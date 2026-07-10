https://sarabic.ae/20260710/الكونغو-الديمقراطية-تعلن-ارتفاع-حصيلة-إصابات-إيبولا-إلى-1792-والوفيات-إلى-625-1115086909.html
الكونغو الديمقراطية تعلن ارتفاع حصيلة إصابات إيبولا إلى 1792 والوفيات إلى 625
الكونغو الديمقراطية تعلن ارتفاع حصيلة إصابات إيبولا إلى 1792 والوفيات إلى 625
سبوتنيك عربي
أعلنت جمهورية الكونغو الديمقراطية، اليوم الجمعة، ارتفاع حصيلة الإصابات بفيروس إيبولا في البلاد إلى 1792، والوفيات إلى 625 شخصاً. 10.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-10T04:00+0000
2026-07-10T04:00+0000
2026-07-10T05:30+0000
الكونغو
إيبولا
العالم
منظمة الصحة العالمية
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وقالت وزارة الاتصال والإعلام في جمهورية الكونغو الديمقراطية، على حسابها في منصة "إكس"، إن "إجمالي الحالات المؤكدة بفيروس إيبولا يبلغ 1792 حالة، و625 حالة وفاة".وأعلنت منظمة الصحة العالمية، في 17 مايو/أيار الماضي، أن تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا يمثل حالة طوارئ، مشيرةً إلى أنه يشكل خطراً على دول أخرى. وتقيّم المنظمة خطر انتشار الفيروس إقليمياً بأنه مرتفع. وأطلقت منظمة الصحة العالمية والمركز الإفريقي للوقاية من الأمراض ومكافحتها، في 5 يونيو/حزيران الماضي، خطة التأهب والاستجابة لوباء مرض فيروس بونديبوغيو (سلالة إيبولا). ووفقاً للمدير العام للمنظمة، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، فإن تمويلها يتطلب 518 مليون دولار.
https://sarabic.ae/20260705/ارتفاع-إصابات-إيبولا-في-الكونغو-الديمقراطية-إلى-1528-حالة-والوفيات-نحو-500--1114955410.html
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الكونغو, إيبولا, العالم, منظمة الصحة العالمية
الكونغو, إيبولا, العالم, منظمة الصحة العالمية
الكونغو الديمقراطية تعلن ارتفاع حصيلة إصابات إيبولا إلى 1792 والوفيات إلى 625
04:00 GMT 10.07.2026 (تم التحديث: 05:30 GMT 10.07.2026)
أعلنت جمهورية الكونغو الديمقراطية، اليوم الجمعة، ارتفاع حصيلة الإصابات بفيروس إيبولا في البلاد إلى 1792، والوفيات إلى 625 شخصاً.
وقالت وزارة الاتصال والإعلام في جمهورية الكونغو الديمقراطية، على حسابها في منصة "إكس"، إن "إجمالي الحالات المؤكدة بفيروس إيبولا يبلغ 1792 حالة، و625 حالة وفاة".
وأعلنت منظمة الصحة العالمية، في 17 مايو/أيار الماضي، أن تفشي فيروس إيبولا
في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا يمثل حالة طوارئ، مشيرةً إلى أنه يشكل خطراً على دول أخرى. وتقيّم المنظمة خطر انتشار الفيروس إقليمياً بأنه مرتفع.
وأطلقت منظمة الصحة العالمية والمركز الإفريقي للوقاية من الأمراض ومكافحتها، في 5 يونيو/حزيران الماضي، خطة التأهب والاستجابة لوباء مرض فيروس بونديبوغيو (سلالة إيبولا). ووفقاً للمدير العام للمنظمة، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، فإن تمويلها يتطلب 518 مليون دولار.