https://sarabic.ae/20260710/الجزائر-تعلن-إعادة-فتح-مجالها-الجوي-مع-مالي-1115111149.html

الجزائر تعلن إعادة فتح مجالها الجوي مع مالي

الجزائر تعلن إعادة فتح مجالها الجوي مع مالي

سبوتنيك عربي

أعلنت الجزائر، اليوم الجمعة، إعادة فتح مجالها الجوي بالكامل أمام حركة الطيران المالي، مؤكدة أن القرار يشمل جميع الرحلات الجوية القادمة من مالي أو المتجهة إليها... 10.07.2026, سبوتنيك عربي

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وقالت وزارة الدفاع الجزائرية في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، إن إعادة فتح المجال الجوي دخلت حيز التنفيذ اعتباراً من الجمعة 10 يوليو/ تموز 2026، وذلك بعد أكثر من عام على إغلاقه في ظل توتر دبلوماسي وأمني بين البلدين. وجاء قرار الإغلاق المتبادل بين الجزائر ومالي في أبريل/ نيسان 2025، عقب إعلان الجزائر إسقاط طائرة مسيّرة مالية قالت إنها اخترقت أجواءها، وهو ما نفته باماكو، قبل أن يتبادل الطرفان إغلاق المجال الجوي واستدعاء السفراء.

https://sarabic.ae/20250928/برلماني-جزائري-القطيعة-الدبلوماسية-مع-مالي-غير-مستبعدة-إثر-تفاقم-التوتر-1105379813.html

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