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اختفاء 300 مصاب بـ"إيبولا" يثير المخاوف في الكونغو
اختفاء 300 مصاب بـ"إيبولا" يثير المخاوف في الكونغو
سبوتنيك عربي
حذّرت السلطات الصحية في أفريقيا من تزايد مخاطر تفشي فيروس "إيبولا" في جمهورية الكونغو الديمقراطية، بعد فقدان القدرة على تتبع نحو 300 شخص تأكدت إصابتهم... 26.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-26T13:46+0000
2026-06-26T13:46+0000
الصحة
منظمة الصحة العالمية
أفريقيا
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وقال المدير العام للمراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، جان كاسيا، إن الأزمة الإنسانية الناجمة عن النزاعات المسلحة دفعت أكثر من مليون شخص إلى الإقامة في مخيمات للنازحين يصعب على الفرق الطبية الوصول إليها، ما يحدّ من عمليات تتبع المخالطين ويزيد من خطر انتشار الفيروس، وفقا لوسائل إعلام غربية. وأطلقت منظمة الصحة العالمية والمركز الأفريقي للوقاية من الأمراض ومكافحتها، في 5 حزيران/ يونيو الجاري، خطة التأهب والاستجابة لوباء مرض فيروس "بونديبوغيو" (سلالة إيبولا). ووفقاً للمدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس، فإن تمويلها يتطلب 518 مليون دولار.
https://sarabic.ae/20260625/السعودية-تمنع-السفر-من-وإلى-3-دول-أفريقية-تجنبا-لتفشي-إيبولا--1114705843.html
https://sarabic.ae/20260623/ارتفاع-حصيلة-إصابات-إيبولا-بالكونغو-الديمقراطية-إلى-1048-والوفيات-إلى-267-1114609420.html
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الصحة, منظمة الصحة العالمية, أفريقيا
الصحة, منظمة الصحة العالمية, أفريقيا

اختفاء 300 مصاب بـ"إيبولا" يثير المخاوف في الكونغو

13:46 GMT 26.06.2026
© REUTERS Gradel Muyisa Mumbereعاملون صحيون يحملون نعش شخص يشتبه في وفاته بسبب الإيبولا لدفنه في مخيم كيجونزي للنازحين، بعد شهر واحد من إعلان تفشي "إيبولا"، في بونيا، شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، 18 يونيو/ حزيران 2026
عاملون صحيون يحملون نعش شخص يشتبه في وفاته بسبب الإيبولا لدفنه في مخيم كيجونزي للنازحين، بعد شهر واحد من إعلان تفشي إيبولا، في بونيا، شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، 18 يونيو/ حزيران 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.06.2026
© REUTERS Gradel Muyisa Mumbere
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حذّرت السلطات الصحية في أفريقيا من تزايد مخاطر تفشي فيروس "إيبولا" في جمهورية الكونغو الديمقراطية، بعد فقدان القدرة على تتبع نحو 300 شخص تأكدت إصابتهم بالفيروس، في ظل أوضاع إنسانية وأمنية معقدة تعرقل جهود الاستجابة الصحية.
وقال المدير العام للمراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، جان كاسيا، إن الأزمة الإنسانية الناجمة عن النزاعات المسلحة دفعت أكثر من مليون شخص إلى الإقامة في مخيمات للنازحين يصعب على الفرق الطبية الوصول إليها، ما يحدّ من عمليات تتبع المخالطين ويزيد من خطر انتشار الفيروس، وفقا لوسائل إعلام غربية.
فيروس إيبولا - سبوتنيك عربي, 1920, 25.06.2026
السعودية تمنع السفر من وإلى 3 دول أفريقية تجنبا لتفشي "إيبولا"
أمس, 18:28 GMT
وأعلنت منظمة الصحة العالمية، في 17 أيار/مايو الماضي، أن تفشي فيروس "إيبولا" في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا يمثل حالة طوارئ، مشيرةً إلى أنه يشكل خطراً على دول أخرى. وتقيّم المنظمة خطر انتشار الفيروس إقليمياً بأنه مرتفع.
عاملون صحيون يحملون نعش شخص يشتبه في وفاته بسبب الإيبولا لدفنه في مخيم كيجونزي للنازحين، بعد شهر واحد من إعلان تفشي إيبولا، في بونيا، شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، 18 يونيو/ حزيران 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.06.2026
ارتفاع حصيلة إصابات "إيبولا" في الكونغو الديمقراطية إلى 1048 والوفيات إلى 267
23 يونيو, 00:10 GMT
وأطلقت منظمة الصحة العالمية والمركز الأفريقي للوقاية من الأمراض ومكافحتها، في 5 حزيران/ يونيو الجاري، خطة التأهب والاستجابة لوباء مرض فيروس "بونديبوغيو" (سلالة إيبولا). ووفقاً للمدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس، فإن تمويلها يتطلب 518 مليون دولار.
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