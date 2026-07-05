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https://sarabic.ae/20260705/ارتفاع-إصابات-إيبولا-في-الكونغو-الديمقراطية-إلى-1528-حالة-والوفيات-نحو-500--1114955410.html
ارتفاع إصابات "إيبولا" في الكونغو الديمقراطية إلى 1528 حالة والوفيات تبلغ 492
ارتفاع إصابات "إيبولا" في الكونغو الديمقراطية إلى 1528 حالة والوفيات تبلغ 492
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الاتصال والإعلام في جمهورية الكونغو الديمقراطية، اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس إيبولا إلى 1528 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 492. 05.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-05T08:39+0000
2026-07-05T08:44+0000
منظمة الصحة العالمية
الصحة
أفريقيا
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وقالت الوزارة، في بيان نشرته عبر حسابها على منصة "إكس"، إن إجمالي الإصابات المؤكدة بالفيروس وصل إلى 1528 حالة، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 492، في ظل استمرار جهود السلطات الصحية لاحتواء تفشي المرض.وأعلنت منظمة الصحة العالمية، في 17 أيار/مايو الماضي، أن تفشي فيروس "إيبولا" في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا يمثل حالة طوارئ، مشيرةً إلى أنه يشكل خطراً على دول أخرى. وتقيّم المنظمة خطر انتشار الفيروس إقليمياً بأنه مرتفع.وأطلقت منظمة الصحة العالمية والمركز الأفريقي للوقاية من الأمراض ومكافحتها، في 5 حزيران/ يونيو الماضي، خطة التأهب والاستجابة لوباء مرض فيروس "بونديبوغيو" (سلالة إيبولا). ووفقاً للمدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس، فإن تمويلها يتطلب 518 مليون دولار.
https://sarabic.ae/20260626/اختفاء-300-مصاب-بـإيبولا-يثير-المخاوف-في-الكونغو-1114738343.html
https://sarabic.ae/20260625/السعودية-تمنع-السفر-من-وإلى-3-دول-أفريقية-تجنبا-لتفشي-إيبولا--1114705843.html
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منظمة الصحة العالمية, الصحة, أفريقيا
منظمة الصحة العالمية, الصحة, أفريقيا

ارتفاع إصابات "إيبولا" في الكونغو الديمقراطية إلى 1528 حالة والوفيات تبلغ 492

08:39 GMT 05.07.2026 (تم التحديث: 08:44 GMT 05.07.2026)
© flickr.com / DFIDفيروس إيبولا
فيروس إيبولا - سبوتنيك عربي, 1920, 05.07.2026
© flickr.com / DFID
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أعلنت وزارة الاتصال والإعلام في جمهورية الكونغو الديمقراطية، اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس إيبولا إلى 1528 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 492.
وقالت الوزارة، في بيان نشرته عبر حسابها على منصة "إكس"، إن إجمالي الإصابات المؤكدة بالفيروس وصل إلى 1528 حالة، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 492، في ظل استمرار جهود السلطات الصحية لاحتواء تفشي المرض.
عاملون صحيون يحملون نعش شخص يشتبه في وفاته بسبب الإيبولا لدفنه في مخيم كيجونزي للنازحين، بعد شهر واحد من إعلان تفشي إيبولا، في بونيا، شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، 18 يونيو/ حزيران 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.06.2026
اختفاء 300 مصاب بـ"إيبولا" يثير المخاوف في الكونغو
26 يونيو, 13:46 GMT
وأعلنت منظمة الصحة العالمية، في 17 أيار/مايو الماضي، أن تفشي فيروس "إيبولا" في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا يمثل حالة طوارئ، مشيرةً إلى أنه يشكل خطراً على دول أخرى.
وتقيّم المنظمة خطر انتشار الفيروس إقليمياً بأنه مرتفع.
فيروس إيبولا - سبوتنيك عربي, 1920, 25.06.2026
السعودية تمنع السفر من وإلى 3 دول أفريقية تجنبا لتفشي "إيبولا"
25 يونيو, 18:28 GMT
وأطلقت منظمة الصحة العالمية والمركز الأفريقي للوقاية من الأمراض ومكافحتها، في 5 حزيران/ يونيو الماضي، خطة التأهب والاستجابة لوباء مرض فيروس "بونديبوغيو" (سلالة إيبولا).
ووفقاً للمدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس، فإن تمويلها يتطلب 518 مليون دولار.
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