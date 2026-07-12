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الحدث من سبوتنيك
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https://sarabic.ae/20260712/مجلس-الأمن-والدفاع-السوداني-نجهز-ردا-توافقيا-على-المقترح-الأمريكي-1115156557.html
‏مجلس الأمن والدفاع السوداني: نجهز ردا توافقيا على المقترح الأمريكي
‏مجلس الأمن والدفاع السوداني: نجهز ردا توافقيا على المقترح الأمريكي
سبوتنيك عربي
عقد مجلس الأمن والدفاع السوداني، اليوم الأحد، اجتماعه الدوري برئاسة الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة والقائد العام للقوات المسلحة، حيث... 12.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-12T19:37+0000
2026-07-12T19:37+0000
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وبحث المجلس، باعتباره الجهة المختصة بقضايا الحرب والسلام والمفاوضات، الورقة المقدمة من دول الوساطة بشأن العملية السلمية في السودان، معربًا عن تقديره لجهود تلك الدول، ومؤكدًا تمسكه بموقفه الثابت من مسار السلام، مشيرًا إلى إعداد رد توافقي على الورقة الأمريكية، حسب وكالة الأنباء السودانية - سونا.ونفى المجلس صحة ما تم تداوله في الآونة الأخيرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن مضمون الورقة أو مجريات المفاوضات، مؤكدًا أن تلك التسريبات غير صحيحة.كما دعا "جميع الجهات إلى عدم تداول أي معلومات أو موضوعات تمس الأمن الوطني أو قد تؤثر سلبًا على أي عملية سلمية مستقبلية"، مجددا ترحيب السودان بأي مبادرات من شأنها تلبية تطلعات الشعب السوداني، مع الحفاظ على وحدة البلاد وسيادتها وسلامة أراضيها.واندلعت الحرب في السودان في 15 أبريل/نيسان 2023 بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، ما أثر على الخدمات الصحية والأوضاع المعيشية للسودانيين، خاصة في تفاقم أزمة النزوح داخليًا وخارجيًا.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل إلى وقف دائم للقتال.
https://sarabic.ae/20260712/أدلة-جديدة-ولا-اعتقالات-الجنائية-الدولية-تكتفي-بالبيانات-في-حرب-السودان-1115142852.html
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المجلس السيادي في السودان, أخبار السودان اليوم, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, أخبار العالم الآن, العالم العربي
المجلس السيادي في السودان, أخبار السودان اليوم, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, أخبار العالم الآن, العالم العربي

‏مجلس الأمن والدفاع السوداني: نجهز ردا توافقيا على المقترح الأمريكي

19:37 GMT 12.07.2026
© AP Photoقائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان
قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان - سبوتنيك عربي, 1920, 12.07.2026
© AP Photo
تابعنا عبر
عقد مجلس الأمن والدفاع السوداني، اليوم الأحد، اجتماعه الدوري برئاسة الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة والقائد العام للقوات المسلحة، حيث استعرض مستجدات الأوضاع الأمنية والسياسية في البلاد.
وبحث المجلس، باعتباره الجهة المختصة بقضايا الحرب والسلام والمفاوضات، الورقة المقدمة من دول الوساطة بشأن العملية السلمية في السودان، معربًا عن تقديره لجهود تلك الدول، ومؤكدًا تمسكه بموقفه الثابت من مسار السلام، مشيرًا إلى إعداد رد توافقي على الورقة الأمريكية، حسب وكالة الأنباء السودانية - سونا.
ونفى المجلس صحة ما تم تداوله في الآونة الأخيرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن مضمون الورقة أو مجريات المفاوضات، مؤكدًا أن تلك التسريبات غير صحيحة.
المحكمة الجنائية الدولية - سبوتنيك عربي, 1920, 12.07.2026
أدلة جديدة ولا اعتقالات... الجنائية الدولية تكتفي بالبيانات في حرب السودان
11:57 GMT
كما دعا "جميع الجهات إلى عدم تداول أي معلومات أو موضوعات تمس الأمن الوطني أو قد تؤثر سلبًا على أي عملية سلمية مستقبلية"، مجددا ترحيب السودان بأي مبادرات من شأنها تلبية تطلعات الشعب السوداني، مع الحفاظ على وحدة البلاد وسيادتها وسلامة أراضيها.
واندلعت الحرب في السودان في 15 أبريل/نيسان 2023 بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، ما أثر على الخدمات الصحية والأوضاع المعيشية للسودانيين، خاصة في تفاقم أزمة النزوح داخليًا وخارجيًا.
وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل إلى وقف دائم للقتال.
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