن نتنياهو أجرى اتصالًا هاتفيًا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في إطار التواصل المستمر بين... 09.07.2026, سبوتنيك عربي
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وأوضح المكتب، في بيان، أن ترامب أطلع نتنياهو على آخر المستجدات المتعلقة بالتحركات الأمريكية في منطقة الخليج، فيما شدد رئيس الوزراء الإسرائيلي خلال المحادثة على ما وصفه بخطورة التصريحات "المعادية" لإسرائيل الصادرة عن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وأفادت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، بأن قواتها شنت يومي الأربعاء والخميس، ضربات استهدفت نحو 90 هدفا عسكريا إيرانيا على طول الساحل الإيراني.ونشرت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، بيانا أكدت من خلالها أن قواتها وجهت الضربات على إيران بناء على توجيه القائد الأعلى للقوات المسلحة الرئيس دونالد ترامب.من جانبه، أعلن الحرس الثوري الإيراني، أنه استهدف أربع قواعد عسكرية أمريكية في البحرين والكويت، ردًا على الضربات الأخيرة التي شنتها الولايات المتحدة على الجمهورية الإسلامية.وقال الحرس الثوري، وفق بيان نقله التلفزيون الإيراني الرسمي، إنه استهدف "بنية تحتية ومنشآت حيوية" في قاعدتي عريفجان وعلي السالم في الكويت، وقاعدتي الجفير والشيخ عيسى في البحرين، بصواريخ وطائرات مسيّرة.
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أخبار إسرائيل اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار إيران, مضيق هرمز
أخبار إسرائيل اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار إيران, مضيق هرمز
مكتب نتنياهو: رئيس الوزراء اتفق مع ترامب هاتفيا على مواصلة التنسيق على جبهات مختلفة
أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، أن نتنياهو أجرى اتصالًا هاتفيًا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في إطار التواصل المستمر بين الجانبين، تناول خلاله الطرفان مواصلة التنسيق على مختلف الجبهات.
وأوضح المكتب، في بيان، أن ترامب أطلع نتنياهو على آخر المستجدات المتعلقة بالتحركات الأمريكية في منطقة الخليج، فيما شدد رئيس الوزراء الإسرائيلي خلال المحادثة على ما وصفه بخطورة التصريحات "المعادية" لإسرائيل
الصادرة عن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وأضاف البيان أن نتنياهو أكد ضرورة إقامة مناطق أمنية.
وأفادت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، بأن قواتها شنت يومي الأربعاء والخميس، ضربات استهدفت نحو 90 هدفا عسكريا إيرانيا
على طول الساحل الإيراني.
ونشرت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، بيانا أكدت من خلالها أن قواتها وجهت الضربات على إيران بناء على توجيه القائد الأعلى للقوات المسلحة الرئيس دونالد ترامب.
من جانبه، أعلن الحرس الثوري الإيراني، أنه استهدف أربع قواعد عسكرية أمريكية
في البحرين والكويت، ردًا على الضربات الأخيرة التي شنتها الولايات المتحدة على الجمهورية الإسلامية.
وقال الحرس الثوري، وفق بيان نقله التلفزيون الإيراني الرسمي، إنه استهدف "بنية تحتية ومنشآت حيوية" في قاعدتي عريفجان وعلي السالم في الكويت، وقاعدتي الجفير والشيخ عيسى في البحرين، بصواريخ وطائرات مسيّرة.