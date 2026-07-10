الكونغو الديمقراطية تعلن ارتفاع حصيلة إصابات إيبولا إلى 1792 والوفيات إلى 625

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الحدث من سبوتنيك
إنفانتينو... كيف سيتعامل مع مطالب استقالته من رئاسة الـ "فيفا"؟
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الحدث من سبوتنيك
أوروبا بين حرب إيران وصدمة الصين... وفرنسا هل تُصلح القطاع المصرفي السوري؟
01:30 GMT
57 د
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البرنامج المسائي - إعادة
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البرنامج الصباحي
05:00 GMT
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مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
08:29 GMT
31 د
وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" والتلفزيون المصري في تغطية مباشرة مشتركة لتركيب وعاء المفاعل للوحدة الثانية بمحطة الضبعة للطاقة النووية
الخميس، الساعة 12:00 بتوقيت موسكو
09:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
تشكيل لجنة تحقيق دولية عاجلة في الانتهاكات المرتكبة بمدينة الأبيّض، واتصال أممي بحميدتي
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
12:33 GMT
14 د
موزاييك
هل سيصمم "المقص الجيني" أطفالا خارقين و يطيل عمر البشر
12:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
16:03 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
16:35 GMT
12 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
16:47 GMT
13 د
حصاد الأسبوع
خبير: نخشى من الانزلاق إلى مواجهة شاملة في المنطقة العربية
17:00 GMT
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ملفات ساخنة
مفاعل الضبعة النووي أبرز صورها الشراكة المصرية الروسية
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صدى الحياة
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30 د
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مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" والتلفزيون المصري في تغطية مباشرة مشتركة لتركيب وعاء المفاعل للوحدة الثانية بمحطة الضبعة للطاقة النووية
وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" والتلفزيون المصري في تغطية مباشرة مشتركة لتركيب وعاء المفاعل للوحدة الثانية بمحطة الضبعة للطاقة النووية
00:30 GMT
59 د
وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" والتلفزيون المصري في تغطية مباشرة مشتركة لتركيب وعاء المفاعل للوحدة الثانية بمحطة الضبعة للطاقة النووية
وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" والتلفزيون المصري في تغطية مباشرة مشتركة لتركيب وعاء المفاعل للوحدة الثانية بمحطة الضبعة للطاقة النووية
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الأفلام الوثائقية.. حفظٌ لذاكرة الشعوب وتوثيقٌ لقضاياها
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من الملعب
بعد وداع كأس العالم.. إشادة بالأداء المصري وانتقادات للتحكيم ودعوات للبناء على الإنجاز
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ثورة في علم الحفريات.. مصر توثق أول وجود للزواحف الطائرة قبل 95 مليون عام
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الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
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الكونغو الديمقراطية تعلن ارتفاع حصيلة إصابات إيبولا إلى 1792 والوفيات إلى 625
الكونغو الديمقراطية تعلن ارتفاع حصيلة إصابات إيبولا إلى 1792 والوفيات إلى 625
سبوتنيك عربي
أعلنت جمهورية الكونغو الديمقراطية، اليوم الجمعة، ارتفاع حصيلة الإصابات بفيروس إيبولا في البلاد إلى 1792، والوفيات إلى 625 شخصاً. 10.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-10T04:00+0000
2026-07-10T05:30+0000
الكونغو
إيبولا
العالم
منظمة الصحة العالمية
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وقالت وزارة الاتصال والإعلام في جمهورية الكونغو الديمقراطية، على حسابها في منصة "إكس"، إن "إجمالي الحالات المؤكدة بفيروس إيبولا يبلغ 1792 حالة، و625 حالة وفاة".وأعلنت منظمة الصحة العالمية، في 17 مايو/أيار الماضي، أن تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا يمثل حالة طوارئ، مشيرةً إلى أنه يشكل خطراً على دول أخرى. وتقيّم المنظمة خطر انتشار الفيروس إقليمياً بأنه مرتفع. وأطلقت منظمة الصحة العالمية والمركز الإفريقي للوقاية من الأمراض ومكافحتها، في 5 يونيو/حزيران الماضي، خطة التأهب والاستجابة لوباء مرض فيروس بونديبوغيو (سلالة إيبولا). ووفقاً للمدير العام للمنظمة، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، فإن تمويلها يتطلب 518 مليون دولار.
https://sarabic.ae/20260705/ارتفاع-إصابات-إيبولا-في-الكونغو-الديمقراطية-إلى-1528-حالة-والوفيات-نحو-500--1114955410.html
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الكونغو, إيبولا, العالم, منظمة الصحة العالمية
الكونغو, إيبولا, العالم, منظمة الصحة العالمية

الكونغو الديمقراطية تعلن ارتفاع حصيلة إصابات إيبولا إلى 1792 والوفيات إلى 625

04:00 GMT 10.07.2026 (تم التحديث: 05:30 GMT 10.07.2026)
© REUTERS Gradel Muyisa Mumbereعاملون صحيون يحملون نعش شخص يشتبه في وفاته بسبب الإيبولا لدفنه في مخيم كيجونزي للنازحين، بعد شهر واحد من إعلان تفشي "إيبولا"، في بونيا، شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، 18 يونيو/ حزيران 2026
عاملون صحيون يحملون نعش شخص يشتبه في وفاته بسبب الإيبولا لدفنه في مخيم كيجونزي للنازحين، بعد شهر واحد من إعلان تفشي إيبولا، في بونيا، شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، 18 يونيو/ حزيران 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.07.2026
© REUTERS Gradel Muyisa Mumbere
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أعلنت جمهورية الكونغو الديمقراطية، اليوم الجمعة، ارتفاع حصيلة الإصابات بفيروس إيبولا في البلاد إلى 1792، والوفيات إلى 625 شخصاً.
وقالت وزارة الاتصال والإعلام في جمهورية الكونغو الديمقراطية، على حسابها في منصة "إكس"، إن "إجمالي الحالات المؤكدة بفيروس إيبولا يبلغ 1792 حالة، و625 حالة وفاة".
فيروس إيبولا - سبوتنيك عربي, 1920, 05.07.2026
ارتفاع إصابات "إيبولا" في الكونغو الديمقراطية إلى 1528 حالة والوفيات تبلغ 492
5 يوليو, 08:39 GMT
وأعلنت منظمة الصحة العالمية، في 17 مايو/أيار الماضي، أن تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا يمثل حالة طوارئ، مشيرةً إلى أنه يشكل خطراً على دول أخرى. وتقيّم المنظمة خطر انتشار الفيروس إقليمياً بأنه مرتفع.
وأطلقت منظمة الصحة العالمية والمركز الإفريقي للوقاية من الأمراض ومكافحتها، في 5 يونيو/حزيران الماضي، خطة التأهب والاستجابة لوباء مرض فيروس بونديبوغيو (سلالة إيبولا). ووفقاً للمدير العام للمنظمة، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، فإن تمويلها يتطلب 518 مليون دولار.
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