https://sarabic.ae/20260710/لأول-مرة-علماء-يعثرون-على-حمض-نووي-بشري-قديم-محفوظ-على-جدران-الكهوف-1115106918.html
لأول مرة... علماء يعثرون على حمض نووي بشري قديم محفوظ على جدران الكهوف
لأول مرة... علماء يعثرون على حمض نووي بشري قديم محفوظ على جدران الكهوف
سبوتنيك عربي
تمكن فريق دولي من الباحثين، لأول مرة، من استخراج حمض نووي بشري قديم من جدران الكهوف ورسوماتها الصخرية، في إنجاز علمي قد يفتح آفاقًا جديدة لدراسة البشر الذين... 10.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-10T14:11+0000
2026-07-10T14:11+0000
2026-07-10T14:11+0000
مجتمع
علوم
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وأجرى العلماء الدراسة على عينات جُمعت من 11 كهفًا في إسبانيا والبرتغال، شملت 24 لوحة فنية تعود إلى عصور ما قبل التاريخ، حيث نجحوا في رصد آثار للحمض النووي البشري القديم داخل طبقات كلسية تغطي بعض الرسومات، إضافة إلى أجزاء غير ملونة من جدران الكهوف.كما أظهرت بعض العينات غياب الحمض النووي الحيواني، ما يرجح أن المادة الوراثية انتقلت إلى الصخور نتيجة تلامس بشري مباشر، حسبما ذكرته مجلة "ساينس أليرت".ونُشرت الدراسة في دورية Nature Communications، ويأمل الباحثون أن يسهم تطوير هذه التقنية في الكشف عن مزيد من الأسرار المتعلقة بأصول فن الكهوف والهجرات البشرية القديمة، وربما يتيح يومًا ما ربط بعض الأعمال الفنية بأشخاص أو مجموعات بشرية بعينها، وهو ما كان يُعد حتى وقت قريب أمرًا بعيد المنال.علماء روس يطورون 3 مقاييس لتقييم مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية
https://sarabic.ae/20260707/علماء-روس-يطورون-أول-تقنية-عالمية-لإعادة-إعطاء-أدوية-العلاج-الجيني-بشكل-متكرر-1115014314.html
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علوم
لأول مرة... علماء يعثرون على حمض نووي بشري قديم محفوظ على جدران الكهوف
تمكن فريق دولي من الباحثين، لأول مرة، من استخراج حمض نووي بشري قديم من جدران الكهوف ورسوماتها الصخرية، في إنجاز علمي قد يفتح آفاقًا جديدة لدراسة البشر الذين عاشوا قبل آلاف السنين، حتى في المواقع التي تخلو من العظام أو البقايا الأثرية التقليدية.
وأجرى العلماء الدراسة على عينات جُمعت من 11 كهفًا في إسبانيا والبرتغال، شملت 24 لوحة فنية تعود إلى عصور ما قبل التاريخ، حيث نجحوا في رصد آثار للحمض النووي البشري القديم داخل طبقات كلسية تغطي بعض الرسومات، إضافة إلى أجزاء غير ملونة من جدران الكهوف.
كما أظهرت بعض العينات غياب الحمض النووي الحيواني، ما يرجح أن المادة الوراثية انتقلت إلى الصخور نتيجة تلامس بشري مباشر، حسبما ذكرته مجلة "ساينس أليرت"
.
وأوضح الباحثون أن النتائج لا تسمح حتى الآن بالجزم بأن الحمض النووي يعود إلى الفنانين الذين رسموا تلك اللوحات، إذ ربما تركه أشخاص دخلوا الكهوف في فترات لاحقة، إلا أن الاكتشاف يثبت للمرة الأولى قدرة جدران الكهوف على حفظ آثار وراثية بشرية لآلاف السنين، وهو ما قد يساعد مستقبلًا في تتبع هوية سكان هذه المواقع وحركتهم عبر الزمن.
ونُشرت الدراسة في دورية Nature Communications
، ويأمل الباحثون أن يسهم تطوير هذه التقنية في الكشف عن مزيد من الأسرار المتعلقة بأصول فن الكهوف والهجرات البشرية القديمة، وربما يتيح يومًا ما ربط بعض الأعمال الفنية بأشخاص أو مجموعات بشرية بعينها، وهو ما كان يُعد حتى وقت قريب أمرًا بعيد المنال.