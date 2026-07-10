https://sarabic.ae/20260710/باحث-دولي-الصراع-الروسي-الغربي-يعكس-اختلافا-بين-نهج-الغرب-الاستعماري-ونهج-روسيا-القائم-على-التعاون--1115114369.html
باحث دولي: الصراع الروسي الغربي يعكس اختلافا بين نهج الغرب الاستعماري ونهج روسيا القائم على التعاون
باحث دولي: الصراع الروسي الغربي يعكس اختلافا بين نهج الغرب الاستعماري ونهج روسيا القائم على التعاون
سبوتنيك عربي
أوضح الباحث في الشأن الدولي، الدكتور بشارة صليبا، من بيروت، أن "أساس الصراع القائم منذ زمن طويل بين روسيا والغرب يتمثل في الاختلاف بين نهجين في السياسة... 10.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-10T19:57+0000
2026-07-10T19:57+0000
2026-07-10T19:57+0000
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وأضاف، في مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "النهج الاستعماري الغربي، الذي يهدف إلى الهيمنة والقمع والتنصل من الاتفاقات التي لا تتوافق مع مصالحه، والنهج الروسي القائم على التعاون والنوايا الحسنة، بما يعزز التواصل والتطور المتبادل بين الشعوب والدول".وأشار صليبا إلى أن "الصراع بين روسيا والغرب، ولا سيما فرنسا، يحتدم في أفريقيا، التي تتجه نحو تعزيز التعاون مع روسيا وطرد فرنسا، ما أدى إلى تضرر مصالحها، ودفعها إلى تبني دور تصعيدي في أوكرانيا، ودعم منظمات متطرفة ومرتزقة، ومساندة كييف في تصعيدها ضد روسيا".أما النهج الثاني، المتمثل بالولايات المتحدة، فينقسم إلى تيارين، أحدهما يدفع نحو التصعيد مع روسيا ثم مع الصين لاحقًا، بينما يسعى الآخر إلى إيجاد لغة مشتركة لتسوية الخلافات الدولية بهدوء، على أساس تقاسم المصالح، وفقا للدكتور بشارة صليبا.وفيما يتعلق بقمة إسطنبول، قال صليبا إنها "تعكس طموحًا أوروبيًا، لكنه يبقى مرهونًا بموافقة الولايات المتحدة على هذا التوجه الإجرامي".واعتبر أن "هذه السياسة ستؤدي إلى اتساع الحزام الأمني والمناطق العازلة بين روسيا وأوكرانيا، لحماية الأمن القومي الروسي، في ظل إرهاب كييف".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20260710/باحث-الناتو-يصعّد-الصراع-في-أوكرانيا-خشية-أن-يؤدي-انتصار-روسيا-إلى-انهيار-القيادات-الأوروبية---1115094496.html
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https://sarabic.ae/20260709/الأمن-الفيدرالي-الروسي-يجهض-مخططا-لهجوم-إرهابي-أوكراني-مسؤولين-ومنشآت-عسكرية-روسية--بيان-1115062274.html
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حصري, أخبار روسيا اليوم, أخبار فرنسا , أخبار أوكرانيا
حصري, أخبار روسيا اليوم, أخبار فرنسا , أخبار أوكرانيا
باحث دولي: الصراع الروسي الغربي يعكس اختلافا بين نهج الغرب الاستعماري ونهج روسيا القائم على التعاون
حصري
أوضح الباحث في الشأن الدولي، الدكتور بشارة صليبا، من بيروت، أن "أساس الصراع القائم منذ زمن طويل بين روسيا والغرب يتمثل في الاختلاف بين نهجين في السياسة والدبلوماسية والعلاقات الدولية".
وأضاف، في مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "النهج الاستعماري الغربي، الذي يهدف إلى الهيمنة والقمع والتنصل من الاتفاقات التي لا تتوافق مع مصالحه، والنهج الروسي القائم على التعاون والنوايا الحسنة، بما يعزز التواصل والتطور المتبادل بين الشعوب والدول".
وأشار صليبا إلى أن "الصراع بين روسيا والغرب، ولا سيما فرنسا، يحتدم في أفريقيا، التي تتجه نحو تعزيز التعاون مع روسيا وطرد فرنسا، ما أدى إلى تضرر مصالحها، ودفعها إلى تبني دور تصعيدي في أوكرانيا
، ودعم منظمات متطرفة ومرتزقة، ومساندة كييف في تصعيدها ضد روسيا".
واعتبر الباحث في الشأن الدولي أن "هناك نهجين في الغرب، الأول يتمثل في النخب الأوروبية غير القادرة على اتخاذ قراراتها بصورة مستقلة وتحديد توجهاتها على المستوى الدولي، والتي تسعى إلى إظهار قوتها رغم عجزها عن تحديد مصالحها والدفاع عنها، ما يخلق فارقًا شاسعًا بين طموحاتها الاستعمارية وإمكانياتها الضئيلة".
أما النهج الثاني، المتمثل بالولايات المتحدة، فينقسم إلى تيارين، أحدهما يدفع نحو التصعيد مع روسيا
ثم مع الصين لاحقًا، بينما يسعى الآخر إلى إيجاد لغة مشتركة لتسوية الخلافات الدولية بهدوء، على أساس تقاسم المصالح، وفقا للدكتور بشارة صليبا.
وفيما يتعلق بقمة إسطنبول، قال صليبا إنها "تعكس طموحًا أوروبيًا، لكنه يبقى مرهونًا بموافقة الولايات المتحدة على هذا التوجه الإجرامي".
وأضاف أن "أوكرانيا والدول الغربية تحاولان التغطية على خسائر كييف الميدانية من خلال تنفيذ ضربات استعراضية تستهدف المصالح المدنية داخل روسيا، للإيحاء بأن أوكرانيا تحقق مكاسب في الصراع".
واعتبر أن "هذه السياسة ستؤدي إلى اتساع الحزام الأمني والمناطق العازلة بين روسيا وأوكرانيا
، لحماية الأمن القومي الروسي، في ظل إرهاب كييف".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية
الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.