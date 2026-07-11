انفجار في طهران يثير التساؤلات... وإعلام إيراني يكشف ملابساته

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وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" والتلفزيون المصري في تغطية مباشرة مشتركة لتركيب وعاء المفاعل للوحدة الثانية بمحطة الضبعة للطاقة النووية
وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" والتلفزيون المصري في تغطية مباشرة مشتركة لتركيب وعاء المفاعل للوحدة الثانية بمحطة الضبعة للطاقة النووية
00:30 GMT
59 د
وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" والتلفزيون المصري في تغطية مباشرة مشتركة لتركيب وعاء المفاعل للوحدة الثانية بمحطة الضبعة للطاقة النووية
وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" والتلفزيون المصري في تغطية مباشرة مشتركة لتركيب وعاء المفاعل للوحدة الثانية بمحطة الضبعة للطاقة النووية
01:30 GMT
61 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الأفلام الوثائقية.. حفظٌ لذاكرة الشعوب وتوثيقٌ لقضاياها
08:30 GMT
29 د
من الملعب
بعد وداع كأس العالم.. إشادة بالأداء المصري وانتقادات للتحكيم ودعوات للبناء على الإنجاز
09:03 GMT
29 د
موزاييك
ثورة في علم الحفريات.. مصر توثق أول وجود للزواحف الطائرة قبل 95 مليون عام
09:33 GMT
14 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
الحدث من سبوتنيك
مليون لبنانيّ يواجهون انعدام الأمن الغذائي… وهل تتحوّل البيوت الجاهزة إلى بديل عن إعادة الإعمار؟
10:00 GMT
123 د
خطوط التماس
الكنيسة المارونية: النشأة والتحوّلات الدينية والسياسية
12:03 GMT
46 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
مفاعل الضبعة النووي أبرز صورها الشراكة المصرية الروسية
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
16:33 GMT
23 د
عالم سبوتنيك
ترامب: إيران تواصلت مع ادارته وتريد إبرام اتفاق، الائتلاف الحاكم في إسرائيل مهدد بفقدان السلطة لصالح حزب "يشار"
17:00 GMT
59 د
قوانين الاقتصاد
خبير: شركة واحدة تعلن إفلاسها تقريبا كل 20 دقيقة في ألمانيا
18:00 GMT
28 د
مساحة حرة
تيارات السحب... "قاتل صامت" يهدد المصطافين على الشواطئ المصرية
18:29 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
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21:00 GMT
30 د
الحدث من سبوتنيك
1.24 مليون لبنانيّ يواجهون انعدام الأمن الغذائي… وهل تتحوّل البيوت الجاهزة إلى بديل عن إعادة الإعمار؟
01:30 GMT
57 د
بين بيروت وموسكو
قمّة الناتو أهانت زيلينسكي… وما كواليس تحذير تل أبيب لواشنطن من مخطط إيراني مزعوم لاغتيال ترامب؟
02:30 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مرايا العلوم
القناع الرقمي خطر يهدد أموالنا وأحوالنا والحر يجعل الحيوانات أكثر عنفا وغباءا
08:30 GMT
29 د
من الملعب
بعد وداع كأس العالم.. إشادة بالأداء المصري وانتقادات للتحكيم ودعوات للبناء على الإنجاز
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الوحدة عند كبار السن وتأثيرها على سلوكياتهم اليومية
09:33 GMT
22 د
الإنسان والثقافة
أناشيد النصر والوطن: أغاني الحرب بين روسيا والعالم العربي
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
تأثيرات النوم: مفتاح الصحة الجسدية والنفسية للإنسان
10:33 GMT
15 د
موزاييك
اضطرابات النوم وتأثيرها على الصحة العامة للإنسان
10:48 GMT
11 د
مساحة حرة
تيارات السحب... "قاتل صامت" يهدد المصطافين على الشواطئ المصرية
11:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
11:33 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
11:47 GMT
13 د
خطوط التماس
الكنيسة المارونية: النشأة والتحوّلات الدينية والسياسية
12:03 GMT
46 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
تشكيل لجنة تحقيق دولية عاجلة في الانتهاكات المرتكبة بمدينة الأبيّض، واتصال أممي بحميدتي
16:03 GMT
29 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
16:33 GMT
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صدى الحياة
هل تحولت الأسمدة إلى "نفط المستقبل" في معادلة الأمن الغذائي العالمي؟
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https://sarabic.ae/20260711/انفجار-في-طهران-يثير-التساؤلات-وإعلام-إيراني-يكشف-ملابساته-1115119912.html
انفجار في طهران يثير التساؤلات... وإعلام إيراني يكشف ملابساته
انفجار في طهران يثير التساؤلات... وإعلام إيراني يكشف ملابساته
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية، اليوم السبت، بأن الانفجار الذي سُمع في الجزء الشرقي من إقليم طهران نجم عن عملية تفجير تحت إشراف السلطات المختصة لذخائر متبقية... 11.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-11T07:49+0000
2026-07-11T07:49+0000
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وأوضح المسؤول أن العملية نُفذت تحت إشراف الجهات المختصة ولم تشكل أي خطر على السكان، مؤكدا عدم تسجيل أي حوادث أو أضرار مرتبطة بها، وفقا لوكالة أنباء "فارس" الإيرانية. وكانت وسائل إعلام إيرانية ذكرت في وقت سابق، بسماع دوي انفجار في مناطق شرق طهران، فيما قال سكان في مدينتي باكدشت وقيامدشت إنهم سمعوا الصوت، دون أن تتضح في حينه طبيعته أو مصدره.وأمس الجمعة، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة وافقت على مواصلة عملية التفاوض مع إيران بناءً على طلب طهران، لكنه أشار إلى أن وقف إطلاق النار قد انتهى.ووقّعت إيران والولايات المتحدة مذكرة تفاهم عن بُعد ليلة 18 يونيو/حزيران الماضي، تنص على إنهاء الصراع العسكري الذي بدأ في 28 فبراير/شباط الماضي، إلا أن الجيش الأمريكي شنّ، ليلة 8 يوليو/تموز، سلسلة جديدة من الضربات العنيفة على إيران، وزعمت القيادة المركزية الأمريكية أن ذلك جاء ردًا على ممارسات إيرانية استهدفت سفنًا تجارية عابرة لمضيق هرمز.بدورها، أعلنت إيران عن شنّ ضربات انتقامية على قواعد أمريكية في المنطقة، واتهمت واشنطن بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار.
https://sarabic.ae/20260711/عراقجي-إيران-ملتزمة-بتعهداتها-والالتزام-المتبادل-بمذكرة-التفاهم-هو-السبيل-الوحيد-1115117860.html
https://sarabic.ae/20260710/إعلام-أمريكا-تطالب-إيران-بإعلان-فتح-مضيق-هرمز-أمام-الملاحة-1115116060.html
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إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

