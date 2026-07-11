وزير الدفاع الإيراني بالإنابة: عززنا قدراتنا الدفاعية وحددنا نقاط ضعف العدو

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" والتلفزيون المصري في تغطية مباشرة مشتركة لتركيب وعاء المفاعل للوحدة الثانية بمحطة الضبعة للطاقة النووية
وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" والتلفزيون المصري في تغطية مباشرة مشتركة لتركيب وعاء المفاعل للوحدة الثانية بمحطة الضبعة للطاقة النووية
00:30 GMT
59 د
وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" والتلفزيون المصري في تغطية مباشرة مشتركة لتركيب وعاء المفاعل للوحدة الثانية بمحطة الضبعة للطاقة النووية
وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" والتلفزيون المصري في تغطية مباشرة مشتركة لتركيب وعاء المفاعل للوحدة الثانية بمحطة الضبعة للطاقة النووية
01:30 GMT
61 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الأفلام الوثائقية.. حفظٌ لذاكرة الشعوب وتوثيقٌ لقضاياها
08:30 GMT
29 د
من الملعب
بعد وداع كأس العالم.. إشادة بالأداء المصري وانتقادات للتحكيم ودعوات للبناء على الإنجاز
09:03 GMT
29 د
موزاييك
ثورة في علم الحفريات.. مصر توثق أول وجود للزواحف الطائرة قبل 95 مليون عام
09:33 GMT
14 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
الحدث من سبوتنيك
مليون لبنانيّ يواجهون انعدام الأمن الغذائي… وهل تتحوّل البيوت الجاهزة إلى بديل عن إعادة الإعمار؟
10:00 GMT
123 د
خطوط التماس
الكنيسة المارونية: النشأة والتحوّلات الدينية والسياسية
12:03 GMT
46 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
مفاعل الضبعة النووي أبرز صورها الشراكة المصرية الروسية
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
16:33 GMT
23 د
عالم سبوتنيك
ترامب: إيران تواصلت مع ادارته وتريد إبرام اتفاق، الائتلاف الحاكم في إسرائيل مهدد بفقدان السلطة لصالح حزب "يشار"
17:00 GMT
59 د
قوانين الاقتصاد
خبير: شركة واحدة تعلن إفلاسها تقريبا كل 20 دقيقة في ألمانيا
18:00 GMT
28 د
مساحة حرة
تيارات السحب... "قاتل صامت" يهدد المصطافين على الشواطئ المصرية
18:29 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
الحدث من سبوتنيك
1.24 مليون لبنانيّ يواجهون انعدام الأمن الغذائي… وهل تتحوّل البيوت الجاهزة إلى بديل عن إعادة الإعمار؟
01:30 GMT
57 د
بين بيروت وموسكو
قمّة الناتو أهانت زيلينسكي… وما كواليس تحذير تل أبيب لواشنطن من مخطط إيراني مزعوم لاغتيال ترامب؟
02:30 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مرايا العلوم
القناع الرقمي خطر يهدد أموالنا وأحوالنا والحر يجعل الحيوانات أكثر عنفا وغباءا
08:30 GMT
29 د
من الملعب
بعد وداع كأس العالم.. إشادة بالأداء المصري وانتقادات للتحكيم ودعوات للبناء على الإنجاز
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الوحدة عند كبار السن وتأثيرها على سلوكياتهم اليومية
09:33 GMT
22 د
الإنسان والثقافة
أناشيد النصر والوطن: أغاني الحرب بين روسيا والعالم العربي
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
On air
10:33 GMT
15 د
موزاييك
اضطرابات النوم وتأثيرها على الصحة العامة للإنسان
10:48 GMT
11 د
مساحة حرة
تيارات السحب... "قاتل صامت" يهدد المصطافين على الشواطئ المصرية
11:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
