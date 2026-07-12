https://sarabic.ae/20260712/مجلس-الأمن-والدفاع-السوداني-نجهز-ردا-توافقيا-على-المقترح-الأمريكي-1115156557.html

‏مجلس الأمن والدفاع السوداني: نجهز ردا توافقيا على المقترح الأمريكي

‏مجلس الأمن والدفاع السوداني: نجهز ردا توافقيا على المقترح الأمريكي

سبوتنيك عربي

عقد مجلس الأمن والدفاع السوداني، اليوم الأحد، اجتماعه الدوري برئاسة الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة والقائد العام للقوات المسلحة، حيث... 12.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-12T19:37+0000

2026-07-12T19:37+0000

2026-07-12T19:37+0000

المجلس السيادي في السودان

أخبار السودان اليوم

الجيش السوداني

قوات الدعم السريع السودانية

أخبار العالم الآن

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/1e/1109819123_0:0:1001:563_1920x0_80_0_0_6be2a95ea08e33bd4311705812b81803.jpg

وبحث المجلس، باعتباره الجهة المختصة بقضايا الحرب والسلام والمفاوضات، الورقة المقدمة من دول الوساطة بشأن العملية السلمية في السودان، معربًا عن تقديره لجهود تلك الدول، ومؤكدًا تمسكه بموقفه الثابت من مسار السلام، مشيرًا إلى إعداد رد توافقي على الورقة الأمريكية، حسب وكالة الأنباء السودانية - سونا.ونفى المجلس صحة ما تم تداوله في الآونة الأخيرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن مضمون الورقة أو مجريات المفاوضات، مؤكدًا أن تلك التسريبات غير صحيحة.كما دعا "جميع الجهات إلى عدم تداول أي معلومات أو موضوعات تمس الأمن الوطني أو قد تؤثر سلبًا على أي عملية سلمية مستقبلية"، مجددا ترحيب السودان بأي مبادرات من شأنها تلبية تطلعات الشعب السوداني، مع الحفاظ على وحدة البلاد وسيادتها وسلامة أراضيها.واندلعت الحرب في السودان في 15 أبريل/نيسان 2023 بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، ما أثر على الخدمات الصحية والأوضاع المعيشية للسودانيين، خاصة في تفاقم أزمة النزوح داخليًا وخارجيًا.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل إلى وقف دائم للقتال.

https://sarabic.ae/20260712/أدلة-جديدة-ولا-اعتقالات-الجنائية-الدولية-تكتفي-بالبيانات-في-حرب-السودان-1115142852.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

المجلس السيادي في السودان, أخبار السودان اليوم, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, أخبار العالم الآن, العالم العربي