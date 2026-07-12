https://sarabic.ae/20260712/ترامب-يوافق-على-مواصلة-المفاوضات-مع-إيران-تحت-النار-والطاقة-الدولية-تحذر-من-التصعيد-في-هرمز-1115143797.html

ترامب يوافق على مواصلة المفاوضات مع إيران تحت النار ويؤكد "انتهاء" الهدنة مع طهران

ترامب يوافق على مواصلة المفاوضات مع إيران تحت النار ويؤكد "انتهاء" الهدنة مع طهران

سبوتنيك عربي

صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأنه وافق على مواصلة المفاوضات مع إيران، مؤكدًا أن وقف إطلاق النار مع إيران "انتهى"، على حد قوله. 12.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-12T12:42+0000

2026-07-12T12:42+0000

2026-07-12T12:44+0000

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ترامب يوافق على مواصلة المحادثات مع إيران تحت النار وطهران تهدد بقصف إسرائيل سبوتنيك عربي ترامب يوافق على مواصلة المحادثات مع إيران تحت النار وطهران تهدد بقصف إسرائيل

يأتي ذلك، فيما نفت إيران أنها طلبت إجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة، لكنها وافقت على زيارة وفد وساطة قطري إلى إيران.في هذا السياق، قال الدكتور يوسف هزيمة، الباحث في الشأن الإيراني، إن "التفسير المقبول هو أن أمريكا تريد تثبيت قواعد اشتباك جديدة، وليس بالضرورة العودة إلى الحرب، لأنه ليس من مصلحة أمريكا العودة إلى تلك الحرب".وأضاف أن "هذه مرحلة جديدة من الصراع أو شكل من أشكال الاشتباك، ستشهد مناوشات حتى التوصل إلى اتفاق نهائي، كما يصرّ الإيرانيون".وزير الخارجية التركي يؤكد أنه لا يوجد مبرر للصراع المفتوح مع إسرائيلصرّح وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، بأنه "لا توجد أي مبررات لصراع عسكري مفتوح بين تركيا وإسرائيل".وأضاف، خلال إحاطة صحفية، أن "أنقرة لن تسمح لنفسها بالانجرار إلى مثل هذا الوضع".وأشار إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، "ملتزم بحل النزاعات سلميًا، ولن يستسلم لأي استفزازات محتملة".وأضاف، في حديثه لإذاعة "سبوتنيك"، أن "العلاقة بين تركيا وإسرائيل تدور حول إدارة التنافس الإستراتيجي تحت المظلة الأمريكية، وخاصة في سوريا، وليست علاقة ذات مسار يتجه إلى الحرب أو إلى التطبيع، وإنما هناك مصالح جدّية في سوريا لكل منهما".الرئيس الفلسطيني يعلن إجراء الانتخابات التشريعية في نوفمبر المقبلأصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مرسومًا رئاسيًا حدد فيه 28 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، موعدًا لإجراء الانتخابات التشريعية.وأُجريت آخر انتخابات تشريعية في الأراضي الفلسطينية عام 2006، وفازت فيها حركة حماس، الأمر الذي فجّر الخلافات بين الحركتين (حماس وفتح).واعتبرت أن "هذه خطوة نحو إعادة ترتيب وتفعيل مؤسسات النظام السياسي الفلسطيني في مرحلة شديدة التعقيد داخليًا وخارجيًا".اقتصاديا.. وكالة الطاقة الدولية تحذر من أن استمرار التصعيد في مضيق هرمز يقوض فائض النفطقالت وكالة الطاقة الدولية إن "التصعيد الأحدث في المواجهات بين الولايات المتحدة وإيران، قد يقوّض توقعاتها بوجود فائض كبير في سوق النفط، خلال العام المقبل".يأتي ذلك بعدما ارتفعت الإمدادات العالمية خلال يونيو/ حزيران الماضي، مع إعادة فتح مضيق هرمز، لكنها بقيت دون مستويات ما قبل الحرب.وأكد أن "الدول التي تحتاج إلى إعادة ملء خزاناتها الإستراتيجية لن تستطيع أن تفعل ذلك، ما يعني عودة الأسعار إلى ما كانت عليه سابقًا".استقبال تاريخي لمنتخب مصر وقائد المنتخب يتعهد ببداية جديدة للكرة المصرية على الساحة الدوليةبعد استقبال جماهيري حاشد لمنتخب مصر فور وصوله إلى مطار العلمين الدولي، عقب مشاركته في بطولة كأس العالم المقامة في أمريكا الشمالية، وجّه قائد المنتخب محمد صلاح، رسالة مؤثرة إلى الجماهير المصرية، عبّر فيها عن تقديره لدعمهم المتواصل وثقتهم في المنتخب.في هذا الإطار، أكد الناقد الرياضي محمد عطا، أن الاستقبال الشعبي والرسمي الذي حظي به المنتخب المصري، عقب عودته من بطولة كأس العالم، جاء انعكاسًا طبيعيًا لحالة الرضا الجماهيري عن الأداء، الذي قدّمه الفريق طوال مشواره في البطولة.وشدد أن ما حققه المنتخب يمثل فرصة حقيقية لإعادة بناء الكرة المصرية على أسس أكثر احترافية واستدامة.

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خالد عبد الجبار https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/15/1103988346_25:0:1078:1053_100x100_80_0_0_83843363baec2b966d8b45533b85548e.jpg

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