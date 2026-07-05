https://sarabic.ae/20260705/ارتفاع-إصابات-إيبولا-في-الكونغو-الديمقراطية-إلى-1528-حالة-والوفيات-نحو-500--1114955410.html
ارتفاع إصابات "إيبولا" في الكونغو الديمقراطية إلى 1528 حالة والوفيات تبلغ 492
ارتفاع إصابات "إيبولا" في الكونغو الديمقراطية إلى 1528 حالة والوفيات تبلغ 492
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الاتصال والإعلام في جمهورية الكونغو الديمقراطية، اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس إيبولا إلى 1528 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 492. 05.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-05T08:39+0000
2026-07-05T08:39+0000
2026-07-05T08:44+0000
منظمة الصحة العالمية
الصحة
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وقالت الوزارة، في بيان نشرته عبر حسابها على منصة "إكس"، إن إجمالي الإصابات المؤكدة بالفيروس وصل إلى 1528 حالة، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 492، في ظل استمرار جهود السلطات الصحية لاحتواء تفشي المرض.وأعلنت منظمة الصحة العالمية، في 17 أيار/مايو الماضي، أن تفشي فيروس "إيبولا" في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا يمثل حالة طوارئ، مشيرةً إلى أنه يشكل خطراً على دول أخرى. وتقيّم المنظمة خطر انتشار الفيروس إقليمياً بأنه مرتفع.وأطلقت منظمة الصحة العالمية والمركز الأفريقي للوقاية من الأمراض ومكافحتها، في 5 حزيران/ يونيو الماضي، خطة التأهب والاستجابة لوباء مرض فيروس "بونديبوغيو" (سلالة إيبولا). ووفقاً للمدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس، فإن تمويلها يتطلب 518 مليون دولار.
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منظمة الصحة العالمية, الصحة, أفريقيا
منظمة الصحة العالمية, الصحة, أفريقيا
ارتفاع إصابات "إيبولا" في الكونغو الديمقراطية إلى 1528 حالة والوفيات تبلغ 492
08:39 GMT 05.07.2026 (تم التحديث: 08:44 GMT 05.07.2026)
أعلنت وزارة الاتصال والإعلام في جمهورية الكونغو الديمقراطية، اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس إيبولا إلى 1528 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 492.
وقالت الوزارة، في بيان نشرته عبر حسابها على منصة "إكس"، إن إجمالي الإصابات المؤكدة بالفيروس وصل إلى 1528 حالة، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 492، في ظل استمرار جهود السلطات الصحية لاحتواء تفشي المرض
.
وأعلنت منظمة الصحة العالمية، في 17 أيار/مايو الماضي، أن تفشي فيروس "إيبولا" في جمهورية الكونغو الديمقراطية
وأوغندا يمثل حالة طوارئ، مشيرةً إلى أنه يشكل خطراً على دول أخرى.
وتقيّم المنظمة خطر انتشار الفيروس إقليمياً بأنه مرتفع.
وأطلقت منظمة الصحة العالمية والمركز الأفريقي للوقاية من الأمراض ومكافحتها
، في 5 حزيران/ يونيو الماضي، خطة التأهب والاستجابة لوباء مرض فيروس "بونديبوغيو" (سلالة إيبولا).
ووفقاً للمدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس، فإن تمويلها يتطلب 518 مليون دولار.