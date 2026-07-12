https://sarabic.ae/20260712/الدفاع-الروسية-تنشر-مشاهد-لاستهداف-سفن-وزوارق-بحرية-أوكرانية-في-ميناء-تشيرنومورسك-فيديو-1115142635.html
الدفاع الروسية تنشر مشاهد لاستهداف سفن وزوارق بحرية أوكرانية في ميناء تشيرنومورسك... فيديو
الدفاع الروسية تنشر مشاهد لاستهداف سفن وزوارق بحرية أوكرانية في ميناء تشيرنومورسك... فيديو
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، بأن الضربات التي استهدفت عبّارة أوكرانية وسفينة شحن نُفذت بهدف تعطيل قدرة القوات المسلحة الأوكرانية على نقل المعدات... 12.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-12T11:15+0000
2026-07-12T11:15+0000
2026-07-12T11:16+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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ونشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات مصورة تُظهر استهداف عبّارة وسفينة شحن وقارب صيد يحمل إمدادات للقوات المسلحة الأوكرانية، وذلك خلال استهدافات ليلية على ميناء تشورنومورسك في مقاطعة أوديسا.وأوضحت الوزارة ان سفينة الصيد التي استهدفتها القوات الروسية في مقاطعة أوديسا كانت مُعدّلة لإطلاق زوارق مسيّرة.وقالت الدفاع الروسية في بيان: "نفذت القوات المسلحة الروسية، الليلة، غارات جوية عدة باستخدام أسلحة دقيقة بعيدة المدى تُطلق من الجو وطائرات مسيرة هجومية. ونتيجة لذلك، تضررت مرافق البنية التحتية للمواني في أوديسا وتشورنومورسك، التابعة لمقاطعة أوديسا، والتي تُستخدم لتفريغ وتخزين الشحنات العسكرية والوقود ومواد التشحيم، بالإضافة إلى السفن البحرية التي تنقل هذه الشحنات إلى المواني الأوكرانية".
https://sarabic.ae/20260712/الجيش-الروسي-يهاجم-منشآت-موانئ-عسكرية-في-أوديسا-وتشرنومورسك-بأسلحة-بعيدة-المدى-1115137276.html
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روسيا, رصد عسكري
الدفاع الروسية تنشر مشاهد لاستهداف سفن وزوارق بحرية أوكرانية في ميناء تشيرنومورسك... فيديو
11:15 GMT 12.07.2026 (تم التحديث: 11:16 GMT 12.07.2026)
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، بأن الضربات التي استهدفت عبّارة أوكرانية وسفينة شحن نُفذت بهدف تعطيل قدرة القوات المسلحة الأوكرانية على نقل المعدات العسكرية في منطقة البحر الأسود.
ونشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات مصورة تُظهر استهداف عبّارة وسفينة شحن وقارب صيد يحمل إمدادات للقوات المسلحة الأوكرانية، وذلك خلال استهدافات ليلية على ميناء تشورنومورسك في مقاطعة أوديسا.
وأشارت الوزارة إلى أن الاستهداف تم باستخدام طائرات "غيران-4 سيكر" المسيّرة، وتهدف إلى تعطيل قدرة نقل الأسلحة والمعدات العسكرية لقوات نظام كييف في منطقة العمليات بالبحر الأسود.
وأوضحت الوزارة ان سفينة الصيد التي استهدفتها القوات الروسية في مقاطعة أوديسا كانت مُعدّلة لإطلاق زوارق مسيّرة.
وشنت القوات المسلحة الروسية، اليوم الأحد، ضربات جماعية على مرافق البنية التحتية للمواني الأوكرانية، التي تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية.
وقالت الدفاع الروسية في بيان: "نفذت القوات المسلحة الروسية، الليلة، غارات جوية عدة باستخدام أسلحة دقيقة بعيدة المدى تُطلق من الجو وطائرات مسيرة هجومية. ونتيجة لذلك، تضررت مرافق البنية التحتية للمواني في أوديسا وتشورنومورسك، التابعة لمقاطعة أوديسا، والتي تُستخدم لتفريغ وتخزين الشحنات العسكرية والوقود ومواد التشحيم، بالإضافة إلى السفن البحرية التي تنقل هذه الشحنات إلى المواني الأوكرانية".