11:33 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
11:47 GMT
13 د
خطوط التماس
الكنيسة المارونية: النشأة والتحوّلات الدينية والسياسية
12:03 GMT
46 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
تشكيل لجنة تحقيق دولية عاجلة في الانتهاكات المرتكبة بمدينة الأبيّض، واتصال أممي بحميدتي
16:03 GMT
29 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
16:33 GMT
26 د
عالم سبوتنيك
ترامب يوافق على مواصلة المحادثات مع إيران تحت النار وطهران تهدد بقصف إسرائيل
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل ينذر التوتر بين أنصار الله والحكومة اليمنية بالعودة للحرب؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
هل تحولت الأسمدة إلى "نفط المستقبل" في معادلة الأمن الغذائي العالمي؟
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260711/وزير-الدفاع-الإيراني-بالإنابة-عززنا-قدراتنا-الدفاعية-وحددنا-نقاط-ضعف-العدو-1115125284.html
وزير الدفاع الإيراني بالإنابة: عززنا قدراتنا الدفاعية وحددنا نقاط ضعف العدو
وزير الدفاع الإيراني بالإنابة: عززنا قدراتنا الدفاعية وحددنا نقاط ضعف العدو
سبوتنيك عربي
أكد القائم بأعمال وزير الدفاع الإيراني، العميد مجيد ابن‌ الرضا، اليوم السبت، أن إيران ستواصل تعزيز قدراتها الدفاعية وتطوير صناعاتها العسكرية، مشددا على ضرورة... 11.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-11T13:46+0000
2026-07-11T13:46+0000
إيران
أخبار إيران
العالم
أخبار العالم الآن
الولايات المتحدة الأمريكية
إسرائيل
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/06/14/1114533603_0:0:1640:923_1920x0_80_0_0_489d0e543939c41898106527ba6d029a.jpg
وقال ابن‌ الرضا، في تصريحات، نقلها التلفزيون الرسمي الإيراني، إن الإنتاج الدفاعي لم يتوقف خلال الحرب، بل تضاعفت القدرة على إنتاج الطائرات المسيّرة ثلاث مرات، مؤكدا أن القوات المسلحة حددت "نقاط ضعف العدو" بدقة، وتعرف "متى وكيف وإلى أي مدى" يمكن ممارسة الضغط عليه. وأضاف أن إيران واجهت خلال "الحربين المفروضتين الثانية والثالثة" أحدث أساليب الحرب المعلوماتية والعسكرية والنفسية، مشيرًا إلى أن أكثر من 150 شركة تكنولوجية عالمية دعمت الولايات المتحدة وإسرائيل بأحدث التقنيات، إلا أن ما وصفه بمحاولة إسقاط نظام الجمهورية الإسلامية "باءت بالفشل"، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.وأوضح المسؤول الإيراني أن أداء القوات المسلحة في الحرب الأخيرة التي اندلعت في فبراير/ شباط 2026 كان "أكثر ابتكارًا وقوة" من الناحيتين التكتيكية والتقنية مقارنة بحرب الأيام الـ12 في يونيو/ حزيران 2025، مؤكدا أن القوات الإيرانية ردت على الهجمات "بشكل حاسم وفي أقصر وقت ممكن"، وأن التجربة أثبتت أهمية الاستثمار في التقنيات الحديثة والصناعات القائمة على المعرفة.ووقّعت إيران والولايات المتحدة مذكرة تفاهم عن بُعد ليلة 18 يونيو/حزيران الماضي، تنص على إنهاء الصراع العسكري الذي بدأ في 28 فبراير/شباط الماضي، إلا أن الجيش الأمريكي شنّ، ليلة 8 يوليو/تموز الجاري، سلسلة جديدة من الضربات العنيفة على إيران، وزعمت القيادة المركزية الأمريكية أن ذلك جاء ردًا على ممارسات إيرانية استهدفت سفنًا تجارية عابرة لمضيق هرمز.بدورها، أعلنت إيران عن شنّ ضربات انتقامية على قواعد أمريكية في المنطقة، واتهمت واشنطن بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار.
