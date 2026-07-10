الخارجية الروسية تدين استجواب أحد منتجي قناة "آرتي" في بريطانيا

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الحدث من سبوتنيك
إنفانتينو... كيف سيتعامل مع مطالب استقالته من رئاسة الـ "فيفا"؟
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الحدث من سبوتنيك
أوروبا بين حرب إيران وصدمة الصين... وفرنسا هل تُصلح القطاع المصرفي السوري؟
01:30 GMT
57 د
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البرنامج المسائي - إعادة
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البرنامج الصباحي
05:00 GMT
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مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
08:29 GMT
31 د
وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" والتلفزيون المصري في تغطية مباشرة مشتركة لتركيب وعاء المفاعل للوحدة الثانية بمحطة الضبعة للطاقة النووية
الخميس، الساعة 12:00 بتوقيت موسكو
09:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
تشكيل لجنة تحقيق دولية عاجلة في الانتهاكات المرتكبة بمدينة الأبيّض، واتصال أممي بحميدتي
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عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
12:33 GMT
14 د
موزاييك
هل سيصمم "المقص الجيني" أطفالا خارقين و يطيل عمر البشر
12:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
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مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
16:03 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
16:35 GMT
12 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
16:47 GMT
13 د
حصاد الأسبوع
خبير: نخشى من الانزلاق إلى مواجهة شاملة في المنطقة العربية
17:00 GMT
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ملفات ساخنة
مفاعل الضبعة النووي أبرز صورها الشراكة المصرية الروسية
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صدى الحياة
هل تحولت الأسمدة إلى "نفط المستقبل" في معادلة الأمن الغذائي العالمي؟
18:30 GMT
30 د
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البرنامج الصباحي - إعادة
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مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" والتلفزيون المصري في تغطية مباشرة مشتركة لتركيب وعاء المفاعل للوحدة الثانية بمحطة الضبعة للطاقة النووية
وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" والتلفزيون المصري في تغطية مباشرة مشتركة لتركيب وعاء المفاعل للوحدة الثانية بمحطة الضبعة للطاقة النووية
00:30 GMT
59 د
وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" والتلفزيون المصري في تغطية مباشرة مشتركة لتركيب وعاء المفاعل للوحدة الثانية بمحطة الضبعة للطاقة النووية
وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" والتلفزيون المصري في تغطية مباشرة مشتركة لتركيب وعاء المفاعل للوحدة الثانية بمحطة الضبعة للطاقة النووية
01:30 GMT
61 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الأفلام الوثائقية.. حفظٌ لذاكرة الشعوب وتوثيقٌ لقضاياها
08:30 GMT
29 د
من الملعب
بعد وداع كأس العالم.. إشادة بالأداء المصري وانتقادات للتحكيم ودعوات للبناء على الإنجاز
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موزاييك
ثورة في علم الحفريات.. مصر توثق أول وجود للزواحف الطائرة قبل 95 مليون عام
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المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
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الحدث من سبوتنيك
مليون لبنانيّ يواجهون انعدام الأمن الغذائي… وهل تتحوّل البيوت الجاهزة إلى بديل عن إعادة الإعمار؟
10:00 GMT
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خطوط التماس
الكنيسة المارونية: النشأة والتحوّلات الدينية والسياسية
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46 د
مدار الليل والنهار
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ملفات ساخنة
مفاعل الضبعة النووي أبرز صورها الشراكة المصرية الروسية
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
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عالم سبوتنيك
ترامب: إيران تواصلت مع ادارته وتريد إبرام اتفاق، الائتلاف الحاكم في إسرائيل مهدد بفقدان السلطة لصالح حزب "يشار"
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خبير: شركة واحدة تعلن إفلاسها تقريبا كل 20 دقيقة في ألمانيا
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https://sarabic.ae/20260710/الخارجية-الروسية-تدين-استجواب-أحد-منتجي-قناة-آرتي-في-بريطانيا-1115107470.html
الخارجية الروسية تدين استجواب أحد منتجي قناة "آرتي" في بريطانيا
الخارجية الروسية تدين استجواب أحد منتجي قناة "آرتي" في بريطانيا
سبوتنيك عربي
وصفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، احتجاز واستجواب منتج في قناة "أر تي" في بريطانيا بأنه "نفاقٌ صارخ". 10.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-10T15:02+0000
2026-07-10T15:02+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
قناة rt
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وأوضحت في تصريح نُشر على موقع وزارة الخارجية الروسية: "كشفت حملة الترهيب في مطار مانشستر، مرة أخرى، عن النفاق المطلق للسلطات البريطانية".وأضافت زاخاروفا أن المسؤولين البريطانيين، من خلال مضايقة وسائل الإعلام المستقلة وفرض عقوبات غير مشروعة على صحفيين يؤدون واجباتهم المهنية بأمانة، يُعلنون التزامهم بـ"حرية الصحافة في جميع أنحاء العالم" وقلقهم إزاء الانتهاكات في دول أخرى.واعتبرت زاخاروفا أن السلطات البريطانية تزيد من حدة الهستيريا المعادية لروسيا في محاولة لثني الشعوب عن التفاعل مع روسيا. وأكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، أن السلطات البريطانية تمارس ضغوطاً متعمدة ومتواصلة وفعّالة على كل من يسعى علناً وبشكل قانوني إلى التواصل مع روسيا.وجاء في تصريح زاخاروفا: "ندعو الهياكل الدولية ذات الصلة والمنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان إلى إظهار نهج مسؤول ونزيه وتقديم تقييمات موضوعية وصادقة لسياسة لندن القمعية تجاه ممثلي وسائل الإعلام الحرة".وقد تم احتجاز المنتج بموجب المادة 3 من قانون مكافحة الإرهاب، وصودرت جميع معداته.وأوضحت مارغريتا سيمونيان، رئيسة تحرير مجموعة "روسيا سيغودنيا" الإعلامية وقناة "آر تي" التلفزيونية، أن سكوت لم يُوجه إليه أي اتهام وأنه يتمتع بصحة جيدة.روسيا تصر على إجراء تحقيق في مقتل صحفيين في لبنان على يد الجيش الإسرائيلي
https://sarabic.ae/20260702/موسكو-أحكام-محكمة-العدل-الأوروبية-بشأن-ناشري-مواد-آر-تي-يظهر-الوجه-الحقيقي-لعدالتها--1114895199.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, قناة rt
روسيا, أخبار روسيا اليوم, قناة rt

