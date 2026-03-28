ارتفاع حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية على لبنان إلى 1142

سبوتنيك عربي

أعلنت وحدة إدارة مخاطر الكوارث في رئاسة مجلس الوزراء اللبناني، اليوم الجمعة، مقتل 1142 شخصًا وإصابة 3119 آخرين، منذ بداية تصعيد الغارات الإسرائيلية على لبنان...

وذكرت الإدارة في تقريرها اليومي، أن "حصيلة الشهداء ارتفعت إلى 1142 شخص و3119 جريحًا، وعدد الأعمال العدائية على لبنان 3385".وكانت الوزارة قد أوضحت في بيان سابق لها، أن "العدد الإجمالي للنازحين في مراكز الإيواء بلغ 134377، والعدد الإجمالي للعائلات النازحة وصل إلى 34074"، لافتة إلى أن عدد مراكز الإيواء بلغ 644 مركزا.ويشن "حزب الله" اللبناني، منذ 1 مارس/آذار، وبعد نحو 15 شهرا على الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة وعدم التزام تل أبيب باتفاق وقف إطلاق النار، هجوما بالصواريخ والطائرات المسيرة على إسرائيل، الذي تزامن مع اغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، إثر ضربات أمريكية إسرائيلية على إيران في 28 فبراير/شباط الماضي، وردت إسرائيل بقصف جوي واسع استهدف مواقع في الضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق في جنوب وشرق لبنان، ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات، وأكدت أنها بدأت عملية عسكرية جديدة ضد "حزب الله".وتعد هذه الهجمات هي الأولى من جانب "حزب الله" ضد إسرائيل منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار بينهما حيز التنفيذ في نوفمبر/27 تشرين الثاني 2024، وذلك بعد أكثر من عام على فتح "حزب الله" ما أسماها "جبهة إسناد لقطاع غزة" في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.سيمونيان تعزي في مقتل صحفيين لبنانيينمتحدثة باسم الأمم المتحدة في لبنان: أكثر من مليون نازح والتصعيد سيؤدي لكارثة إنسانية كبيرةبينهم ضباط... الجيش الإسرائيلي يعلن تعرض أفراد من قواته لإصابات جنوبي لبنان

https://sarabic.ae/20260328/الرئيس-اللبناني-ورئيس-الوزراء-يدينان-استهداف-إسرائيل-للصحفيين-جريمة-سافرة-تنتهك-الأعراف--1112039819.html

