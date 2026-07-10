لأول مرة... علماء يعثرون على حمض نووي بشري قديم محفوظ على جدران الكهوف

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
الحدث من سبوتنيك
إنفانتينو... كيف سيتعامل مع مطالب استقالته من رئاسة الـ "فيفا"؟
00:30 GMT
57 د
الحدث من سبوتنيك
أوروبا بين حرب إيران وصدمة الصين... وفرنسا هل تُصلح القطاع المصرفي السوري؟
01:30 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
08:29 GMT
31 د
وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" والتلفزيون المصري في تغطية مباشرة مشتركة لتركيب وعاء المفاعل للوحدة الثانية بمحطة الضبعة للطاقة النووية
الخميس، الساعة 12:00 بتوقيت موسكو
09:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
تشكيل لجنة تحقيق دولية عاجلة في الانتهاكات المرتكبة بمدينة الأبيّض، واتصال أممي بحميدتي
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
12:33 GMT
14 د
موزاييك
هل سيصمم "المقص الجيني" أطفالا خارقين و يطيل عمر البشر
12:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
16:03 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
16:35 GMT
12 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
16:47 GMT
13 د
حصاد الأسبوع
خبير: نخشى من الانزلاق إلى مواجهة شاملة في المنطقة العربية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
مفاعل الضبعة النووي أبرز صورها الشراكة المصرية الروسية
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
هل تحولت الأسمدة إلى "نفط المستقبل" في معادلة الأمن الغذائي العالمي؟
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" والتلفزيون المصري في تغطية مباشرة مشتركة لتركيب وعاء المفاعل للوحدة الثانية بمحطة الضبعة للطاقة النووية
وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" والتلفزيون المصري في تغطية مباشرة مشتركة لتركيب وعاء المفاعل للوحدة الثانية بمحطة الضبعة للطاقة النووية
00:30 GMT
59 د
وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" والتلفزيون المصري في تغطية مباشرة مشتركة لتركيب وعاء المفاعل للوحدة الثانية بمحطة الضبعة للطاقة النووية
وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" والتلفزيون المصري في تغطية مباشرة مشتركة لتركيب وعاء المفاعل للوحدة الثانية بمحطة الضبعة للطاقة النووية
01:30 GMT
61 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الأفلام الوثائقية.. حفظٌ لذاكرة الشعوب وتوثيقٌ لقضاياها
08:30 GMT
29 د
من الملعب
بعد وداع كأس العالم.. إشادة بالأداء المصري وانتقادات للتحكيم ودعوات للبناء على الإنجاز
09:03 GMT
29 د
موزاييك
ثورة في علم الحفريات.. مصر توثق أول وجود للزواحف الطائرة قبل 95 مليون عام
09:33 GMT
14 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
الحدث من سبوتنيك
مليون لبنانيّ يواجهون انعدام الأمن الغذائي… وهل تتحوّل البيوت الجاهزة إلى بديل عن إعادة الإعمار؟
10:00 GMT
123 د
خطوط التماس
الكنيسة المارونية: النشأة والتحوّلات الدينية والسياسية
12:03 GMT
46 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
مفاعل الضبعة النووي أبرز صورها الشراكة المصرية الروسية
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
16:33 GMT
23 د
عالم سبوتنيك
ترامب: إيران تواصلت مع ادارته وتريد إبرام اتفاق، الائتلاف الحاكم في إسرائيل مهدد بفقدان السلطة لصالح حزب "يشار"
17:00 GMT
59 د
قوانين الاقتصاد
خبير: شركة واحدة تعلن إفلاسها تقريبا كل 20 دقيقة في ألمانيا
18:00 GMT
28 د
مساحة حرة
تيارات السحب... "قاتل صامت" يهدد المصطافين على الشواطئ المصرية
18:29 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20260710/لأول-مرة-علماء-يعثرون-على-حمض-نووي-بشري-قديم-محفوظ-على-جدران-الكهوف-1115106918.html
لأول مرة... علماء يعثرون على حمض نووي بشري قديم محفوظ على جدران الكهوف
لأول مرة... علماء يعثرون على حمض نووي بشري قديم محفوظ على جدران الكهوف
سبوتنيك عربي
تمكن فريق دولي من الباحثين، لأول مرة، من استخراج حمض نووي بشري قديم من جدران الكهوف ورسوماتها الصخرية، في إنجاز علمي قد يفتح آفاقًا جديدة لدراسة البشر الذين... 10.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-10T14:11+0000
2026-07-10T14:11+0000
مجتمع
علوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102479/82/1024798245_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_95025dabec368f4e65834ea22b83015a.jpg
وأجرى العلماء الدراسة على عينات جُمعت من 11 كهفًا في إسبانيا والبرتغال، شملت 24 لوحة فنية تعود إلى عصور ما قبل التاريخ، حيث نجحوا في رصد آثار للحمض النووي البشري القديم داخل طبقات كلسية تغطي بعض الرسومات، إضافة إلى أجزاء غير ملونة من جدران الكهوف.كما أظهرت بعض العينات غياب الحمض النووي الحيواني، ما يرجح أن المادة الوراثية انتقلت إلى الصخور نتيجة تلامس بشري مباشر، حسبما ذكرته مجلة "ساينس أليرت".ونُشرت الدراسة في دورية Nature Communications، ويأمل الباحثون أن يسهم تطوير هذه التقنية في الكشف عن مزيد من الأسرار المتعلقة بأصول فن الكهوف والهجرات البشرية القديمة، وربما يتيح يومًا ما ربط بعض الأعمال الفنية بأشخاص أو مجموعات بشرية بعينها، وهو ما كان يُعد حتى وقت قريب أمرًا بعيد المنال.علماء روس يطورون 3 مقاييس لتقييم مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية
https://sarabic.ae/20260707/علماء-روس-يطورون-أول-تقنية-عالمية-لإعادة-إعطاء-أدوية-العلاج-الجيني-بشكل-متكرر-1115014314.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102479/82/1024798245_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_7b270f09a67b634046631431897c643a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
علوم
علوم

