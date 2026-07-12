ترامب يوافق على مواصلة المفاوضات مع إيران تحت النار ويؤكد "انتهاء" الهدنة مع طهران

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
الحدث من سبوتنيك
1.24 مليون لبنانيّ يواجهون انعدام الأمن الغذائي… وهل تتحوّل البيوت الجاهزة إلى بديل عن إعادة الإعمار؟
01:30 GMT
57 د
بين بيروت وموسكو
قمّة الناتو أهانت زيلينسكي… وما كواليس تحذير تل أبيب لواشنطن من مخطط إيراني مزعوم لاغتيال ترامب؟
02:30 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مرايا العلوم
القناع الرقمي خطر يهدد أموالنا وأحوالنا والحر يجعل الحيوانات أكثر عنفا وغباءا
08:30 GMT
29 د
من الملعب
بعد وداع كأس العالم.. إشادة بالأداء المصري وانتقادات للتحكيم ودعوات للبناء على الإنجاز
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الوحدة عند كبار السن وتأثيرها على سلوكياتهم اليومية
09:33 GMT
22 د
الإنسان والثقافة
أناشيد النصر والوطن: أغاني الحرب بين روسيا والعالم العربي
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
On air
10:33 GMT
15 د
موزاييك
اضطرابات النوم وتأثيرها على الصحة العامة للإنسان
10:48 GMT
11 د
مساحة حرة
تيارات السحب... "قاتل صامت" يهدد المصطافين على الشواطئ المصرية
11:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
11:33 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
11:47 GMT
13 د
خطوط التماس
الكنيسة المارونية: النشأة والتحوّلات الدينية والسياسية
12:03 GMT
46 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
تشكيل لجنة تحقيق دولية عاجلة في الانتهاكات المرتكبة بمدينة الأبيّض، واتصال أممي بحميدتي
16:03 GMT
29 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
16:33 GMT
26 د
عالم سبوتنيك
ترامب يوافق على مواصلة المحادثات مع إيران تحت النار وطهران تهدد بقصف إسرائيل
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل ينذر التوتر بين أنصار الله والحكومة اليمنية بالعودة للحرب؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
هل تحولت الأسمدة إلى "نفط المستقبل" في معادلة الأمن الغذائي العالمي؟
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
08:30 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
08:54 GMT
6 د
صدى الحياة
هل تحولت الأسمدة إلى "نفط المستقبل" في معادلة الأمن الغذائي العالمي؟
09:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:33 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
09:53 GMT
7 د
من الملعب
بعد وداع كأس العالم.. إشادة بالأداء المصري وانتقادات للتحكيم ودعوات للبناء على الإنجاز
10:03 GMT
29 د
خطوط التماس
الكنيسة المارونية: النشأة والتحوّلات الدينية والسياسية
11:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
11:50 GMT
11 د
مساحة حرة
تيارات السحب... "قاتل صامت" يهدد المصطافين على الشواطئ المصرية
12:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
12:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
12:49 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
هل ينذر التوتر بين أنصار الله والحكومة اليمنية بالعودة للحرب؟
16:03 GMT
29 د
موزاييك
ثورة في علم الحفريات.. مصر توثق أول وجود للزواحف الطائرة قبل 95 مليون عام
16:33 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
16:48 GMT
11 د
عالم سبوتنيك
محادثات في عمان بين ايران والولايات المتحدة مع تبادل الاتهامات، الإدارة الأميركية تقرر تنفيذ الخطة "ب" في غزة
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
سحر الضاد يصل موسكو: عام دراسي جديد يفتح نوافذ روسيا على الثقافة العربية
18:00 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: شركة واحدة تعلن إفلاسها تقريبا كل 20 دقيقة في ألمانيا
18:30 GMT
28 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
استوديو وكالة سبوتنيك للبث الإذاعي في منتدى إكسبوفوروم الاقتصادي الدولي لعام 2017 - سبوتنيك عربي, 1920
راديو
يناقش صحفيو "سبوتنيك عربي" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك"، آخر الأخبار وأبرز القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ونشارككم رأي وتحليل خبراء من مختلف المجالات، من استوديوهات الوكالة في موسكو والقاهرة وبيروت. بإمكانكم الاستماع لإذاعة "سبوتنيك" عبر الترددات 93.6 في لبنان، و93.3 في سوريا، و92.5 في ليبيا.
https://sarabic.ae/20260712/ترامب-يوافق-على-مواصلة-المفاوضات-مع-إيران-تحت-النار-والطاقة-الدولية-تحذر-من-التصعيد-في-هرمز-1115143797.html
ترامب يوافق على مواصلة المفاوضات مع إيران تحت النار ويؤكد "انتهاء" الهدنة مع طهران