الخارجية الروسية تدين استجواب أحد منتجي قناة "آرتي" في بريطانيا

15:02 GMT 10.07.2026
© Sputnik . Natalia Seliverstovaمبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو.
مبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو. - سبوتنيك عربي, 1920, 10.07.2026
© Sputnik . Natalia Seliverstova
تابعنا عبر
وصفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، احتجاز واستجواب منتج في قناة "أر تي" في بريطانيا بأنه "نفاقٌ صارخ".
وأوضحت في تصريح نُشر على موقع وزارة الخارجية الروسية: "كشفت حملة الترهيب في مطار مانشستر، مرة أخرى، عن النفاق المطلق للسلطات البريطانية".
وأضافت زاخاروفا أن المسؤولين البريطانيين، من خلال مضايقة وسائل الإعلام المستقلة وفرض عقوبات غير مشروعة على صحفيين يؤدون واجباتهم المهنية بأمانة، يُعلنون التزامهم بـ"حرية الصحافة في جميع أنحاء العالم" وقلقهم إزاء الانتهاكات في دول أخرى.
واعتبرت زاخاروفا أن السلطات البريطانية تزيد من حدة الهستيريا المعادية لروسيا في محاولة لثني الشعوب عن التفاعل مع روسيا.
وتابعت زاخاروفا: يتماشى هذا العمل الاستفزازي تماماً مع نمط السلوك العدائي المعادي لروسيا الذي تنتهجه لندن، والذي ناقشناه مراراً وتكراراً.
وأكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، أن السلطات البريطانية تمارس ضغوطاً متعمدة ومتواصلة وفعّالة على كل من يسعى علناً وبشكل قانوني إلى التواصل مع روسيا.
وزارة الخارجية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 02.07.2026
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وبيّنت زاخاروفا، أن وزارة الخارجية الروسية، تدعو المنظمات الدولية ونشطاء حقوق الإنسان إلى تقييم موضوعي لسياسة لندن القمعية تجاه وسائل الإعلام الحرة.
وجاء في تصريح زاخاروفا: "ندعو الهياكل الدولية ذات الصلة والمنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان إلى إظهار نهج مسؤول ونزيه وتقديم تقييمات موضوعية وصادقة لسياسة لندن القمعية تجاه ممثلي وسائل الإعلام الحرة".

في وقت سابق من يوم الأربعاء الماضي، أفاد المنتج في قناة "آر تي"، جيمس سكوت، بأنه خضع للاستجواب لمدة ساعتين ونصف في مطار مانشستر بشأن آرائه السياسية.

وقد تم احتجاز المنتج بموجب المادة 3 من قانون مكافحة الإرهاب، وصودرت جميع معداته.
وأوضحت مارغريتا سيمونيان، رئيسة تحرير مجموعة "روسيا سيغودنيا" الإعلامية وقناة "آر تي" التلفزيونية، أن سكوت لم يُوجه إليه أي اتهام وأنه يتمتع بصحة جيدة.
روسيا تصر على إجراء تحقيق في مقتل صحفيين في لبنان على يد الجيش الإسرائيلي
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