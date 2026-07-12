https://sarabic.ae/20260712/الجيش-المالي-يشن-غارات-على-مناطق-تجمع-مسلحين-قرب-بلدة-أغيلهوك-شمال-شرقي-البلاد-1115156708.html

الجيش المالي يشن غارات على مناطق تجمع مسلحين قرب بلدة أغيلهوك شمال شرقي البلاد

الجيش المالي يشن غارات على مناطق تجمع مسلحين قرب بلدة أغيلهوك شمال شرقي البلاد

سبوتنيك عربي

أعلن الجيش المالي، اليوم الأحد، شن غارات جوية على مناطق تمركز مسلحين قرب بلدة أغيلهوك شمال شرقي البلاد. 12.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-12T20:14+0000

2026-07-12T20:14+0000

2026-07-12T20:14+0000

العالم

أخبار مالي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/06/1099282802_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_cb254c410e253d93cc1fb095ca3e4b62.jpg

وقالت القوات المسلحة المالية في بيان: "اليوم الأحد 12 تموز/يوليو 2026، رصدت قواتنا عددا من المقاتلين الإرهابيين ومركبات مسلحة متمركزة بالقرب من بلدة أغيلهوك. وعلى الفور، شُنّت غارات جوية دقيقة على هذه الأهداف. ويجري حاليا تقييم النتائج العملياتية لهذه العمليات".وأضافت أن "القوات المسلحة المالية وشركاءها يواصلون بحزم عملياتهم المنسقة لرصد وتتبع وتحييد الجماعات الإرهابية المسلحة الموالية لجماعة "نصرة الإسلام والمسلمين" التابعة لتنظيم "القاعدة" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول) و"جبهة تحرير أزواد" في جميع أنحاء الأراضي الوطنية".وأوضح داو في نفس السياق أن المعارك أسفرت كذلك عن مقتل 30 جنديا ماليا، وإصابة 60 آخرين بجروح.وأعلن الجيش المالي، في 4 يوليو الجاري، تعرض مواقعه لهجمات في أنيفيس شمال شرقي البلاد، ومدينتي غاو وسيفاري في وسط البلاد، بالإضافة إلى بلدتين أخريين.وأعلنت القوات المسلحة في وقت لاحق أن الجيش تمكّن من السيطرة على الوضع. فيما أعلن مسلّحو تحالف "جماعة نصرة الإسلام والمسلمين"، مسؤوليتهم عن سلسلة من الهجمات التي استهدفت مواقع عسكرية للجيش المالي، وفقًا لما نقلته وكالة "رويترز" عن بيان للمسلحين.وتتعرض مالي منذ عدة سنوات لهجمات متكررة يشنها مسلّحو الجماعة، إلى جانب متمردي الطوارق المنضوين تحت لواء "جبهة تحرير أزواد".وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أفادت بأن تشكيلات مسلحة غير شرعية في مالي، يبلغ قوامها نحو 12 ألف شخص، حاولت في 25 نيسان/أبريل الماضي تنفيذ انقلاب عسكري.وجرى تدريب هؤلاء المسلحين بمشاركة مدربين ومرتزقة أوكرانيين وأوروبيين، إلا أن وحدات "الفيلق الأفريقي" أحبطت محاولة الانقلاب ومنعت وقوع خسائر بشرية واسعة في صفوف المدنيين.

https://sarabic.ae/20260711/بعد-قرار-فتح-المجال-الجوي-هل-تعود-الجزائر-ومالي-إلى-شراكة-الأمن-في-الساحل؟-1115126696.html

أخبار مالي

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, أخبار مالي