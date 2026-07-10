باحث دولي: الصراع الروسي الغربي يعكس اختلافا بين نهج الغرب الاستعماري ونهج روسيا القائم على التعاون

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الحدث من سبوتنيك
إنفانتينو... كيف سيتعامل مع مطالب استقالته من رئاسة الـ "فيفا"؟
00:30 GMT
57 د
الحدث من سبوتنيك
أوروبا بين حرب إيران وصدمة الصين... وفرنسا هل تُصلح القطاع المصرفي السوري؟
01:30 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
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البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
08:29 GMT
31 د
وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" والتلفزيون المصري في تغطية مباشرة مشتركة لتركيب وعاء المفاعل للوحدة الثانية بمحطة الضبعة للطاقة النووية
الخميس، الساعة 12:00 بتوقيت موسكو
09:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
تشكيل لجنة تحقيق دولية عاجلة في الانتهاكات المرتكبة بمدينة الأبيّض، واتصال أممي بحميدتي
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
12:33 GMT
14 د
موزاييك
هل سيصمم "المقص الجيني" أطفالا خارقين و يطيل عمر البشر
12:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
16:03 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
16:35 GMT
12 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
16:47 GMT
13 د
حصاد الأسبوع
خبير: نخشى من الانزلاق إلى مواجهة شاملة في المنطقة العربية
17:00 GMT
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ملفات ساخنة
مفاعل الضبعة النووي أبرز صورها الشراكة المصرية الروسية
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صدى الحياة
هل تحولت الأسمدة إلى "نفط المستقبل" في معادلة الأمن الغذائي العالمي؟
18:30 GMT
30 د
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البرنامج الصباحي - إعادة
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مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" والتلفزيون المصري في تغطية مباشرة مشتركة لتركيب وعاء المفاعل للوحدة الثانية بمحطة الضبعة للطاقة النووية
وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" والتلفزيون المصري في تغطية مباشرة مشتركة لتركيب وعاء المفاعل للوحدة الثانية بمحطة الضبعة للطاقة النووية
00:30 GMT
59 د
وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" والتلفزيون المصري في تغطية مباشرة مشتركة لتركيب وعاء المفاعل للوحدة الثانية بمحطة الضبعة للطاقة النووية
وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" والتلفزيون المصري في تغطية مباشرة مشتركة لتركيب وعاء المفاعل للوحدة الثانية بمحطة الضبعة للطاقة النووية
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مدار الليل والنهار
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مساحة حرة
الأفلام الوثائقية.. حفظٌ لذاكرة الشعوب وتوثيقٌ لقضاياها
08:30 GMT
29 د
من الملعب
بعد وداع كأس العالم.. إشادة بالأداء المصري وانتقادات للتحكيم ودعوات للبناء على الإنجاز
09:03 GMT
29 د
موزاييك
ثورة في علم الحفريات.. مصر توثق أول وجود للزواحف الطائرة قبل 95 مليون عام
09:33 GMT
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المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
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مليون لبنانيّ يواجهون انعدام الأمن الغذائي… وهل تتحوّل البيوت الجاهزة إلى بديل عن إعادة الإعمار؟
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الكنيسة المارونية: النشأة والتحوّلات الدينية والسياسية
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مرايا العلوم
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عالم سبوتنيك
ترامب: إيران تواصلت مع ادارته وتريد إبرام اتفاق، الائتلاف الحاكم في إسرائيل مهدد بفقدان السلطة لصالح حزب "يشار"
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خبير: شركة واحدة تعلن إفلاسها تقريبا كل 20 دقيقة في ألمانيا
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https://sarabic.ae/20260710/باحث-دولي-الصراع-الروسي-الغربي-يعكس-اختلافا-بين-نهج-الغرب-الاستعماري-ونهج-روسيا-القائم-على-التعاون--1115114369.html
باحث دولي: الصراع الروسي الغربي يعكس اختلافا بين نهج الغرب الاستعماري ونهج روسيا القائم على التعاون
باحث دولي: الصراع الروسي الغربي يعكس اختلافا بين نهج الغرب الاستعماري ونهج روسيا القائم على التعاون
سبوتنيك عربي
أوضح الباحث في الشأن الدولي، الدكتور بشارة صليبا، من بيروت، أن "أساس الصراع القائم منذ زمن طويل بين روسيا والغرب يتمثل في الاختلاف بين نهجين في السياسة... 10.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-10T19:57+0000
2026-07-10T19:57+0000
حصري
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وأضاف، في مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "النهج الاستعماري الغربي، الذي يهدف إلى الهيمنة والقمع والتنصل من الاتفاقات التي لا تتوافق مع مصالحه، والنهج الروسي القائم على التعاون والنوايا الحسنة، بما يعزز التواصل والتطور المتبادل بين الشعوب والدول".وأشار صليبا إلى أن "الصراع بين روسيا والغرب، ولا سيما فرنسا، يحتدم في أفريقيا، التي تتجه نحو تعزيز التعاون مع روسيا وطرد فرنسا، ما أدى إلى تضرر مصالحها، ودفعها إلى تبني دور تصعيدي في أوكرانيا، ودعم منظمات متطرفة ومرتزقة، ومساندة كييف في تصعيدها ضد روسيا".أما النهج الثاني، المتمثل بالولايات المتحدة، فينقسم إلى تيارين، أحدهما يدفع نحو التصعيد مع روسيا ثم مع الصين لاحقًا، بينما يسعى الآخر إلى إيجاد لغة مشتركة لتسوية الخلافات الدولية بهدوء، على أساس تقاسم المصالح، وفقا للدكتور بشارة صليبا.وفيما يتعلق بقمة إسطنبول، قال صليبا إنها "تعكس طموحًا أوروبيًا، لكنه يبقى مرهونًا بموافقة الولايات المتحدة على هذا التوجه الإجرامي".واعتبر أن "هذه السياسة ستؤدي إلى اتساع الحزام الأمني والمناطق العازلة بين روسيا وأوكرانيا، لحماية الأمن القومي الروسي، في ظل إرهاب كييف".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20260710/باحث-الناتو-يصعّد-الصراع-في-أوكرانيا-خشية-أن-يؤدي-انتصار-روسيا-إلى-انهيار-القيادات-الأوروبية---1115094496.html
https://sarabic.ae/20260710/موسكو-النزعة-النازية-الجديدة-في-أوكرانيا-باتت-فوق-طاقة-بولندا-1115090546.html
https://sarabic.ae/20260709/الأمن-الفيدرالي-الروسي-يجهض-مخططا-لهجوم-إرهابي-أوكراني-مسؤولين-ومنشآت-عسكرية-روسية--بيان-1115062274.html
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حصري, أخبار روسيا اليوم, أخبار فرنسا , أخبار أوكرانيا
حصري, أخبار روسيا اليوم, أخبار فرنسا , أخبار أوكرانيا