https://sarabic.ae/20260711/إيران-تعلن-مقتل-17-شخصا-وإصابة-115-آخرين-جراء-الهجمات-الأميركية-خلال-يومين-1115123846.html
https://sarabic.ae/20260711/عراقجي-إيران-ملتزمة-بتعهداتها-والالتزام-المتبادل-بمذكرة-التفاهم-هو-السبيل-الوحيد-1115117860.html
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/06/14/1114533603_92:0:1549:1093_1920x0_80_0_0_f91b78e2c681849be767c14f75fd2d95.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل
إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل

وزير الدفاع الإيراني بالإنابة: عززنا قدراتنا الدفاعية وحددنا نقاط ضعف العدو

13:46 GMT 11.07.2026
© AP Photo / Vahid Salemiإشارات النصر في ختام عرض عسكري للجيش الإيراني أمام ضريح الخميني بمناسبة يوم الجيش الوطني، 18 نيسان/ أبريل 2025
إشارات النصر في ختام عرض عسكري للجيش الإيراني أمام ضريح الخميني بمناسبة يوم الجيش الوطني، 18 نيسان/ أبريل 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.07.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
تابعنا عبر
أكد القائم بأعمال وزير الدفاع الإيراني، العميد مجيد ابن‌ الرضا، اليوم السبت، أن إيران ستواصل تعزيز قدراتها الدفاعية وتطوير صناعاتها العسكرية، مشددا على ضرورة زيادة موازنة الدفاع والاستثمار في التقنيات الحديثة والاستفادة من الكفاءات العلمية داخل البلاد وخارجها.
وقال ابن‌ الرضا، في تصريحات، نقلها التلفزيون الرسمي الإيراني، إن الإنتاج الدفاعي لم يتوقف خلال الحرب، بل تضاعفت القدرة على إنتاج الطائرات المسيّرة ثلاث مرات، مؤكدا أن القوات المسلحة حددت "نقاط ضعف العدو" بدقة، وتعرف "متى وكيف وإلى أي مدى" يمكن ممارسة الضغط عليه.
وأضاف أن إيران واجهت خلال "الحربين المفروضتين الثانية والثالثة" أحدث أساليب الحرب المعلوماتية والعسكرية والنفسية، مشيرًا إلى أن أكثر من 150 شركة تكنولوجية عالمية دعمت الولايات المتحدة وإسرائيل بأحدث التقنيات، إلا أن ما وصفه بمحاولة إسقاط نظام الجمهورية الإسلامية "باءت بالفشل"، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.
يقوم أحد المسعفين بقياس ضغط دم امرأة في أحد المواقع التي تعرضت للقصف الأمريكي الإسرائيلي في العاصمة طهران. - سبوتنيك عربي, 1920, 11.07.2026
إيران تعلن مقتل 17 شخصا وإصابة 115 آخرين جراء الهجمات الأميركية خلال يومين
12:27 GMT
وأوضح المسؤول الإيراني أن أداء القوات المسلحة في الحرب الأخيرة التي اندلعت في فبراير/ شباط 2026 كان "أكثر ابتكارًا وقوة" من الناحيتين التكتيكية والتقنية مقارنة بحرب الأيام الـ12 في يونيو/ حزيران 2025، مؤكدا أن القوات الإيرانية ردت على الهجمات "بشكل حاسم وفي أقصر وقت ممكن"، وأن التجربة أثبتت أهمية الاستثمار في التقنيات الحديثة والصناعات القائمة على المعرفة.
وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي - سبوتنيك عربي, 1920, 11.07.2026
عراقجي: إيران ملتزمة بتعهداتها والالتزام المتبادل بمذكرة التفاهم هو السبيل الوحيد
02:47 GMT
ووقّعت إيران والولايات المتحدة مذكرة تفاهم عن بُعد ليلة 18 يونيو/حزيران الماضي، تنص على إنهاء الصراع العسكري الذي بدأ في 28 فبراير/شباط الماضي، إلا أن الجيش الأمريكي شنّ، ليلة 8 يوليو/تموز الجاري، سلسلة جديدة من الضربات العنيفة على إيران، وزعمت القيادة المركزية الأمريكية أن ذلك جاء ردًا على ممارسات إيرانية استهدفت سفنًا تجارية عابرة لمضيق هرمز.
بدورها، أعلنت إيران عن شنّ ضربات انتقامية على قواعد أمريكية في المنطقة، واتهمت واشنطن بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала