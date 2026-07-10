https://sarabic.ae/20260710/باحث-دولي-الصراع-الروسي-الغربي-يعكس-اختلافا-بين-نهج-الغرب-الاستعماري-ونهج-روسيا-القائم-على-التعاون--1115114369.html

باحث دولي: الصراع الروسي الغربي يعكس اختلافا بين نهج الغرب الاستعماري ونهج روسيا القائم على التعاون

باحث دولي: الصراع الروسي الغربي يعكس اختلافا بين نهج الغرب الاستعماري ونهج روسيا القائم على التعاون

سبوتنيك عربي

أوضح الباحث في الشأن الدولي، الدكتور بشارة صليبا، من بيروت، أن "أساس الصراع القائم منذ زمن طويل بين روسيا والغرب يتمثل في الاختلاف بين نهجين في السياسة... 10.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-10T19:57+0000

2026-07-10T19:57+0000

2026-07-10T19:57+0000

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وأضاف، في مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "النهج الاستعماري الغربي، الذي يهدف إلى الهيمنة والقمع والتنصل من الاتفاقات التي لا تتوافق مع مصالحه، والنهج الروسي القائم على التعاون والنوايا الحسنة، بما يعزز التواصل والتطور المتبادل بين الشعوب والدول".وأشار صليبا إلى أن "الصراع بين روسيا والغرب، ولا سيما فرنسا، يحتدم في أفريقيا، التي تتجه نحو تعزيز التعاون مع روسيا وطرد فرنسا، ما أدى إلى تضرر مصالحها، ودفعها إلى تبني دور تصعيدي في أوكرانيا، ودعم منظمات متطرفة ومرتزقة، ومساندة كييف في تصعيدها ضد روسيا".أما النهج الثاني، المتمثل بالولايات المتحدة، فينقسم إلى تيارين، أحدهما يدفع نحو التصعيد مع روسيا ثم مع الصين لاحقًا، بينما يسعى الآخر إلى إيجاد لغة مشتركة لتسوية الخلافات الدولية بهدوء، على أساس تقاسم المصالح، وفقا للدكتور بشارة صليبا.وفيما يتعلق بقمة إسطنبول، قال صليبا إنها "تعكس طموحًا أوروبيًا، لكنه يبقى مرهونًا بموافقة الولايات المتحدة على هذا التوجه الإجرامي".واعتبر أن "هذه السياسة ستؤدي إلى اتساع الحزام الأمني والمناطق العازلة بين روسيا وأوكرانيا، لحماية الأمن القومي الروسي، في ظل إرهاب كييف".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

https://sarabic.ae/20260710/باحث-الناتو-يصعّد-الصراع-في-أوكرانيا-خشية-أن-يؤدي-انتصار-روسيا-إلى-انهيار-القيادات-الأوروبية---1115094496.html

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