https://sarabic.ae/20260711/بعد-قرار-فتح-المجال-الجوي-هل-تعود-الجزائر-ومالي-إلى-شراكة-الأمن-في-الساحل؟-1115126696.html

بعد قرار فتح المجال الجوي.. هل تعود الجزائر ومالي إلى شراكة الأمن في الساحل؟

بعد قرار فتح المجال الجوي.. هل تعود الجزائر ومالي إلى شراكة الأمن في الساحل؟

سبوتنيك عربي

لم يكن إعلان وزارة الدفاع الوطني الجزائرية إعادة فتح المجال الجوي أمام الطيران المالي مجرد إجراء تنظيمي يتعلق بحركة الملاحة الجوية، بل حمل في طياته رسالة... 11.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-11T15:09+0000

2026-07-11T15:09+0000

2026-07-11T15:09+0000

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تقارير سبوتنيك

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فالقرار، الذي دخل حيز التنفيذ فور الإعلان عنه، يعد أول خطوة عملية تؤكد وجود إرادة مشتركة لطي صفحة الخلافات والانتقال إلى منطق الحوار، في وقت تواجه فيه المنطقة تحديات أمنية غير مسبوقة نتيجة اتساع نشاط الجماعات الإرهابية وشبكات التهريب والجريمة المنظمة. وفي السياق قال محمد سليم حمادي، الخبير في الشؤون الأمنية لسبوتنيك : "تمثل عودة العلاقات بين الجزائر ومالي تحولا استراتيجيا مهما جدا في منطقة الساحل، بالنظر إلى المكانة المحورية التي يحتلها البلدان في معادلة الأمن الإقليمي، يعني بطريقة أخرى من المتوقع أن يسهم هذا التقارب في تفعيل آليات التنسيق السياسي والأمني، وكذلك تعزيز تبادل المعلومات الاستخباراتية تحديدا، وإحكام مراقبة الحدود المشتركة بين البلدين، وهذا سيحد من نشاط الجماعات الإرهابية لاستغلال الفراغات الأمنية الحدودية" . الأمن… المستفيد الأول ويأتي هذا التطور في ظرف إقليمي بالغ الحساسية، إذ تشهد منطقة الساحل تغيرات متسارعة في التحالفات العسكرية والسياسية، بينما تواصل التنظيمات المسلحة استغلال هشاشة الحدود، وضعف التنسيق بين الدول لتعزيز وجودها في المناطق الصحراوية الممتدة بين مالي والنيجر وبوركينافاسو والحدود الجنوبية للجزائر. وتدرك الجزائر، التي تتقاسم مع مالي حدودًا طويلة، أن استقرار جارتها الجنوبية يمثل امتداداً مباشراً لأمنها الوطني. لذلك، فإن إعادة فتح المجال الجوي لا يمكن فصلها عن رؤية أوسع تقوم على إعادة بناء الثقة مع باماكو واستعادة قنوات الاتصال التي تعطلت خلال الأزمة الأخيرة. و من المتوقع أن يكون التعاون الأمني أول الملفات التي ستتأثر إيجاباً بهذا الانفراج، فمكافحة الإرهاب في الساحل لا تعتمد فقط على القدرات العسكرية، وإنما تحتاج إلى تنسيق دائم في تبادل المعلومات الاستخباراتية، ومراقبة الحدود، وتعقب تحركات الجماعات المسلحة التي تتحرك بسهولة عبر المساحات الصحراوية الشاسعة. وقد أثبتت السنوات الماضية أن أي تراجع في مستوى التنسيق بين دول المنطقة يمنح التنظيمات المتشددة فرصة لإعادة الانتشار، وهو ما يجعل التقارب الجزائري المالي عاملاً مهماً في تضييق هامش حركة هذه الجماعات، خاصة في المناطق الحدودية.انعكاسات تتجاوز العلاقات الثنائية ولا تقتصر أهمية القرار على الجزائر ومالي فقط، بل تمتد إلى مجمل منطقة الساحل، لأن أي تحسن في العلاقات بين البلدين ينعكس على استقرار الإقليم بأكمله. فالجزائر تعد أحد أهم الفاعلين الإقليميين في ملفات الوساطة والأمن، بينما تمثل مالي مركزاً جغرافياً للأزمة الأمنية التي تعيشها المنطقة. ورغم أهمية خطوة فتح المجال الجوي، فإن نجاحها سيقاس بما سيليها من إجراءات سياسية وأمنية. فإذا تبعتها لقاءات رفيعة المستوى، واستئناف للتعاون الأمني، وإعادة تنشيط قنوات التشاور، فإنها ستكون بداية فعلية لإنهاء واحدة من أكثر الأزمات حساسية في المنطقة خلال السنوات الأخيرة. أما إذا بقيت مجرد خطوة تقنية معزولة، فإن تأثيرها سيظل محدوداً. لذلك، تبدو المرحلة المقبلة اختباراً لقدرة الجزائر ومالي على تحويل حسن النوايا إلى شراكة استراتيجية تستجيب لتحديات الساحل، حيث لم يعد الأمن مسؤولية دولة واحدة، بل مسؤولية إقليم كامل يواجه تهديدات مشتركة لا تعترف بالحدود.

https://sarabic.ae/20260710/الجزائر-تعلن-إعادة-فتح-مجالها-الجوي-مع-مالي-1115111149.html

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حصري, تقارير سبوتنيك