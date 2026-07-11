ترامب يوافق على مواصلة المحادثات مع إيران تحت النار وطهران تهدد بقصف إسرائيل

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وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" والتلفزيون المصري في تغطية مباشرة مشتركة لتركيب وعاء المفاعل للوحدة الثانية بمحطة الضبعة للطاقة النووية
وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" والتلفزيون المصري في تغطية مباشرة مشتركة لتركيب وعاء المفاعل للوحدة الثانية بمحطة الضبعة للطاقة النووية
00:30 GMT
59 د
وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" والتلفزيون المصري في تغطية مباشرة مشتركة لتركيب وعاء المفاعل للوحدة الثانية بمحطة الضبعة للطاقة النووية
وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" والتلفزيون المصري في تغطية مباشرة مشتركة لتركيب وعاء المفاعل للوحدة الثانية بمحطة الضبعة للطاقة النووية
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مدار الليل والنهار
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02:30 GMT
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البرنامج الصباحي
05:00 GMT
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مساحة حرة
الأفلام الوثائقية.. حفظٌ لذاكرة الشعوب وتوثيقٌ لقضاياها
08:30 GMT
29 د
من الملعب
بعد وداع كأس العالم.. إشادة بالأداء المصري وانتقادات للتحكيم ودعوات للبناء على الإنجاز
09:03 GMT
29 د
موزاييك
ثورة في علم الحفريات.. مصر توثق أول وجود للزواحف الطائرة قبل 95 مليون عام
09:33 GMT
14 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
الحدث من سبوتنيك
مليون لبنانيّ يواجهون انعدام الأمن الغذائي… وهل تتحوّل البيوت الجاهزة إلى بديل عن إعادة الإعمار؟
10:00 GMT
123 د
خطوط التماس
الكنيسة المارونية: النشأة والتحوّلات الدينية والسياسية
12:03 GMT
46 د
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13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
مفاعل الضبعة النووي أبرز صورها الشراكة المصرية الروسية
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
16:33 GMT
23 د
عالم سبوتنيك
ترامب: إيران تواصلت مع ادارته وتريد إبرام اتفاق، الائتلاف الحاكم في إسرائيل مهدد بفقدان السلطة لصالح حزب "يشار"
17:00 GMT
59 د
قوانين الاقتصاد
خبير: شركة واحدة تعلن إفلاسها تقريبا كل 20 دقيقة في ألمانيا
18:00 GMT
28 د
مساحة حرة
تيارات السحب... "قاتل صامت" يهدد المصطافين على الشواطئ المصرية
18:29 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
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البرنامج الصباحي - إعادة
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الحدث من سبوتنيك
1.24 مليون لبنانيّ يواجهون انعدام الأمن الغذائي… وهل تتحوّل البيوت الجاهزة إلى بديل عن إعادة الإعمار؟
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بين بيروت وموسكو
قمّة الناتو أهانت زيلينسكي… وما كواليس تحذير تل أبيب لواشنطن من مخطط إيراني مزعوم لاغتيال ترامب؟
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57 د
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03:30 GMT
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لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مرايا العلوم
القناع الرقمي خطر يهدد أموالنا وأحوالنا والحر يجعل الحيوانات أكثر عنفا وغباءا
08:30 GMT
29 د
من الملعب
بعد وداع كأس العالم.. إشادة بالأداء المصري وانتقادات للتحكيم ودعوات للبناء على الإنجاز
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الوحدة عند كبار السن وتأثيرها على سلوكياتهم اليومية
09:33 GMT
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الإنسان والثقافة
أناشيد النصر والوطن: أغاني الحرب بين روسيا والعالم العربي
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عرب بوينت بودكاست
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موزاييك
اضطرابات النوم وتأثيرها على الصحة العامة للإنسان
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مساحة حرة
تيارات السحب... "قاتل صامت" يهدد المصطافين على الشواطئ المصرية
11:03 GMT
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المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
11:33 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
11:47 GMT
13 د
خطوط التماس
الكنيسة المارونية: النشأة والتحوّلات الدينية والسياسية
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46 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
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نبض افريقيا
تشكيل لجنة تحقيق دولية عاجلة في الانتهاكات المرتكبة بمدينة الأبيّض، واتصال أممي بحميدتي
16:03 GMT
29 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
16:33 GMT
26 د
عالم سبوتنيك
ترامب يوافق على مواصلة المحادثات مع إيران تحت النار وطهران تهدد بقصف إسرائيل
