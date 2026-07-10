https://sarabic.ae/20260710/الكونغو-الديمقراطية-تعلن-ارتفاع-حصيلة-إصابات-إيبولا-إلى-1792-والوفيات-إلى-625-1115086909.html

الكونغو الديمقراطية تعلن ارتفاع حصيلة إصابات إيبولا إلى 1792 والوفيات إلى 625

الكونغو الديمقراطية تعلن ارتفاع حصيلة إصابات إيبولا إلى 1792 والوفيات إلى 625

سبوتنيك عربي

أعلنت جمهورية الكونغو الديمقراطية، اليوم الجمعة، ارتفاع حصيلة الإصابات بفيروس إيبولا في البلاد إلى 1792، والوفيات إلى 625 شخصاً. 10.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-10T04:00+0000

2026-07-10T04:00+0000

2026-07-10T05:30+0000

الكونغو

إيبولا

العالم

منظمة الصحة العالمية

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/06/16/1114582602_0:27:1500:871_1920x0_80_0_0_b6dc069c6cda42ac995e51ad0ef4c367.jpg

وقالت وزارة الاتصال والإعلام في جمهورية الكونغو الديمقراطية، على حسابها في منصة "إكس"، إن "إجمالي الحالات المؤكدة بفيروس إيبولا يبلغ 1792 حالة، و625 حالة وفاة".وأعلنت منظمة الصحة العالمية، في 17 مايو/أيار الماضي، أن تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا يمثل حالة طوارئ، مشيرةً إلى أنه يشكل خطراً على دول أخرى. وتقيّم المنظمة خطر انتشار الفيروس إقليمياً بأنه مرتفع. وأطلقت منظمة الصحة العالمية والمركز الإفريقي للوقاية من الأمراض ومكافحتها، في 5 يونيو/حزيران الماضي، خطة التأهب والاستجابة لوباء مرض فيروس بونديبوغيو (سلالة إيبولا). ووفقاً للمدير العام للمنظمة، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، فإن تمويلها يتطلب 518 مليون دولار.

https://sarabic.ae/20260705/ارتفاع-إصابات-إيبولا-في-الكونغو-الديمقراطية-إلى-1528-حالة-والوفيات-نحو-500--1114955410.html

الكونغو

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الكونغو, إيبولا, العالم, منظمة الصحة العالمية