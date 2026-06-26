https://sarabic.ae/20260626/اختفاء-300-مصاب-بـإيبولا-يثير-المخاوف-في-الكونغو-1114738343.html

اختفاء 300 مصاب بـ"إيبولا" يثير المخاوف في الكونغو

اختفاء 300 مصاب بـ"إيبولا" يثير المخاوف في الكونغو

سبوتنيك عربي

حذّرت السلطات الصحية في أفريقيا من تزايد مخاطر تفشي فيروس "إيبولا" في جمهورية الكونغو الديمقراطية، بعد فقدان القدرة على تتبع نحو 300 شخص تأكدت إصابتهم... 26.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-26T13:46+0000

2026-06-26T13:46+0000

2026-06-26T13:46+0000

الصحة

منظمة الصحة العالمية

أفريقيا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/06/16/1114582602_0:27:1500:871_1920x0_80_0_0_b6dc069c6cda42ac995e51ad0ef4c367.jpg

وقال المدير العام للمراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، جان كاسيا، إن الأزمة الإنسانية الناجمة عن النزاعات المسلحة دفعت أكثر من مليون شخص إلى الإقامة في مخيمات للنازحين يصعب على الفرق الطبية الوصول إليها، ما يحدّ من عمليات تتبع المخالطين ويزيد من خطر انتشار الفيروس، وفقا لوسائل إعلام غربية. وأطلقت منظمة الصحة العالمية والمركز الأفريقي للوقاية من الأمراض ومكافحتها، في 5 حزيران/ يونيو الجاري، خطة التأهب والاستجابة لوباء مرض فيروس "بونديبوغيو" (سلالة إيبولا). ووفقاً للمدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس، فإن تمويلها يتطلب 518 مليون دولار.

https://sarabic.ae/20260625/السعودية-تمنع-السفر-من-وإلى-3-دول-أفريقية-تجنبا-لتفشي-إيبولا--1114705843.html

https://sarabic.ae/20260623/ارتفاع-حصيلة-إصابات-إيبولا-بالكونغو-الديمقراطية-إلى-1048-والوفيات-إلى-267-1114609420.html

أفريقيا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الصحة, منظمة الصحة العالمية, أفريقيا