17:00 GMT
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هل ينذر التوتر بين أنصار الله والحكومة اليمنية بالعودة للحرب؟
18:00 GMT
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صدى الحياة
هل تحولت الأسمدة إلى "نفط المستقبل" في معادلة الأمن الغذائي العالمي؟
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30 د
لبنان والعالم
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استوديو وكالة سبوتنيك للبث الإذاعي في منتدى إكسبوفوروم الاقتصادي الدولي لعام 2017 - سبوتنيك عربي, 1920
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يناقش صحفيو "سبوتنيك عربي" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك"، آخر الأخبار وأبرز القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ونشارككم رأي وتحليل خبراء من مختلف المجالات، من استوديوهات الوكالة في موسكو والقاهرة وبيروت. بإمكانكم الاستماع لإذاعة "سبوتنيك" عبر الترددات 93.6 في لبنان، و93.3 في سوريا، و92.5 في ليبيا.
https://sarabic.ae/20260711/ترامب-يوافق-على-مواصلة-المحادثات-مع-إيران-تحت-النار-وطهران-تهدد-بقصف-إسرائيل-1115124214.html
ترامب يوافق على مواصلة المحادثات مع إيران تحت النار وطهران تهدد بقصف إسرائيل
ترامب يوافق على مواصلة المحادثات مع إيران تحت النار وطهران تهدد بقصف إسرائيل
سبوتنيك عربي
قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنه وافق على مواصلة المحادثات مع إيران، مؤكدا أن وقف إطلاق النار مع طهران "انتهى". 11.07.2026, سبوتنيك عربي
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ترامب يوافق على مواصلة المحادثات مع إيران تحت النار وطهران تهدد بقصف إسرائيل
سبوتنيك عربي
ترامب يوافق على مواصلة المحادثات مع إيران تحت النار وطهران تهدد بقصف إسرائيل
يأتي ذلك فيما نفت إيران أنها طلبت إجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة، لكنها وافقت على زيارة وفد وساطة قطري إلى ‌إيران.وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "هذه مرحلة جديدة من الصراع أو شكل من أشكال الاشتباك، ستشهد مناوشات حتى التوصل لاتفاق نهائي كما يصر الإيرانيون".وزير الخارجية التركي يؤكد أنه لا يوجد مبرر للصراع المفتوح مع إسرائيلصرح وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، بأنه لا توجد أي مبررات لصراع عسكري مفتوح بين تركيا وإسرائيل.وأضاف خلال إحاطة صحفية: أن "... أنقرة لن تسمح لنفسها بالانجرار إلى مثل هذا الوضع".وأشار إلى أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ملتزم بحل النزاعات سلميًا ولن يستسلم لأي استفزازات محتملة.وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "العلاقة بين تركيا وإسرائيل علاقة تدور حول إدارة التنافس الاستراتيجي تحت المظلة الأمريكية وخاصة في سوريا وليست علاقة ذات مسار يتجه للحرب أو للتطبيع، وإنما هناك مصالح جدية في سوريا لكل منهما".الرئيس الفلسطيني يعلن إجراء الانتخابات التشريعية في نوفمبر المقبلأصدر الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، مرسوما رئاسيا حدد فيه 28 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، موعدا لإجراء الانتخابات التشريعية.وأُجريت آخر انتخابات تشريعية في الأراضي الفلسطينية في العام 2006، وفازت فيها "حركة حماس"، الأمر الذي فجر الخلافات بين الحركتين.واعتبرت في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "هذه خطوة نحو إعادة ترتيب وتفعيل مؤسسات النظام السياسي الفلسطيني في مرحلة شديدة التعقيد داخليا وخارجيا".اقتصاديا... وكالة الطاقة الدولية تحذر من أن استمرار التصعيد في مضيق هرمز يقوض فائض النفطقالت وكالة الطاقة الدولية، إن تصعيد الأحدث في المواجهات بين ‌الولايات المتحدة وإيران قد يقوض توقعاتها بوجود فائض كبير في سوق النفط خلال العام المقبل.يأتي بعدما ارتفعت الإمدادات العالمية خلال يونيو/حزيران مع إعادة فتح مضيق هرمز لكنها ظلت دون مستويات ما قبل الحرب.وأكد في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "الدول التي تحتاج إلى إعادة ملء خزاناتها الاستراتيجية لن تستطيع أن تفعل ذلك، ما يعني عودة الأسعار لما كانت عليه سابقا".استقبال تاريخي لمنتخب مصر وقائد المنتخب يتعهد ببداية جديدة للكرة المصرية على الساحة الدوليةبعد استقبال جماهيري حاشد لمنتخب مصر فور وصوله إلى مطار العلمين الدولي، عقب مشاركته في بطولة كأس العالم المقامة في أمريكا الشمالية، وجّه قائد المنتخب، محمد صلاح، رسالة مؤثرة إلى الجماهير المصرية، عبّر فيها عن تقديره لدعمهم المتواصل وثقتهم في المنتخب.وتعهد قائد المنتخب الوطني: " ببذل أقصى ما لديه، لكي يضمن أن يكون هذا الإنجاز بداية جديدة للكرة المصرية على الساحة الدولية".وشدد في تصريحات لـ"سبوتنيك"، على أن "ما حققه المنتخب يمثل فرصة حقيقية، لإعادة بناء الكرة المصرية على أسس أكثر احترافية واستدامة".
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عالم سبوتنيك, مصر, أخبار تركيا اليوم, إيران, أخبار فلسطين اليوم, аудио
عالم سبوتنيك, مصر, أخبار تركيا اليوم, إيران, أخبار فلسطين اليوم, аудио