ترامب يوافق على مواصلة المفاوضات مع إيران تحت النار ويؤكد "انتهاء" الهدنة مع طهران
سبوتنيك عربي
صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأنه وافق على مواصلة المفاوضات مع إيران، مؤكدًا أن وقف إطلاق النار مع إيران "انتهى"، على حد قوله. 12.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-12T12:42+0000
2026-07-12T12:44+0000
راديو
عالم سبوتنيك
إيران
إسرائيل
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/07/0c/1115143462_28:0:1272:700_1920x0_80_0_0_a6c7f24a7fd3da528810d18f2a2c2c3a.png
ترامب يوافق على مواصلة المحادثات مع إيران تحت النار وطهران تهدد بقصف إسرائيل
سبوتنيك عربي
ترامب يوافق على مواصلة المحادثات مع إيران تحت النار وطهران تهدد بقصف إسرائيل
يأتي ذلك، فيما نفت إيران أنها طلبت إجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة، لكنها وافقت على زيارة وفد وساطة قطري إلى إيران.في هذا السياق، قال الدكتور يوسف هزيمة، الباحث في الشأن الإيراني، إن "التفسير المقبول هو أن أمريكا تريد تثبيت قواعد اشتباك جديدة، وليس بالضرورة العودة إلى الحرب، لأنه ليس من مصلحة أمريكا العودة إلى تلك الحرب".وأضاف أن "هذه مرحلة جديدة من الصراع أو شكل من أشكال الاشتباك، ستشهد مناوشات حتى التوصل إلى اتفاق نهائي، كما يصرّ الإيرانيون".وزير الخارجية التركي يؤكد أنه لا يوجد مبرر للصراع المفتوح مع إسرائيلصرّح وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، بأنه "لا توجد أي مبررات لصراع عسكري مفتوح بين تركيا وإسرائيل".وأضاف، خلال إحاطة صحفية، أن "أنقرة لن تسمح لنفسها بالانجرار إلى مثل هذا الوضع".وأشار إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، "ملتزم بحل النزاعات سلميًا، ولن يستسلم لأي استفزازات محتملة".وأضاف، في حديثه لإذاعة "سبوتنيك"، أن "العلاقة بين تركيا وإسرائيل تدور حول إدارة التنافس الإستراتيجي تحت المظلة الأمريكية، وخاصة في سوريا، وليست علاقة ذات مسار يتجه إلى الحرب أو إلى التطبيع، وإنما هناك مصالح جدّية في سوريا لكل منهما".الرئيس الفلسطيني يعلن إجراء الانتخابات التشريعية في نوفمبر المقبلأصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مرسومًا رئاسيًا حدد فيه 28 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، موعدًا لإجراء الانتخابات التشريعية.وأُجريت آخر انتخابات تشريعية في الأراضي الفلسطينية عام 2006، وفازت فيها حركة حماس، الأمر الذي فجّر الخلافات بين الحركتين (حماس وفتح).واعتبرت أن "هذه خطوة نحو إعادة ترتيب وتفعيل مؤسسات النظام السياسي الفلسطيني في مرحلة شديدة التعقيد داخليًا وخارجيًا".اقتصاديا.. وكالة الطاقة الدولية تحذر من أن استمرار التصعيد في مضيق هرمز يقوض فائض النفطقالت وكالة الطاقة الدولية إن "التصعيد الأحدث في المواجهات بين الولايات المتحدة وإيران، قد يقوّض توقعاتها بوجود فائض كبير في سوق النفط، خلال العام المقبل".يأتي ذلك بعدما ارتفعت الإمدادات العالمية خلال يونيو/ حزيران الماضي، مع إعادة فتح مضيق هرمز، لكنها بقيت دون مستويات ما قبل الحرب.وأكد أن "الدول التي تحتاج إلى إعادة ملء خزاناتها الإستراتيجية لن تستطيع أن تفعل ذلك، ما يعني عودة الأسعار إلى ما كانت عليه سابقًا".استقبال تاريخي لمنتخب مصر وقائد المنتخب يتعهد ببداية جديدة للكرة المصرية على الساحة الدوليةبعد استقبال جماهيري حاشد لمنتخب مصر فور وصوله إلى مطار العلمين الدولي، عقب مشاركته في بطولة كأس العالم المقامة في أمريكا الشمالية، وجّه قائد المنتخب محمد صلاح، رسالة مؤثرة إلى الجماهير المصرية، عبّر فيها عن تقديره لدعمهم المتواصل وثقتهم في المنتخب.في هذا الإطار، أكد الناقد الرياضي محمد عطا، أن الاستقبال الشعبي والرسمي الذي حظي به المنتخب المصري، عقب عودته من بطولة كأس العالم، جاء انعكاسًا طبيعيًا لحالة الرضا الجماهيري عن الأداء، الذي قدّمه الفريق طوال مشواره في البطولة.وشدد أن ما حققه المنتخب يمثل فرصة حقيقية لإعادة بناء الكرة المصرية على أسس أكثر احترافية واستدامة.
إيران
إسرائيل
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
خالد عبد الجبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/15/1103988346_25:0:1078:1053_100x100_80_0_0_83843363baec2b966d8b45533b85548e.jpg
خالد عبد الجبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/15/1103988346_25:0:1078:1053_100x100_80_0_0_83843363baec2b966d8b45533b85548e.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/07/0c/1115143462_184:0:1117:700_1920x0_80_0_0_bc7617acb633f0e195939339844d6911.png
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
عالم سبوتنيك, إيران, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, аудио
عالم سبوتنيك, إيران, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, аудио

ترامب يوافق على مواصلة المفاوضات مع إيران تحت النار ويؤكد "انتهاء" الهدنة مع طهران

12:42 GMT 12.07.2026 (تم التحديث: 12:44 GMT 12.07.2026)
راديو
ترامب يوافق على مواصلة المحادثات مع إيران تحت النار وطهران تهدد بقصف إسرائيل
تابعنا عبر
- سبوتنيك عربي
خالد عبد الجبار
معد ومقدم برنامج في إذاعة "سبوتنيك"
كل المواضيع
صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأنه وافق على مواصلة المفاوضات مع إيران، مؤكدًا أن وقف إطلاق النار مع إيران "انتهى"، على حد قوله.
يأتي ذلك، فيما نفت إيران أنها طلبت إجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة، لكنها وافقت على زيارة وفد وساطة قطري إلى إيران.
في هذا السياق، قال الدكتور يوسف هزيمة، الباحث في الشأن الإيراني، إن "التفسير المقبول هو أن أمريكا تريد تثبيت قواعد اشتباك جديدة، وليس بالضرورة العودة إلى الحرب، لأنه ليس من مصلحة أمريكا العودة إلى تلك الحرب".
وأضاف أن "هذه مرحلة جديدة من الصراع أو شكل من أشكال الاشتباك، ستشهد مناوشات حتى التوصل إلى اتفاق نهائي، كما يصرّ الإيرانيون".

وزير الخارجية التركي يؤكد أنه لا يوجد مبرر للصراع المفتوح مع إسرائيل

صرّح وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، بأنه "لا توجد أي مبررات لصراع عسكري مفتوح بين تركيا وإسرائيل".
وأضاف، خلال إحاطة صحفية، أن "أنقرة لن تسمح لنفسها بالانجرار إلى مثل هذا الوضع".
وأشار إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، "ملتزم بحل النزاعات سلميًا، ولن يستسلم لأي استفزازات محتملة".

في هذا الصدد، قال دكتور عدنان نعيم، الباحث في الشؤون الإقليمية، إن "تصريحات هاكان، تأتي في إطار ضغط تركي من أجل تحسين الشروط لصالح أنقرة في سوريا".

وأضاف، في حديثه لإذاعة "سبوتنيك"، أن "العلاقة بين تركيا وإسرائيل تدور حول إدارة التنافس الإستراتيجي تحت المظلة الأمريكية، وخاصة في سوريا، وليست علاقة ذات مسار يتجه إلى الحرب أو إلى التطبيع، وإنما هناك مصالح جدّية في سوريا لكل منهما".

الرئيس الفلسطيني يعلن إجراء الانتخابات التشريعية في نوفمبر المقبل

أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مرسومًا رئاسيًا حدد فيه 28 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، موعدًا لإجراء الانتخابات التشريعية.
وأُجريت آخر انتخابات تشريعية في الأراضي الفلسطينية عام 2006، وفازت فيها حركة حماس، الأمر الذي فجّر الخلافات بين الحركتين (حماس وفتح).

في هذا الإطار، قالت الدكتورة تمارا حداد، الكاتبة والمحللة السياسية الفلسطينية، إن "هناك ترحيبًا بهذا القرار، لأنه تطور مهم سياسيًا، إذ يأتي بعد أكثر من عشرين عاما من غياب الانتخابات التشريعية".

واعتبرت أن "هذه خطوة نحو إعادة ترتيب وتفعيل مؤسسات النظام السياسي الفلسطيني في مرحلة شديدة التعقيد داخليًا وخارجيًا".

اقتصاديا.. وكالة الطاقة الدولية تحذر من أن استمرار التصعيد في مضيق هرمز يقوض فائض النفط

قالت وكالة الطاقة الدولية إن "التصعيد الأحدث في المواجهات بين الولايات المتحدة وإيران، قد يقوّض توقعاتها بوجود فائض كبير في سوق النفط، خلال العام المقبل".
يأتي ذلك بعدما ارتفعت الإمدادات العالمية خلال يونيو/ حزيران الماضي، مع إعادة فتح مضيق هرمز، لكنها بقيت دون مستويات ما قبل الحرب.

عن هذا الموضوع، قال الخبير النفطي الدكتور ممدوح سلامة، إن "ادعاء الوكالة ليس صحيحًا، وليس هناك أي إثبات عليه"، لافتًا إلى أن "استمرار إغلاق مضيق هرمز سيؤدي إلى تذبذب في الأسعار وعدم يقين في سوق النفط العالمي".

وأكد أن "الدول التي تحتاج إلى إعادة ملء خزاناتها الإستراتيجية لن تستطيع أن تفعل ذلك، ما يعني عودة الأسعار إلى ما كانت عليه سابقًا".

استقبال تاريخي لمنتخب مصر وقائد المنتخب يتعهد ببداية جديدة للكرة المصرية على الساحة الدولية

بعد استقبال جماهيري حاشد لمنتخب مصر فور وصوله إلى مطار العلمين الدولي، عقب مشاركته في بطولة كأس العالم المقامة في أمريكا الشمالية، وجّه قائد المنتخب محمد صلاح، رسالة مؤثرة إلى الجماهير المصرية، عبّر فيها عن تقديره لدعمهم المتواصل وثقتهم في المنتخب.

وتعهد قائد المنتخب الوطني المصري ببذل أقصى ما لديه لكي يضمن أن يكون هذا الإنجاز بداية جديدة للكرة المصرية على الساحة الدولية.

في هذا الإطار، أكد الناقد الرياضي محمد عطا، أن الاستقبال الشعبي والرسمي الذي حظي به المنتخب المصري، عقب عودته من بطولة كأس العالم، جاء انعكاسًا طبيعيًا لحالة الرضا الجماهيري عن الأداء، الذي قدّمه الفريق طوال مشواره في البطولة.
وشدد أن ما حققه المنتخب يمثل فرصة حقيقية لإعادة بناء الكرة المصرية على أسس أكثر احترافية واستدامة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала