https://sarabic.ae/20260710/الخارجية-الروسية-تدين-استجواب-أحد-منتجي-قناة-آرتي-في-بريطانيا-1115107470.html
الخارجية الروسية تدين استجواب أحد منتجي قناة "آرتي" في بريطانيا
الخارجية الروسية تدين استجواب أحد منتجي قناة "آرتي" في بريطانيا
سبوتنيك عربي
وصفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، احتجاز واستجواب منتج في قناة "أر تي" في بريطانيا بأنه "نفاقٌ صارخ". 10.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-10T15:02+0000
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روسيا
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وأوضحت في تصريح نُشر على موقع وزارة الخارجية الروسية: "كشفت حملة الترهيب في مطار مانشستر، مرة أخرى، عن النفاق المطلق للسلطات البريطانية".وأضافت زاخاروفا أن المسؤولين البريطانيين، من خلال مضايقة وسائل الإعلام المستقلة وفرض عقوبات غير مشروعة على صحفيين يؤدون واجباتهم المهنية بأمانة، يُعلنون التزامهم بـ"حرية الصحافة في جميع أنحاء العالم" وقلقهم إزاء الانتهاكات في دول أخرى.واعتبرت زاخاروفا أن السلطات البريطانية تزيد من حدة الهستيريا المعادية لروسيا في محاولة لثني الشعوب عن التفاعل مع روسيا. وأكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، أن السلطات البريطانية تمارس ضغوطاً متعمدة ومتواصلة وفعّالة على كل من يسعى علناً وبشكل قانوني إلى التواصل مع روسيا.وجاء في تصريح زاخاروفا: "ندعو الهياكل الدولية ذات الصلة والمنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان إلى إظهار نهج مسؤول ونزيه وتقديم تقييمات موضوعية وصادقة لسياسة لندن القمعية تجاه ممثلي وسائل الإعلام الحرة".وقد تم احتجاز المنتج بموجب المادة 3 من قانون مكافحة الإرهاب، وصودرت جميع معداته.وأوضحت مارغريتا سيمونيان، رئيسة تحرير مجموعة "روسيا سيغودنيا" الإعلامية وقناة "آر تي" التلفزيونية، أن سكوت لم يُوجه إليه أي اتهام وأنه يتمتع بصحة جيدة.روسيا تصر على إجراء تحقيق في مقتل صحفيين في لبنان على يد الجيش الإسرائيلي
https://sarabic.ae/20260702/موسكو-أحكام-محكمة-العدل-الأوروبية-بشأن-ناشري-مواد-آر-تي-يظهر-الوجه-الحقيقي-لعدالتها--1114895199.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, قناة rt
روسيا, أخبار روسيا اليوم, قناة rt
الخارجية الروسية تدين استجواب أحد منتجي قناة "آرتي" في بريطانيا
وصفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، احتجاز واستجواب منتج في قناة "أر تي" في بريطانيا بأنه "نفاقٌ صارخ".
وأوضحت في تصريح نُشر على موقع وزارة الخارجية الروسية: "كشفت حملة الترهيب في مطار مانشستر، مرة أخرى، عن النفاق المطلق للسلطات البريطانية".
وأضافت زاخاروفا أن المسؤولين البريطانيين، من خلال مضايقة وسائل الإعلام المستقلة وفرض عقوبات غير مشروعة على صحفيين يؤدون واجباتهم المهنية بأمانة، يُعلنون التزامهم بـ"حرية الصحافة في جميع أنحاء العالم" وقلقهم إزاء الانتهاكات في دول أخرى.
واعتبرت زاخاروفا أن السلطات البريطانية تزيد من حدة الهستيريا المعادية لروسيا في محاولة لثني الشعوب عن التفاعل مع روسيا.
وتابعت زاخاروفا: يتماشى هذا العمل الاستفزازي تماماً مع نمط السلوك العدائي المعادي لروسيا الذي تنتهجه لندن، والذي ناقشناه مراراً وتكراراً.
وأكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، أن السلطات البريطانية تمارس ضغوطاً متعمدة ومتواصلة وفعّالة على كل من يسعى علناً وبشكل قانوني إلى التواصل مع روسيا.
وبيّنت زاخاروفا، أن وزارة الخارجية الروسية، تدعو المنظمات الدولية ونشطاء حقوق الإنسان إلى تقييم موضوعي لسياسة لندن القمعية تجاه وسائل الإعلام الحرة.
وجاء في تصريح زاخاروفا: "ندعو الهياكل الدولية ذات الصلة والمنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان إلى إظهار نهج مسؤول ونزيه وتقديم تقييمات موضوعية وصادقة لسياسة لندن القمعية تجاه ممثلي وسائل الإعلام الحرة".
في وقت سابق من يوم الأربعاء الماضي، أفاد المنتج في قناة "آر تي"، جيمس سكوت، بأنه خضع للاستجواب لمدة ساعتين ونصف في مطار مانشستر بشأن آرائه السياسية.
وقد تم احتجاز المنتج بموجب المادة 3 من قانون مكافحة الإرهاب، وصودرت جميع معداته.
وأوضحت مارغريتا سيمونيان، رئيسة تحرير مجموعة "روسيا سيغودنيا" الإعلامية وقناة "آر تي" التلفزيونية، أن سكوت لم يُوجه إليه أي اتهام وأنه يتمتع بصحة جيدة.