ترامب يوافق على مواصلة المحادثات مع إيران تحت النار وطهران تهدد بقصف إسرائيل

12:40 GMT 11.07.2026
راديو
ترامب يوافق على مواصلة المحادثات مع إيران تحت النار وطهران تهدد بقصف إسرائيل
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- سبوتنيك عربي
خالد عبد الجبار
معد ومقدم برنامج في إذاعة "سبوتنيك"
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قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنه وافق على مواصلة المحادثات مع إيران، مؤكدا أن وقف إطلاق النار مع طهران "انتهى".
يأتي ذلك فيما نفت إيران أنها طلبت إجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة، لكنها وافقت على زيارة وفد وساطة قطري إلى ‌إيران.
في هذا السياق، قال الباحث في الشأن الإيراني، د. يوسف هزيمة، إن "التفسير المقبول أن أمريكا تريد تثبيت قواعد اشتباك جديدة، وليس بالضرورة العودة للحرب، لأنه ليس من مصلحة أمريكا العودة لتلك الحرب".
وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "هذه مرحلة جديدة من الصراع أو شكل من أشكال الاشتباك، ستشهد مناوشات حتى التوصل لاتفاق نهائي كما يصر الإيرانيون".
وزير الخارجية التركي يؤكد أنه لا يوجد مبرر للصراع المفتوح مع إسرائيل
صرح وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، بأنه لا توجد أي مبررات لصراع عسكري مفتوح بين تركيا وإسرائيل.
وأضاف خلال إحاطة صحفية: أن "... أنقرة لن تسمح لنفسها بالانجرار إلى مثل هذا الوضع".
وأشار إلى أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ملتزم بحل النزاعات سلميًا ولن يستسلم لأي استفزازات محتملة.

