https://sarabic.ae/20260711/ترامب-يوافق-على-مواصلة-المحادثات-مع-إيران-تحت-النار-وطهران-تهدد-بقصف-إسرائيل-1115124214.html

ترامب يوافق على مواصلة المحادثات مع إيران تحت النار وطهران تهدد بقصف إسرائيل

ترامب يوافق على مواصلة المحادثات مع إيران تحت النار وطهران تهدد بقصف إسرائيل

سبوتنيك عربي

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنه وافق على مواصلة المحادثات مع إيران، مؤكدا أن وقف إطلاق النار مع طهران "انتهى". 11.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-11T12:40+0000

2026-07-11T12:40+0000

2026-07-11T12:40+0000

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ترامب يوافق على مواصلة المحادثات مع إيران تحت النار وطهران تهدد بقصف إسرائيل سبوتنيك عربي ترامب يوافق على مواصلة المحادثات مع إيران تحت النار وطهران تهدد بقصف إسرائيل

يأتي ذلك فيما نفت إيران أنها طلبت إجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة، لكنها وافقت على زيارة وفد وساطة قطري إلى ‌إيران.وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "هذه مرحلة جديدة من الصراع أو شكل من أشكال الاشتباك، ستشهد مناوشات حتى التوصل لاتفاق نهائي كما يصر الإيرانيون".وزير الخارجية التركي يؤكد أنه لا يوجد مبرر للصراع المفتوح مع إسرائيلصرح وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، بأنه لا توجد أي مبررات لصراع عسكري مفتوح بين تركيا وإسرائيل.وأضاف خلال إحاطة صحفية: أن "... أنقرة لن تسمح لنفسها بالانجرار إلى مثل هذا الوضع".وأشار إلى أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ملتزم بحل النزاعات سلميًا ولن يستسلم لأي استفزازات محتملة.وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "العلاقة بين تركيا وإسرائيل علاقة تدور حول إدارة التنافس الاستراتيجي تحت المظلة الأمريكية وخاصة في سوريا وليست علاقة ذات مسار يتجه للحرب أو للتطبيع، وإنما هناك مصالح جدية في سوريا لكل منهما".الرئيس الفلسطيني يعلن إجراء الانتخابات التشريعية في نوفمبر المقبلأصدر الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، مرسوما رئاسيا حدد فيه 28 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، موعدا لإجراء الانتخابات التشريعية.وأُجريت آخر انتخابات تشريعية في الأراضي الفلسطينية في العام 2006، وفازت فيها "حركة حماس"، الأمر الذي فجر الخلافات بين الحركتين.واعتبرت في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "هذه خطوة نحو إعادة ترتيب وتفعيل مؤسسات النظام السياسي الفلسطيني في مرحلة شديدة التعقيد داخليا وخارجيا".اقتصاديا... وكالة الطاقة الدولية تحذر من أن استمرار التصعيد في مضيق هرمز يقوض فائض النفطقالت وكالة الطاقة الدولية، إن تصعيد الأحدث في المواجهات بين ‌الولايات المتحدة وإيران قد يقوض توقعاتها بوجود فائض كبير في سوق النفط خلال العام المقبل.يأتي بعدما ارتفعت الإمدادات العالمية خلال يونيو/حزيران مع إعادة فتح مضيق هرمز لكنها ظلت دون مستويات ما قبل الحرب.وأكد في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "الدول التي تحتاج إلى إعادة ملء خزاناتها الاستراتيجية لن تستطيع أن تفعل ذلك، ما يعني عودة الأسعار لما كانت عليه سابقا".استقبال تاريخي لمنتخب مصر وقائد المنتخب يتعهد ببداية جديدة للكرة المصرية على الساحة الدوليةبعد استقبال جماهيري حاشد لمنتخب مصر فور وصوله إلى مطار العلمين الدولي، عقب مشاركته في بطولة كأس العالم المقامة في أمريكا الشمالية، وجّه قائد المنتخب، محمد صلاح، رسالة مؤثرة إلى الجماهير المصرية، عبّر فيها عن تقديره لدعمهم المتواصل وثقتهم في المنتخب.وتعهد قائد المنتخب الوطني: " ببذل أقصى ما لديه، لكي يضمن أن يكون هذا الإنجاز بداية جديدة للكرة المصرية على الساحة الدولية".وشدد في تصريحات لـ"سبوتنيك"، على أن "ما حققه المنتخب يمثل فرصة حقيقية، لإعادة بناء الكرة المصرية على أسس أكثر احترافية واستدامة".

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خالد عبد الجبار https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/15/1103988346_25:0:1078:1053_100x100_80_0_0_83843363baec2b966d8b45533b85548e.jpg

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