باحث دولي: الصراع الروسي الغربي يعكس اختلافا بين نهج الغرب الاستعماري ونهج روسيا القائم على التعاون

19:57 GMT 10.07.2026
© Sputnik . Kristina Kormilitsyna / الانتقال إلى بنك الصورزخرفة العاصمة الروسية موسكو بمناسبة يوم العلم الروسي، في الخلفية يوجد مبنى وزارة الخارجية الروسية.
زخرفة العاصمة الروسية موسكو بمناسبة يوم العلم الروسي، في الخلفية يوجد مبنى وزارة الخارجية الروسية. - سبوتنيك عربي, 1920, 10.07.2026
© Sputnik . Kristina Kormilitsyna
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حصري
أوضح الباحث في الشأن الدولي، الدكتور بشارة صليبا، من بيروت، أن "أساس الصراع القائم منذ زمن طويل بين روسيا والغرب يتمثل في الاختلاف بين نهجين في السياسة والدبلوماسية والعلاقات الدولية".
وأضاف، في مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "النهج الاستعماري الغربي، الذي يهدف إلى الهيمنة والقمع والتنصل من الاتفاقات التي لا تتوافق مع مصالحه، والنهج الروسي القائم على التعاون والنوايا الحسنة، بما يعزز التواصل والتطور المتبادل بين الشعوب والدول".
مقر حلف الناتو - سبوتنيك عربي, 1920, 10.07.2026
باحث: "الناتو" يصعّد الصراع في أوكرانيا خشية أن يؤدي انتصار روسيا إلى انهيار القيادات الأوروبية
10:22 GMT
وأشار صليبا إلى أن "الصراع بين روسيا والغرب، ولا سيما فرنسا، يحتدم في أفريقيا، التي تتجه نحو تعزيز التعاون مع روسيا وطرد فرنسا، ما أدى إلى تضرر مصالحها، ودفعها إلى تبني دور تصعيدي في أوكرانيا، ودعم منظمات متطرفة ومرتزقة، ومساندة كييف في تصعيدها ضد روسيا".
واعتبر الباحث في الشأن الدولي أن "هناك نهجين في الغرب، الأول يتمثل في النخب الأوروبية غير القادرة على اتخاذ قراراتها بصورة مستقلة وتحديد توجهاتها على المستوى الدولي، والتي تسعى إلى إظهار قوتها رغم عجزها عن تحديد مصالحها والدفاع عنها، ما يخلق فارقًا شاسعًا بين طموحاتها الاستعمارية وإمكانياتها الضئيلة".
أما النهج الثاني، المتمثل بالولايات المتحدة، فينقسم إلى تيارين، أحدهما يدفع نحو التصعيد مع روسيا ثم مع الصين لاحقًا، بينما يسعى الآخر إلى إيجاد لغة مشتركة لتسوية الخلافات الدولية بهدوء، على أساس تقاسم المصالح، وفقا للدكتور بشارة صليبا.
وزارة الخارجية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 10.07.2026
موسكو: النزعة النازية الجديدة في أوكرانيا باتت فوق طاقة بولندا
08:11 GMT
وفيما يتعلق بقمة إسطنبول، قال صليبا إنها "تعكس طموحًا أوروبيًا، لكنه يبقى مرهونًا بموافقة الولايات المتحدة على هذا التوجه الإجرامي".
وأضاف أن "أوكرانيا والدول الغربية تحاولان التغطية على خسائر كييف الميدانية من خلال تنفيذ ضربات استعراضية تستهدف المصالح المدنية داخل روسيا، للإيحاء بأن أوكرانيا تحقق مكاسب في الصراع".
واعتبر أن "هذه السياسة ستؤدي إلى اتساع الحزام الأمني والمناطق العازلة بين روسيا وأوكرانيا، لحماية الأمن القومي الروسي، في ظل إرهاب كييف".
الأمن الفيدرالي الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 09.07.2026
الأمن الفيدرالي الروسي يجهض مخططا إرهابيا أوكرانيا لاستهداف مسؤولين ومنشآت عسكرية روسية- بيان
أمس, 06:19 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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