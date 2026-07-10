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نبض افريقيا
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وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" والتلفزيون المصري في تغطية مباشرة مشتركة لتركيب وعاء المفاعل للوحدة الثانية بمحطة الضبعة للطاقة النووية
وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" والتلفزيون المصري في تغطية مباشرة مشتركة لتركيب وعاء المفاعل للوحدة الثانية بمحطة الضبعة للطاقة النووية
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وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" والتلفزيون المصري في تغطية مباشرة مشتركة لتركيب وعاء المفاعل للوحدة الثانية بمحطة الضبعة للطاقة النووية
وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" والتلفزيون المصري في تغطية مباشرة مشتركة لتركيب وعاء المفاعل للوحدة الثانية بمحطة الضبعة للطاقة النووية
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الجزائر تعلن إعادة فتح مجالها الجوي مع مالي
الجزائر تعلن إعادة فتح مجالها الجوي مع مالي
سبوتنيك عربي
أعلنت الجزائر، اليوم الجمعة، إعادة فتح مجالها الجوي بالكامل أمام حركة الطيران المالي، مؤكدة أن القرار يشمل جميع الرحلات الجوية القادمة من مالي أو المتجهة إليها... 10.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-10T17:11+0000
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وقالت وزارة الدفاع الجزائرية في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، إن إعادة فتح المجال الجوي دخلت حيز التنفيذ اعتباراً من الجمعة 10 يوليو/ تموز 2026، وذلك بعد أكثر من عام على إغلاقه في ظل توتر دبلوماسي وأمني بين البلدين. وجاء قرار الإغلاق المتبادل بين الجزائر ومالي في أبريل/ نيسان 2025، عقب إعلان الجزائر إسقاط طائرة مسيّرة مالية قالت إنها اخترقت أجواءها، وهو ما نفته باماكو، قبل أن يتبادل الطرفان إغلاق المجال الجوي واستدعاء السفراء.
https://sarabic.ae/20250928/برلماني-جزائري-القطيعة-الدبلوماسية-مع-مالي-غير-مستبعدة-إثر-تفاقم-التوتر-1105379813.html
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الجزائر, أخبار مالي, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار
الجزائر, أخبار مالي, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار

الجزائر تعلن إعادة فتح مجالها الجوي مع مالي

17:11 GMT 10.07.2026
© AP Photo / Fateh Guidoumمطار هواري بومدين الدولي بالعاصمة الجزائرية
مطار هواري بومدين الدولي بالعاصمة الجزائرية - سبوتنيك عربي, 1920, 10.07.2026
© AP Photo / Fateh Guidoum
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أعلنت الجزائر، اليوم الجمعة، إعادة فتح مجالها الجوي بالكامل أمام حركة الطيران المالي، مؤكدة أن القرار يشمل جميع الرحلات الجوية القادمة من مالي أو المتجهة إليها عبر مختلف الوجهات الدولية.
وقالت وزارة الدفاع الجزائرية في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، إن إعادة فتح المجال الجوي دخلت حيز التنفيذ اعتباراً من الجمعة 10 يوليو/ تموز 2026، وذلك بعد أكثر من عام على إغلاقه في ظل توتر دبلوماسي وأمني بين البلدين.
أعلام الجزائر - سبوتنيك عربي, 1920, 28.09.2025
برلماني جزائري: القطيعة الدبلوماسية مع مالي غير مستبعدة إثر تفاقم التوتر
28 سبتمبر 2025, 19:26 GMT
وجاء قرار الإغلاق المتبادل بين الجزائر ومالي في أبريل/ نيسان 2025، عقب إعلان الجزائر إسقاط طائرة مسيّرة مالية قالت إنها اخترقت أجواءها، وهو ما نفته باماكو، قبل أن يتبادل الطرفان إغلاق المجال الجوي واستدعاء السفراء.
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