انفجار في طهران يثير التساؤلات... وإعلام إيراني يكشف ملابساته

07:49 GMT 11.07.2026
© AP Photoالدخان يتصاعد في الأفق بعد انفجار في طهران، إيران، 28 فبراير/ شباط 2026
الدخان يتصاعد في الأفق بعد انفجار في طهران، إيران، 28 فبراير/ شباط 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.07.2026
© AP Photo
تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية، اليوم السبت، بأن الانفجار الذي سُمع في الجزء الشرقي من إقليم طهران نجم عن عملية تفجير تحت إشراف السلطات المختصة لذخائر متبقية من الحرب، وذلك نقلا عن مسؤول محلي.
وأوضح المسؤول أن العملية نُفذت تحت إشراف الجهات المختصة ولم تشكل أي خطر على السكان، مؤكدا عدم تسجيل أي حوادث أو أضرار مرتبطة بها، وفقا لوكالة أنباء "فارس" الإيرانية.
وكانت وسائل إعلام إيرانية ذكرت في وقت سابق، بسماع دوي انفجار في مناطق شرق طهران، فيما قال سكان في مدينتي باكدشت وقيامدشت إنهم سمعوا الصوت، دون أن تتضح في حينه طبيعته أو مصدره.
وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي - سبوتنيك عربي, 1920, 11.07.2026
عراقجي: إيران ملتزمة بتعهداتها والالتزام المتبادل بمذكرة التفاهم هو السبيل الوحيد
02:47 GMT
وأمس الجمعة، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة وافقت على مواصلة عملية التفاوض مع إيران بناءً على طلب طهران، لكنه أشار إلى أن وقف إطلاق النار قد انتهى.
سفن راسية في مضيق هرمز، كما يُرى من مسندم، سلطنة عمان، 19 يونيو/ حزيران 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.07.2026
إعلام: أمريكا تطالب إيران بإعلان فتح مضيق هرمز أمام الملاحة
أمس, 23:41 GMT
ووقّعت إيران والولايات المتحدة مذكرة تفاهم عن بُعد ليلة 18 يونيو/حزيران الماضي، تنص على إنهاء الصراع العسكري الذي بدأ في 28 فبراير/شباط الماضي، إلا أن الجيش الأمريكي شنّ، ليلة 8 يوليو/تموز، سلسلة جديدة من الضربات العنيفة على إيران، وزعمت القيادة المركزية الأمريكية أن ذلك جاء ردًا على ممارسات إيرانية استهدفت سفنًا تجارية عابرة لمضيق هرمز.
بدورها، أعلنت إيران عن شنّ ضربات انتقامية على قواعد أمريكية في المنطقة، واتهمت واشنطن بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار.
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