لأول مرة... علماء يعثرون على حمض نووي بشري قديم محفوظ على جدران الكهوف

14:11 GMT 10.07.2026
© Fotolia / Dan Raceحمض نووي
حمض نووي - سبوتنيك عربي, 1920, 10.07.2026
© Fotolia / Dan Race
تابعنا عبر
تمكن فريق دولي من الباحثين، لأول مرة، من استخراج حمض نووي بشري قديم من جدران الكهوف ورسوماتها الصخرية، في إنجاز علمي قد يفتح آفاقًا جديدة لدراسة البشر الذين عاشوا قبل آلاف السنين، حتى في المواقع التي تخلو من العظام أو البقايا الأثرية التقليدية.
وأجرى العلماء الدراسة على عينات جُمعت من 11 كهفًا في إسبانيا والبرتغال، شملت 24 لوحة فنية تعود إلى عصور ما قبل التاريخ، حيث نجحوا في رصد آثار للحمض النووي البشري القديم داخل طبقات كلسية تغطي بعض الرسومات، إضافة إلى أجزاء غير ملونة من جدران الكهوف.
كما أظهرت بعض العينات غياب الحمض النووي الحيواني، ما يرجح أن المادة الوراثية انتقلت إلى الصخور نتيجة تلامس بشري مباشر، حسبما ذكرته مجلة "ساينس أليرت".
دواء روسي لعلاج سرطان الجلد طوره علماء روس - سبوتنيك عربي, 1920, 07.07.2026
مجتمع
علماء روس يطورون أول تقنية عالمية لإعادة إعطاء أدوية العلاج الجيني بشكل متكرر
7 يوليو, 11:48 GMT
وأوضح الباحثون أن النتائج لا تسمح حتى الآن بالجزم بأن الحمض النووي يعود إلى الفنانين الذين رسموا تلك اللوحات، إذ ربما تركه أشخاص دخلوا الكهوف في فترات لاحقة، إلا أن الاكتشاف يثبت للمرة الأولى قدرة جدران الكهوف على حفظ آثار وراثية بشرية لآلاف السنين، وهو ما قد يساعد مستقبلًا في تتبع هوية سكان هذه المواقع وحركتهم عبر الزمن.
ونُشرت الدراسة في دورية Nature Communications، ويأمل الباحثون أن يسهم تطوير هذه التقنية في الكشف عن مزيد من الأسرار المتعلقة بأصول فن الكهوف والهجرات البشرية القديمة، وربما يتيح يومًا ما ربط بعض الأعمال الفنية بأشخاص أو مجموعات بشرية بعينها، وهو ما كان يُعد حتى وقت قريب أمرًا بعيد المنال.
علماء روس يطورون 3 مقاييس لتقييم مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала