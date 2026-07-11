https://sarabic.ae/20260711/انفجار-في-طهران-يثير-التساؤلات-وإعلام-إيراني-يكشف-ملابساته-1115119912.html
انفجار في طهران يثير التساؤلات... وإعلام إيراني يكشف ملابساته
انفجار في طهران يثير التساؤلات... وإعلام إيراني يكشف ملابساته
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية، اليوم السبت، بأن الانفجار الذي سُمع في الجزء الشرقي من إقليم طهران نجم عن عملية تفجير تحت إشراف السلطات المختصة لذخائر متبقية... 11.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-11T07:49+0000
2026-07-11T07:49+0000
2026-07-11T07:49+0000
إيران
أخبار إيران
العالم
أخبار العالم الآن
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/1c/1110848556_0:63:1000:626_1920x0_80_0_0_e5ed149380b32a187a24d6bac6e781b4.jpg
وأوضح المسؤول أن العملية نُفذت تحت إشراف الجهات المختصة ولم تشكل أي خطر على السكان، مؤكدا عدم تسجيل أي حوادث أو أضرار مرتبطة بها، وفقا لوكالة أنباء "فارس" الإيرانية. وكانت وسائل إعلام إيرانية ذكرت في وقت سابق، بسماع دوي انفجار في مناطق شرق طهران، فيما قال سكان في مدينتي باكدشت وقيامدشت إنهم سمعوا الصوت، دون أن تتضح في حينه طبيعته أو مصدره.وأمس الجمعة، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة وافقت على مواصلة عملية التفاوض مع إيران بناءً على طلب طهران، لكنه أشار إلى أن وقف إطلاق النار قد انتهى.ووقّعت إيران والولايات المتحدة مذكرة تفاهم عن بُعد ليلة 18 يونيو/حزيران الماضي، تنص على إنهاء الصراع العسكري الذي بدأ في 28 فبراير/شباط الماضي، إلا أن الجيش الأمريكي شنّ، ليلة 8 يوليو/تموز، سلسلة جديدة من الضربات العنيفة على إيران، وزعمت القيادة المركزية الأمريكية أن ذلك جاء ردًا على ممارسات إيرانية استهدفت سفنًا تجارية عابرة لمضيق هرمز.بدورها، أعلنت إيران عن شنّ ضربات انتقامية على قواعد أمريكية في المنطقة، واتهمت واشنطن بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار.
https://sarabic.ae/20260711/عراقجي-إيران-ملتزمة-بتعهداتها-والالتزام-المتبادل-بمذكرة-التفاهم-هو-السبيل-الوحيد-1115117860.html
https://sarabic.ae/20260710/إعلام-أمريكا-تطالب-إيران-بإعلان-فتح-مضيق-هرمز-أمام-الملاحة-1115116060.html
إيران
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/1c/1110848556_72:0:960:666_1920x0_80_0_0_b2f7e5a94aada5bfd01fb1eb43ef4386.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
انفجار في طهران يثير التساؤلات... وإعلام إيراني يكشف ملابساته
أفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية، اليوم السبت، بأن الانفجار الذي سُمع في الجزء الشرقي من إقليم طهران نجم عن عملية تفجير تحت إشراف السلطات المختصة لذخائر متبقية من الحرب، وذلك نقلا عن مسؤول محلي.
وأوضح المسؤول أن العملية نُفذت تحت إشراف الجهات المختصة ولم تشكل أي خطر على السكان، مؤكدا عدم تسجيل أي حوادث أو أضرار مرتبطة بها، وفقا لوكالة أنباء "فارس" الإيرانية.
وكانت وسائل إعلام إيرانية ذكرت في وقت سابق، بسماع دوي انفجار في مناطق شرق طهران، فيما قال سكان في مدينتي باكدشت وقيامدشت إنهم سمعوا الصوت، دون أن تتضح في حينه طبيعته أو مصدره.
وأمس الجمعة، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة وافقت على مواصلة عملية التفاوض
مع إيران بناءً على طلب طهران، لكنه أشار إلى أن وقف إطلاق النار قد انتهى.
ووقّعت إيران والولايات المتحدة مذكرة تفاهم عن بُعد ليلة 18 يونيو/حزيران الماضي، تنص على إنهاء الصراع العسكري الذي بدأ في 28 فبراير/شباط الماضي، إلا أن الجيش الأمريكي شنّ، ليلة 8 يوليو/تموز، سلسلة جديدة من الضربات العنيفة على إيران، وزعمت القيادة المركزية الأمريكية أن ذلك جاء ردًا على ممارسات إيرانية استهدفت سفنًا تجارية عابرة لمضيق هرمز.
بدورها، أعلنت إيران عن شنّ ضربات انتقامية على قواعد أمريكية في المنطقة، واتهمت واشنطن بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار.