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وزير الدفاع الإيراني بالإنابة: عززنا قدراتنا الدفاعية وحددنا نقاط ضعف العدو

وزير الدفاع الإيراني بالإنابة: عززنا قدراتنا الدفاعية وحددنا نقاط ضعف العدو

سبوتنيك عربي

أكد القائم بأعمال وزير الدفاع الإيراني، العميد مجيد ابن‌ الرضا، اليوم السبت، أن إيران ستواصل تعزيز قدراتها الدفاعية وتطوير صناعاتها العسكرية، مشددا على ضرورة... 11.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-11T13:46+0000

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وقال ابن‌ الرضا، في تصريحات، نقلها التلفزيون الرسمي الإيراني، إن الإنتاج الدفاعي لم يتوقف خلال الحرب، بل تضاعفت القدرة على إنتاج الطائرات المسيّرة ثلاث مرات، مؤكدا أن القوات المسلحة حددت "نقاط ضعف العدو" بدقة، وتعرف "متى وكيف وإلى أي مدى" يمكن ممارسة الضغط عليه. وأضاف أن إيران واجهت خلال "الحربين المفروضتين الثانية والثالثة" أحدث أساليب الحرب المعلوماتية والعسكرية والنفسية، مشيرًا إلى أن أكثر من 150 شركة تكنولوجية عالمية دعمت الولايات المتحدة وإسرائيل بأحدث التقنيات، إلا أن ما وصفه بمحاولة إسقاط نظام الجمهورية الإسلامية "باءت بالفشل"، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.وأوضح المسؤول الإيراني أن أداء القوات المسلحة في الحرب الأخيرة التي اندلعت في فبراير/ شباط 2026 كان "أكثر ابتكارًا وقوة" من الناحيتين التكتيكية والتقنية مقارنة بحرب الأيام الـ12 في يونيو/ حزيران 2025، مؤكدا أن القوات الإيرانية ردت على الهجمات "بشكل حاسم وفي أقصر وقت ممكن"، وأن التجربة أثبتت أهمية الاستثمار في التقنيات الحديثة والصناعات القائمة على المعرفة.ووقّعت إيران والولايات المتحدة مذكرة تفاهم عن بُعد ليلة 18 يونيو/حزيران الماضي، تنص على إنهاء الصراع العسكري الذي بدأ في 28 فبراير/شباط الماضي، إلا أن الجيش الأمريكي شنّ، ليلة 8 يوليو/تموز الجاري، سلسلة جديدة من الضربات العنيفة على إيران، وزعمت القيادة المركزية الأمريكية أن ذلك جاء ردًا على ممارسات إيرانية استهدفت سفنًا تجارية عابرة لمضيق هرمز.بدورها، أعلنت إيران عن شنّ ضربات انتقامية على قواعد أمريكية في المنطقة، واتهمت واشنطن بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار.

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