في هذا الصدد، قال الباحث في الشؤون الإقليمية، د. عدنان نعيم، إن "تصريحات هاكان، تأتي في إطار ضغط تركي من أجل تحسين الشروط لصالح أنقرة في سوريا".

وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "العلاقة بين تركيا وإسرائيل علاقة تدور حول إدارة التنافس الاستراتيجي تحت المظلة الأمريكية وخاصة في سوريا وليست علاقة ذات مسار يتجه للحرب أو للتطبيع، وإنما هناك مصالح جدية في سوريا لكل منهما".
الرئيس الفلسطيني يعلن إجراء الانتخابات التشريعية في نوفمبر المقبل
أصدر الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، مرسوما رئاسيا حدد فيه 28 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، موعدا لإجراء الانتخابات التشريعية.
وأُجريت آخر انتخابات تشريعية في الأراضي الفلسطينية في العام 2006، وفازت فيها "حركة حماس"، الأمر الذي فجر الخلافات بين الحركتين.

في هذا الإطار، قالت الكاتبة والمحللة السياسية الفلسطينية، د. تمارا حداد، إن "هناك ترحيب بهذا القرار، لأنه تطور مهم سياسيا لأنه يأتي بعد أكثر من عشرين عامًا من غياب الانتخابات التشريعية".

واعتبرت في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "هذه خطوة نحو إعادة ترتيب وتفعيل مؤسسات النظام السياسي الفلسطيني في مرحلة شديدة التعقيد داخليا وخارجيا".
اقتصاديا... وكالة الطاقة الدولية تحذر من أن استمرار التصعيد في مضيق هرمز يقوض فائض النفط
قالت وكالة الطاقة الدولية، إن تصعيد الأحدث في المواجهات بين ‌الولايات المتحدة وإيران قد يقوض توقعاتها بوجود فائض كبير في سوق النفط خلال العام المقبل.
يأتي بعدما ارتفعت الإمدادات العالمية خلال يونيو/حزيران مع إعادة فتح مضيق هرمز لكنها ظلت دون مستويات ما قبل الحرب.
في هذا الموضوع، قال خبير النفط، د. ممدوح سلامة، إن "ادعاء وكالة الطاقة ليس صحيحا وليس هناك أي إثبات عليه"، لافتا إلى أن "استمرار إغلاق مضيق هرمز سيؤدي إلى ذبذبة في الأسعار وعدم يقين في سوق النفط العالمي".
وأكد في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "الدول التي تحتاج إلى إعادة ملء خزاناتها الاستراتيجية لن تستطيع أن تفعل ذلك، ما يعني عودة الأسعار لما كانت عليه سابقا".
استقبال تاريخي لمنتخب مصر وقائد المنتخب يتعهد ببداية جديدة للكرة المصرية على الساحة الدولية
بعد استقبال جماهيري حاشد لمنتخب مصر فور وصوله إلى مطار العلمين الدولي، عقب مشاركته في بطولة كأس العالم المقامة في أمريكا الشمالية، وجّه قائد المنتخب، محمد صلاح، رسالة مؤثرة إلى الجماهير المصرية، عبّر فيها عن تقديره لدعمهم المتواصل وثقتهم في المنتخب.
وتعهد قائد المنتخب الوطني: " ببذل أقصى ما لديه، لكي يضمن أن يكون هذا الإنجاز بداية جديدة للكرة المصرية على الساحة الدولية".

في هذا الإطار، أكد الناقد الرياضي، محمد عطا، أن "الاستقبال الشعبي والرسمي الذي حظي به المنتخب المصري عقب عودته من بطولة كأس العالم، جاء انعكاسا طبيعيا لحالة الرضا الجماهيري عن الأداء الذي قدمه الفريق طوال مشواره في البطولة".

وشدد في تصريحات لـ"سبوتنيك"، على أن "ما حققه المنتخب يمثل فرصة حقيقية، لإعادة بناء الكرة المصرية على أسس أكثر احترافية واستدامة".
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