روسيا تصر على إجراء تحقيق في مقتل صحفيين في لبنان على يد الجيش الإسرائيلي

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:40 GMT
50 د
On air
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
من الملعب
نهاية لحقبة تاريخية؟ "صلاح يرحل عن ليفربول".. وزلزال قوي يضرب الأهلي المصري
10:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
243 د
خطوط التماس
التيارات السياسية البيروتية قبيل انهيار الدولة العثمانية
15:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
عريس يتأخر بسبب GPS
15:49 GMT
11 د
مساحة حرة
في زمن الأزمات… هل ما زال هناك مكان للسعادة في العالم العربي؟
16:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
التزييف العميق بالذكاء الصناعي يدخل ساحة حرب إيران، وظاهرة "الـ نينيو الخارق" تهدد العالم بظواهر مناخية خطيرة
16:30 GMT
29 د
ملفات ساخنة
نتنياهو يكشف: الحرب مع إيران في ذورتها وتغيير جذري قادم في لبنان
17:00 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل سيغير برنامج الذكاء الصناعي للدردشة حياتنا ؟
17:30 GMT
19 د
عالم سبوتنيك
البنتاغون يستعد لتوجيه ضربة كبرى لإيران قد تشمل نشر قوات برية، ترامب يكشف "هدية" إيران ويعلن انها سمحت بمرور 10 ناقلات نفط
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
هل ضيق الخيارات أمام ترامب يجعل التدخل العسكري البري في إيران احتمالا قائما؟ خبير يجيب
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
هل تنهي روسيا هيمنة "ستارلينك" على الإنترنت الفضائي؟
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
22:30 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
03:41 GMT
49 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
مساحة حرة
"الهلع الشرائي" بسبب الحرب.. هل تتحول المخاوف إلى أزمة حقيقية؟
09:30 GMT
29 د
من الملعب
نهاية لحقبة تاريخية؟ "صلاح يرحل عن ليفربول".. وزلزال قوي يضرب الأهلي المصري
10:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
10:33 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
10:46 GMT
13 د
خطوط التماس
التيارات السياسية البيروتية قبيل انهيار الدولة العثمانية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
11:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
الواقعية في الأدب..من زقاق القاهرة إلى أعماق روسيا
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
12:33 GMT
14 د
مساحة حرة
هل تنهي روسيا هيمنة "ستارلينك" على الإنترنت الفضائي؟
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
13:33 GMT
7 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
13:40 GMT
20 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
هل ضيق الخيارات أمام ترامب يجعل التدخل العسكري البري في إيران احتمالا قائما؟ خبير يجيب
17:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
أمل جديد؟.. استراتيجية واعدة لمنع عودة سرطان الثدي بعد علاجه
17:33 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
17:47 GMT
13 د
عالم سبوتنيك
إسرائيل تقصف منشآت "نووية" وصناعية بإيران والحرس الثوري يهدد بالرد وأنصار الله تدخل الحرب إلى جانب إيران
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
إسرائيل تستغل الظرف الدولي والإقليمي الحالي لفرض وقائع جديدة في الضفة والقدس
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
المسرح أبو الفنون.. مرآة الأمم ومنبر لإيصال الرسالة
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260328/-روسيا-تصر-على-إجراء-تحقيق-في-مقتل-صحفيين-في-لبنان-على-يد-الجيش-الإسرائيلي-1112050016.html
روسيا تصر على إجراء تحقيق في مقتل صحفيين في لبنان على يد الجيش الإسرائيلي
روسيا تصر على إجراء تحقيق في مقتل صحفيين في لبنان على يد الجيش الإسرائيلي
سبوتنيك عربي
صرحت البعثة الدبلوماسية الروسية بأن روسيا تصر على إجراء تحقيق في مقتل صحفيين في لبنان في غارة جوية إسرائيلية. 28.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-28T18:17+0000
2026-03-28T18:17+0000
العالم
روسيا
لبنان
اسرائيل
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/14/1098798534_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d668a7cdfc6142ebc7511465c4f5dfa8.jpg
وقُتلت مراسلة قناة "الميادين" فاطمة فتوني ومراسل قناة "المنار" علي شعيب في غارة جوية إسرائيلية استهدفت سيارتهما في منطقة جيزين جنوبي لبنان. وأدان الرئيس اللبناني جوزاف عون عمليات القتل، واصفاً العمليات الإسرائيلية بأنها مُستهدفة، ودعا المجتمع الدولي إلى وقف الهجمات الإسرائيلية على لبنان.وأكدت وزارة الخارجية أن الهجوم على الصحفيين كان مستهدفاً - سيارة مدنية عادية تقل عاملين في وسائل الإعلام في طريقهم إلى مهمة تحريرية، وأضافت: "كان لكل منهم شارات "صحافة" واضحة للعيان، إلا أن ذلك لم يحمهم من هجوم الأسلحة الموجهة بدقة. احترقت المركبة بالكامل، لتصبح مقبرة جماعية للصحفيين".وتابعت: "لقد رأينا قبل عشرة أيام فقط، عندما كاد طاقم تلفزيوني تابع لقناة RT أن يُقتل في ظروف مماثلة، أن الجيش الإسرائيلي قادر على شن مثل هذه الهجمات على المدنيين دون تردد، وهو ما يشمل، وفقاً للقانون الدولي، العاملين في وسائل الإعلام".كما أعربت الإدارة عن خالص تعازيها لجميع عائلات وأصدقاء المراسلين القتيلين.
https://sarabic.ae/20260328/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-استهدافه-صحفيا-لبنانيا-جنوبي-لبنان-1112039131.html
لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/14/1098798534_14:0:2745:2048_1920x0_80_0_0_58df9314fe20794facd84825a79b5d6e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, روسيا, لبنان, اسرائيل
العالم, روسيا, لبنان, اسرائيل

