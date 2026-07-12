https://sarabic.ae/20260712/الخارجية-الروسية-موسكو-لا-تنوي-مهاجمة-دول-الناتو-ومنفتحة-على-حوار-متكافئ-1115134781.html
الخارجية الروسية: موسكو لا تنوي مهاجمة دول "الناتو" ومنفتحة على حوار متكافئ
الخارجية الروسية: موسكو لا تنوي مهاجمة دول "الناتو" ومنفتحة على حوار متكافئ
سبوتنيك عربي
صرح مدير إدارة الشؤون الأوروبية بوزارة الخارجية الروسية، فلاديسلاف ماسلينيكوف، بأن بلاده لا تنوي مهاجمة الدول الأعضاء في حلف "الناتو"، ومنفتحة على الحوار بشرط... 12.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-12T02:20+0000
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وقال ماسلينيكوف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، اليوم الأحد، إن "في واقع الأمر، لا يمكن لحلف الناتو البقاء دون وجود عدو خارجي، ولهذا السبب يبحث عنه باستمرار".وأوضح أن "حلف شمال الأطلسي مصمم مسبقا على المواجهة وتحقيق مصالحه عبر القوة العسكرية، وهو غير مستعد للتعاون من أجل تعزيز الأمن والاستقرار".واختتم ماسلينيكوف قوله: "لقد أكدنا مرارا وتكرارا أننا لا ننوي مهاجمة الحلفاء في ناتو، وأننا منفتحون على الحوار، شريطة أن يُبنى على أساس مراعاة مصالحنا والمبادئ الأساسية لضمان الأمن الدولي، والتي يعد أهمها مبدأ عدم تجزئة الأمن".وترى روسيا أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تعرقل التسوية، وتورط دول "الناتو" بشكل مباشر في النزاع، وتُعد "لعبًا بالنار".وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنات أسلحة متجهة إلى أوكرانيا ستكون هدفًا مشروعًا لروسيا، وقد صرّح الكرملين بأن حشد الغرب للأسلحة في أوكرانيا يأتي بنتائج عكسية على المفاوضات وسيكون له أثر سلبي.
https://sarabic.ae/20260711/الناتو-يبرر-استعداداته-للصراع-بأكاذيب-حول-وجود-تهديد-روسي---الخارجية-الروسية-1115116767.html
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الناتو, روسيا, العالم, الأخبار
الناتو, روسيا, العالم, الأخبار
الخارجية الروسية: موسكو لا تنوي مهاجمة دول "الناتو" ومنفتحة على حوار متكافئ
صرح مدير إدارة الشؤون الأوروبية بوزارة الخارجية الروسية، فلاديسلاف ماسلينيكوف، بأن بلاده لا تنوي مهاجمة الدول الأعضاء في حلف "الناتو"، ومنفتحة على الحوار بشرط مراعاة مبدأ عدم تجزئة الأمن.
وقال ماسلينيكوف في تصريحات لـ"سبوتنيك
"، اليوم الأحد، إن "في واقع الأمر، لا يمكن لحلف الناتو البقاء دون وجود عدو خارجي، ولهذا السبب يبحث عنه باستمرار".
وأوضح أن "حلف شمال الأطلسي مصمم مسبقا على المواجهة وتحقيق مصالحه عبر القوة العسكرية، وهو غير مستعد للتعاون من أجل تعزيز الأمن والاستقرار".
واختتم ماسلينيكوف قوله: "لقد أكدنا مرارا وتكرارا أننا لا ننوي مهاجمة الحلفاء في ناتو، وأننا منفتحون على الحوار، شريطة أن يُبنى على أساس مراعاة مصالحنا والمبادئ الأساسية لضمان الأمن الدولي، والتي يعد أهمها مبدأ عدم تجزئة الأمن".
وترى روسيا أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تعرقل التسوية، وتورط دول "الناتو"
بشكل مباشر في النزاع، وتُعد "لعبًا بالنار".
وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنات أسلحة متجهة إلى أوكرانيا
ستكون هدفًا مشروعًا لروسيا، وقد صرّح الكرملين بأن حشد الغرب للأسلحة في أوكرانيا يأتي بنتائج عكسية على المفاوضات وسيكون له أثر سلبي.