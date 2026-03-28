سيمونيان تعزي في مقتل صحفيين لبنانيين
أعربت مارغريتا سيمونيان، رئيسة تحرير المجموعة الإعلامية "روسيا سيغودنيا"، المجموعة الأم لوكالة "سبوتنيك"، عن تعازيها لقناتي "المنار" و"الميادين" في مقتل...
أعربت مارغريتا سيمونيان، رئيسة تحرير المجموعة الإعلامية "روسيا سيغودنيا"، المجموعة الأم لوكالة "سبوتنيك"، عن تعازيها لقناتي "المنار" و"الميادين" في مقتل الصحفيين، علي شعيب، وفاطمة فتوني، جراء غارة إسرائيلية، اليوم السبت، على لبنان.
وكتبت سيمونيان على قناتها في "تلغرام": "نتقدم بخالص التعازي للقناتين".
وفي وقت سابق من اليوم السبت، أفاد مراسل "سبوتنيك" في لبنان بمقتل مراسل قناة "المنار" علي شعيب، ومراسلة قناة "الميادين" فاطمة فتوني، مع مصورين تلفزيونيين، بغارة إسرائيلية على طريق كفرحونة في جزين في لبنان.
وفي وقت لاحق، أعلن الجيش الإسرائيلي، استهدافه لصحفي لبناني، بزعم أنه "إرهابي" في قوة "الرضوان" التابعة لـ"حزب الله" اللبناني، ونشر أفيخاي أدرعي المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، بيانا قال فيه إنه "تم القضاء على المدعو علي شعيب الذي عمل إرهابيًا في قوة الرضوان التابعة لحزب الله وتحرك لسنوات متخفّيًا بصفة صحفي"، وفق تعبيره.
ويشن "حزب الله" اللبناني، منذ 1 مارس/ آذار الجاري، وبعد نحو 15 شهرا على الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة وعدم التزام تل أبيب باتفاق وقف إطلاق النار، هجوما بالصواريخ والطائرات المسيرة على إسرائيل، الذي تزامن مع اغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، إثر ضربات أمريكية إسرائيلية على إيران، في 28 فبراير/ شباط الماضي.
وردت إسرائيل بقصف جوي واسع استهدف مواقع في الضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق في جنوب وشرق لبنان، ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات، وأكدت أنها بدأت عملية عسكرية جديدة ضد "حزب الله".