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روسيا تطور مساعدا رقميا لمرضى باركنسون
روسيا تطور مساعدا رقميا لمرضى باركنسون
سبوتنيك عربي
يعمل متخصصون في جامعة سيتشينوف الروسية على تطوير مساعد رقمي مخصص للأشخاص المصابين بمرض باركنسون، في خطوة تهدف إلى تسهيل حياة المرضى وأفراد أسرهم، إضافة إلى دعم... 10.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-10T04:40+0000
2026-07-10T04:40+0000
روسيا
موسكو
مرضى
باركنسون
علوم
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وقالت الجامعة:"يعمل باحثون شباب في جامعة سيتشينوف على تطوير منصة رقمية سريرية ستكون حلقة وصل بين مريض باركنسون وأسرته والطبيب المعالج. بحسب ما أفاد به المكتب الإعلامي للجامعة لوكالة "سبوتنيك".وأوضحت الجامعة أن المنصة الرقمية، التي تحمل اسم "نيوروريتم"، تتكون من عنصرين رئيسيين: كما يمكن، عند رغبة المريض، ربط التطبيق بحسابات أفراد أسرته، بما يتيح لهم تلقي إشعارات غير مزعجة حول حالته الصحية على مدار اليوم.أما العنصر الثاني فهو لوحة معلومات مخصصة للطبيب، تعرض بيانات التزام المريض بتناول الأدوية، إلى جانب تطور الشكاوى الذاتية المسجلة في يومياته الصحية. كما ستتضمن المنصة نظامًا للتنبيه عند ظهور مؤشرات تستدعي الانتباه، مثل تفويت جرعات الدواء، أو زيادة شدة الرعاش، أو التدهور الحاد في الحالة المزاجية، ما يسمح للطبيب بتقييم الحالة الفعلية للمريض وتعديل العلاج دون انتظار موعد الزيارة التالية.ويُعد مرض باركنسون مرضا عصبيا تنكسيا مزمنا ومتفاقما يصيب الجهاز العصبي المركزي، وينتج عن تدهور الخلايا العصبية المسؤولة عن إنتاج الدوبامين، وهو ناقل عصبي أساسي ينظم الحركة والمزاج والوظائف الإدراكية.
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روسيا, موسكو, مرضى, باركنسون, علوم
روسيا, موسكو, مرضى, باركنسون, علوم

روسيا تطور مساعدا رقميا لمرضى باركنسون

04:40 GMT 10.07.2026
© Sputnikطبيب
طبيب - سبوتنيك عربي, 1920, 10.07.2026
© Sputnik
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يعمل متخصصون في جامعة سيتشينوف الروسية على تطوير مساعد رقمي مخصص للأشخاص المصابين بمرض باركنسون، في خطوة تهدف إلى تسهيل حياة المرضى وأفراد أسرهم، إضافة إلى دعم الأطباء في متابعة الحالة الصحية للمصابين.
وقالت الجامعة:"يعمل باحثون شباب في جامعة سيتشينوف على تطوير منصة رقمية سريرية ستكون حلقة وصل بين مريض باركنسون وأسرته والطبيب المعالج. بحسب ما أفاد به المكتب الإعلامي للجامعة لوكالة "سبوتنيك".

وأضافت الجامعة: "ستساعد المنصة المرضى على الالتزام بشكل أفضل بخطة العلاج، وتمكّن أفراد الأسرة من متابعة حالة ذويهم بطريقة غير مزعجة، كما تتيح للأطباء رصد أي تدهور في الحالة الصحية والتدخل لتعديل العلاج في الوقت المناسب".

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وأوضحت الجامعة أن المنصة الرقمية، التي تحمل اسم "نيوروريتم"، تتكون من عنصرين رئيسيين:
الأول هو تطبيق للهاتف المحمول مخصص للمريض، يعمل كمساعد رقمي يومي يساعد المستخدم على تدوين حالته الصحية والمزاجية والأعراض، ويذكّره بمواعيد تناول الأدوية، والمشي، والنوم، كما يقترح تمارين بدنية وإدراكية قصيرة.
كما يمكن، عند رغبة المريض، ربط التطبيق بحسابات أفراد أسرته، بما يتيح لهم تلقي إشعارات غير مزعجة حول حالته الصحية على مدار اليوم.
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أما العنصر الثاني فهو لوحة معلومات مخصصة للطبيب، تعرض بيانات التزام المريض بتناول الأدوية، إلى جانب تطور الشكاوى الذاتية المسجلة في يومياته الصحية. كما ستتضمن المنصة نظامًا للتنبيه عند ظهور مؤشرات تستدعي الانتباه، مثل تفويت جرعات الدواء، أو زيادة شدة الرعاش، أو التدهور الحاد في الحالة المزاجية، ما يسمح للطبيب بتقييم الحالة الفعلية للمريض وتعديل العلاج دون انتظار موعد الزيارة التالية.
وأكدت المكتب الإعلامي للجامعة أن فريق التطوير يعمل حاليا على إعداد النموذج الأولي للمساعد الرقمي، من خلال دراسة احتياجات المرضى وأفراد أسرهم والأطباء، وتصميم سيناريوهات استخدام المنصة.ومن المقرر عرض النموذج الأولي بحلول خريف عام 2026، على أن يتم إطلاق النسخة الأولية القابلة للتشغيل وبدء التجارب السريرية التجريبية في عدد من العيادات قبل نهاية العام.
ويُعد مرض باركنسون مرضا عصبيا تنكسيا مزمنا ومتفاقما يصيب الجهاز العصبي المركزي، وينتج عن تدهور الخلايا العصبية المسؤولة عن إنتاج الدوبامين، وهو ناقل عصبي أساسي ينظم الحركة والمزاج والوظائف الإدراكية.
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