روسيا تصر على إجراء تحقيق في مقتل صحفيين في لبنان على يد الجيش الإسرائيلي

18:17 GMT 28.03.2026
© Sputnik . Natalia Seliverstovaمبنى وزارة الخارجية الروسية
مبنى وزارة الخارجية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 28.03.2026
© Sputnik . Natalia Seliverstova
تابعنا عبر
صرحت البعثة الدبلوماسية الروسية بأن روسيا تصر على إجراء تحقيق في مقتل صحفيين في لبنان في غارة جوية إسرائيلية.
وقُتلت مراسلة قناة "الميادين" فاطمة فتوني ومراسل قناة "المنار" علي شعيب في غارة جوية إسرائيلية استهدفت سيارتهما في منطقة جيزين جنوبي لبنان. وأدان الرئيس اللبناني جوزاف عون عمليات القتل، واصفاً العمليات الإسرائيلية بأنها مُستهدفة، ودعا المجتمع الدولي إلى وقف الهجمات الإسرائيلية على لبنان.

وجاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية الروسية على قناتها على تطبيق "تلغرام": "السؤال هو: ما مدى استعداد المجتمع الدولي لقبول هذا النهج؟ تصنيف صحفي كإرهابي يعني منح رخصة للقتل. هل هذا كل ما في الأمر؟ لن نقبل بهذا النهج أبدًا. وكما هو الحال مع جميع المآسي المماثلة، سنصر على ضرورة التحقيق في هذه الجريمة، وتقديم جميع المسؤولين عنها إلى العدالة، ووضع حد نهائي لهذه الممارسة الدموية".

وأكدت وزارة الخارجية أن الهجوم على الصحفيين كان مستهدفاً - سيارة مدنية عادية تقل عاملين في وسائل الإعلام في طريقهم إلى مهمة تحريرية، وأضافت: "كان لكل منهم شارات "صحافة" واضحة للعيان، إلا أن ذلك لم يحمهم من هجوم الأسلحة الموجهة بدقة. احترقت المركبة بالكامل، لتصبح مقبرة جماعية للصحفيين".

ولفتت الوزارة الانتباه إلى بيان صادر عن الجيش الإسرائيلي بشأن الهجوم، ذكر أن "من بين ركاب السيارة التي أصابها الصاروخ إرهابيين كانوا يتظاهرون فقط بأنهم موظفون إعلاميون". وعلقت "يبدو الأمر وكأن هذا البيان يعفيهم من المسؤولية عن هذه الجريمة الخطيرة، وفقاً للقانون الدولي الإنساني".

حطام متناثر بعد غارة إسرائيلية على الضواحي الجنوبية لبيروت، في أعقاب تصعيد بين حزب الله اللبناني وإسرائيل وسط الصراع الأمريكي الإسرائيلي مع إيران، لبنان، 7 مارس/ آذار 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.03.2026
الجيش الإسرائيلي يعلن استهدافه صحفيا لبنانيا جنوبي لبنان
13:43 GMT
وتابعت: "لقد رأينا قبل عشرة أيام فقط، عندما كاد طاقم تلفزيوني تابع لقناة RT أن يُقتل في ظروف مماثلة، أن الجيش الإسرائيلي قادر على شن مثل هذه الهجمات على المدنيين دون تردد، وهو ما يشمل، وفقاً للقانون الدولي، العاملين في وسائل الإعلام".
كما أعربت الإدارة عن خالص تعازيها لجميع عائلات وأصدقاء المراسلين القتيلين.
سيمونيان تعزي في مقتل صحفيين لبنانيين
إصابة مراسل قناة "آر تي" ومساعده في هجوم إسرائيلي جنوبي لبنان ... فيديو
ارتفاع حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية على لبنان إلى 1142
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала