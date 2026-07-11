https://sarabic.ae/20260711/انفجار-في-طهران-يثير-التساؤلات-وإعلام-إيراني-يكشف-ملابساته-1115119912.html

انفجار في طهران يثير التساؤلات... وإعلام إيراني يكشف ملابساته

انفجار في طهران يثير التساؤلات... وإعلام إيراني يكشف ملابساته

سبوتنيك عربي

أفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية، اليوم السبت، بأن الانفجار الذي سُمع في الجزء الشرقي من إقليم طهران نجم عن عملية تفجير تحت إشراف السلطات المختصة لذخائر متبقية... 11.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-11T07:49+0000

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وأوضح المسؤول أن العملية نُفذت تحت إشراف الجهات المختصة ولم تشكل أي خطر على السكان، مؤكدا عدم تسجيل أي حوادث أو أضرار مرتبطة بها، وفقا لوكالة أنباء "فارس" الإيرانية. وكانت وسائل إعلام إيرانية ذكرت في وقت سابق، بسماع دوي انفجار في مناطق شرق طهران، فيما قال سكان في مدينتي باكدشت وقيامدشت إنهم سمعوا الصوت، دون أن تتضح في حينه طبيعته أو مصدره.وأمس الجمعة، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة وافقت على مواصلة عملية التفاوض مع إيران بناءً على طلب طهران، لكنه أشار إلى أن وقف إطلاق النار قد انتهى.ووقّعت إيران والولايات المتحدة مذكرة تفاهم عن بُعد ليلة 18 يونيو/حزيران الماضي، تنص على إنهاء الصراع العسكري الذي بدأ في 28 فبراير/شباط الماضي، إلا أن الجيش الأمريكي شنّ، ليلة 8 يوليو/تموز، سلسلة جديدة من الضربات العنيفة على إيران، وزعمت القيادة المركزية الأمريكية أن ذلك جاء ردًا على ممارسات إيرانية استهدفت سفنًا تجارية عابرة لمضيق هرمز.بدورها، أعلنت إيران عن شنّ ضربات انتقامية على قواعد أمريكية في المنطقة، واتهمت واشنطن بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار.

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