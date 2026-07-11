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وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" والتلفزيون المصري في تغطية مباشرة مشتركة لتركيب وعاء المفاعل للوحدة الثانية بمحطة الضبعة للطاقة النووية
وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" والتلفزيون المصري في تغطية مباشرة مشتركة لتركيب وعاء المفاعل للوحدة الثانية بمحطة الضبعة للطاقة النووية
00:30 GMT
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وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" والتلفزيون المصري في تغطية مباشرة مشتركة لتركيب وعاء المفاعل للوحدة الثانية بمحطة الضبعة للطاقة النووية
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روبيو: ندعو القيادة الكوبية إلى تغيير مسارها السياسي "قبل فوات الأوان"
روبيو: ندعو القيادة الكوبية إلى تغيير مسارها السياسي "قبل فوات الأوان"
سبوتنيك عربي
دعا وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم السبت، القيادة الكوبية إلى تغيير مسارها السياسي "قبل فوات الأوان". 11.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-11T18:56+0000
2026-07-11T18:57+0000
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وقال روبيو، في بيان بمناسبة الذكرى السنوية لاحتجاجات عام 2021 في كوبا: "ببساطة يجب على قادة كوبا أن يختاروا الالتزام بإصلاحات حقيقية، والسلام والازدهار، قبل فوات الأوان".وأضاف: "ستواصل الولايات المتحدة استخدام جميع الأدوات المتاحة لديها لمواجهة التهديدات التي يشكلها النظام الكوبي على الأمن القومي، ولدفع الإصلاحات الاقتصادية والسياسية بما يمنح كوبا مستقبلًا أفضل".وشهدت هافانا ومدن كوبية أخرى في 11 يوليو/تموز 2021 احتجاجات مناهضة للحكومة، على خلفية نظام تقنين السلع ونقص المواد الغذائية والأدوية في البلاد.
https://sarabic.ae/20260529/كوبا-تحذر-من-تزايد-خطر-تعرضها-لعدوان-عسكري-أمريكي-1113842087.html
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, كوبا
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, كوبا

روبيو: ندعو القيادة الكوبية إلى تغيير مسارها السياسي "قبل فوات الأوان"

18:56 GMT 11.07.2026 (تم التحديث: 18:57 GMT 11.07.2026)
© AP Photo / J. Scott Applewhiteوزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو
وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو - سبوتنيك عربي, 1920, 11.07.2026
© AP Photo / J. Scott Applewhite
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دعا وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم السبت، القيادة الكوبية إلى تغيير مسارها السياسي "قبل فوات الأوان".
وقال روبيو، في بيان بمناسبة الذكرى السنوية لاحتجاجات عام 2021 في كوبا: "ببساطة يجب على قادة كوبا أن يختاروا الالتزام بإصلاحات حقيقية، والسلام والازدهار، قبل فوات الأوان".

ولم يحدد روبيو كيفية رد الولايات المتحدة إذا رفضت هافانا ذلك، لكنه شدد على أن واشنطن ستواصل التصدي لما وصفها بالتهديدات التي تمس الأمن القومي الأمريكي القادمة من كوبا.

وأضاف: "ستواصل الولايات المتحدة استخدام جميع الأدوات المتاحة لديها لمواجهة التهديدات التي يشكلها النظام الكوبي على الأمن القومي، ولدفع الإصلاحات الاقتصادية والسياسية بما يمنح كوبا مستقبلًا أفضل".
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29 مايو, 02:31 GMT

وصعّدت الولايات المتحدة في الأشهر الأخيرة، ضغوطها السياسية والاقتصادية على كوبا. ففي كانون الثاني/يناير، وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمراً تنفيذياً يُجيز فرض رسوم جمركية على واردات النفط من الدول المُصدِّرة إلى كوبا، وأعلن حالة الطوارئ بدعوى وجود تهديد كوبي للأمن القومي الأمريكي. وقد فاقم هذا الإجراء أزمة نقص الوقود في الجزيرة، ما أثّر سلباً على توليد الكهرباء والنقل وإنتاج الغذاء والرعاية الصحية والتعليم.

وشهدت هافانا ومدن كوبية أخرى في 11 يوليو/تموز 2021 احتجاجات مناهضة للحكومة، على خلفية نظام تقنين السلع ونقص المواد الغذائية والأدوية في البلاد.
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