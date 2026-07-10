https://sarabic.ae/20260710/الخارجية-الروسية-تدين-استجواب-أحد-منتجي-قناة-آرتي-في-بريطانيا-1115107470.html

الخارجية الروسية تدين استجواب أحد منتجي قناة "آرتي" في بريطانيا

الخارجية الروسية تدين استجواب أحد منتجي قناة "آرتي" في بريطانيا

سبوتنيك عربي

وصفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، احتجاز واستجواب منتج في قناة "أر تي" في بريطانيا بأنه "نفاقٌ صارخ". 10.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-10T15:02+0000

2026-07-10T15:02+0000

2026-07-10T15:02+0000

روسيا

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وأوضحت في تصريح نُشر على موقع وزارة الخارجية الروسية: "كشفت حملة الترهيب في مطار مانشستر، مرة أخرى، عن النفاق المطلق للسلطات البريطانية".وأضافت زاخاروفا أن المسؤولين البريطانيين، من خلال مضايقة وسائل الإعلام المستقلة وفرض عقوبات غير مشروعة على صحفيين يؤدون واجباتهم المهنية بأمانة، يُعلنون التزامهم بـ"حرية الصحافة في جميع أنحاء العالم" وقلقهم إزاء الانتهاكات في دول أخرى.واعتبرت زاخاروفا أن السلطات البريطانية تزيد من حدة الهستيريا المعادية لروسيا في محاولة لثني الشعوب عن التفاعل مع روسيا. وأكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، أن السلطات البريطانية تمارس ضغوطاً متعمدة ومتواصلة وفعّالة على كل من يسعى علناً وبشكل قانوني إلى التواصل مع روسيا.وجاء في تصريح زاخاروفا: "ندعو الهياكل الدولية ذات الصلة والمنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان إلى إظهار نهج مسؤول ونزيه وتقديم تقييمات موضوعية وصادقة لسياسة لندن القمعية تجاه ممثلي وسائل الإعلام الحرة".وقد تم احتجاز المنتج بموجب المادة 3 من قانون مكافحة الإرهاب، وصودرت جميع معداته.وأوضحت مارغريتا سيمونيان، رئيسة تحرير مجموعة "روسيا سيغودنيا" الإعلامية وقناة "آر تي" التلفزيونية، أن سكوت لم يُوجه إليه أي اتهام وأنه يتمتع بصحة جيدة.روسيا تصر على إجراء تحقيق في مقتل صحفيين في لبنان على يد الجيش الإسرائيلي

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