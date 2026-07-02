https://sarabic.ae/20260702/موسكو-أحكام-محكمة-العدل-الأوروبية-بشأن-ناشري-مواد-آر-تي-يظهر-الوجه-الحقيقي-لعدالتها--1114895199.html

موسكو: أحكام محكمة العدل الأوروبية بشأن ناشري مواد "آر تي" يظهر الوجه الحقيقي لـ"عدالتها"

موسكو: أحكام محكمة العدل الأوروبية بشأن ناشري مواد "آر تي" يظهر الوجه الحقيقي لـ"عدالتها"

سبوتنيك عربي

صرّحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، بأن أحكام محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي بشأن ملاحقة ناشري مواد "آر تي"... 02.07.2026, سبوتنيك عربي

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وقالت في بيان تم نشره على موقع الوزارة الإلكتروني: "يعد هذا الحكم مثالًا واضحًا آخر على ازدواجية معايير العدالة في الاتحاد الأوروبي، والتي تهدف إلى التغطية على تحوّل التكتل إلى ساحة للرقابة السياسية الوحشية، والتعسف القانوني، والنفاق".وتابعت: "هذه السابقة القضائية منحت سلطات أي دولة من دول الاتحاد الأوروبي حرية مطلقة في ممارسة القمع الجماعي ضد المواطنين العاديين الذين لديهم وجهة نظرهم الخاصة حول الأحداث العالمية، والتي تختلف عن تلك المفروضة من أعلى".وكانت أقرت محكمة العدل الأوروبية، في وقت سابق من اليوم الخميس، إمكانية المقاضاة الجنائية للأفراد الذين ينشرون مواد قناة "آر تي".موسكو حول سرقة نصب بوشكين في ألمانيا: "ثقافة الإلغاء" تغذي أيديولوجية كراهيةالكرملين: الاتحاد الأوروبي يسلك طريق العسكرة ويكرس نفسه لموضوع المواجهة مع روسيا

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