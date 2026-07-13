https://sarabic.ae/20260713/إضراب-شامل-للنقل-العمومي-غير-المنتظم-في-تونس-شلل-في-التنقل-ومطالب-مهنية-عالقة-1115181618.html

إضراب شامل للنقل العمومي غير المنتظم في تونس.. شلل في التنقل ومطالب مهنية عالقة

إضراب شامل للنقل العمومي غير المنتظم في تونس.. شلل في التنقل ومطالب مهنية عالقة

سبوتنيك عربي

مع الساعات الأولى من صباح اليوم، وجد آلاف التونسيين أنفسهم أمام مشهد غير معتاد، محطات مكتظة، طرقات أقل حركة من المعتاد، ومواطنون ينتظرون لساعات أملا في العثور... 13.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-13T19:51+0000

2026-07-13T19:51+0000

2026-07-13T20:04+0000

حصري

تقارير سبوتنيك

تونس

النقل

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/07/0d/1115180768_8:0:1272:711_1920x0_80_0_0_67cdf6635df4366719b4f7b0da8068dd.jpg

فقد شل الإضراب العام الذي نفذه العاملون في قطاع النقل غير المنتظم جزءا مهما من حركة التنقل في البلاد، ليعيد إلى الواجهة أزمة النقل العمومي وغياب البدائل القادرة على استيعاب حاجيات المواطنين.ويشمل الإضراب مختلف أصناف النقل العمومي غير المنتظم، من التاكسي الفردي والتاكسي الجماعي وسيارات الأجرة "اللواج" إلى التاكسي السياحي والنقل الريفي، وهو ما انعكس مباشرة على حركة التنقل داخل المدن وبين المحافظات، خاصة في الجهات التي يعتمد سكانها بشكل أساسي على هذه الوسائل للوصول إلى أماكن العمل والدراسة أو التنقل نحو العاصمة.انتظار طويل تحت أشعة الشمسوقفت مريم وصديقتها أماني على حافة الطريق بمدينة منوبة شمال شرقي تونس لساعات طويلة في انتظار حافلة تقلّهما إلى أحد مستشفيات العاصمة، حيث تؤديان فترة تربص في مجال الطب، بعد أن تجاوز تأخرهما ساعة كاملة عن موعد الالتحاق.وأضافت: "والداي يعملان في مكان بعيد، ويعتمدان أيضا على التاكسي الفردي والجماعي، لكن يبدو أنهما سيضطران إلى التغيب عن العمل اليوم بسبب الإضراب".أما أماني، التي لم تكن على علم بالإضراب، فقد فوجئت مثلها مثل عدد كبير من المواطنين بتوقف وسائل النقل المعتادة، لتجد نفسها أمام خيارين أحلاهما مر: انتظار الحافلات لساعات تحت درجات حرارة مرتفعة أو العودة إلى المنزل والتغيب عن التدريب.وعود لم تنفذوفي تصريح لـ"سبوتنيك"، قال النائب الأول لرئيس الجامعة الوطنية للنقل التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، معز السالمي، إن الإضراب جاء بعد استنفاد جميع محاولات الحوار مع سلطة الإشراف، وعدم تنفيذ الالتزامات التي تم الاتفاق بشأنها سابقا.وأوضح السالمي أن أبرز مطالب المهنيين تتمثل في مراجعة القانون عدد 33 لسنة 2004 المنظم للقطاع، وتنقيح الأمر عدد 580 المتعلق بإسناد رخص النقل العمومي غير المنتظم، معتبرا أن النص الحالي أفرز تجاوزات في منح التراخيص.كما دعا إلى الإسراع بإصدار كراس الشروط المنظم للعمل داخل المحطات، ومعالجة ظاهرة الانتصاب الفوضوي بمحطات "اللواج"، إلى جانب وضع إطار قانوني واضح ينظم نشاط تطبيقات النقل.أزمة نقل تتجاوز يوم الإضرابوفي حديث لـ"سبوتنيك"، اعتبر النقابي الطيب بوعايشة في تصريح لـ"سبوتنيك"، أن المتضرر الأول من الإضراب هو المواطن، يليه الاقتصاد الوطني، مؤكدا أن تعطل قطاع النقل ينعكس مباشرة على سير المؤسسات والإدارات والأنشطة الاقتصادية.وقال: "المواطن التونسي هو الذي يدفع في كل مرة ثمن الإضرابات، سواء في قطاع الصحة أو النقل أو غيرهما، وهو أمر لم يعد مقبولا."وأضاف أن كثيرا من المواطنين اضطروا إلى اللجوء إلى حلول بديلة، مثل خدمات تقاسم السيارات الخاصة "الكوفواتيراج"، متوقعا أن يستغل بعض مقدمي هذه الخدمات ارتفاع الطلب للترفيع في كلفة التنقل.واعتبر أن المسؤولية لا تقع على عاتق المهنيين وحدهم، بل تتحملها أيضا سلطة الإشراف التي سبق أن قدمت، وفق قوله، تعهدات بإيجاد حلول لأزمات القطاع، دون أن تتحول إلى إجراءات عملية.

https://sarabic.ae/20260713/تونس-تحتضن-ثورة-الذكاء-الاصطناعي-مخرج-فائز-بجائزة-المليون-دولار-وسبوتنيك-في-فريق-واحد-فيديو-1115179070.html

https://sarabic.ae/20260711/بمناسبة-الذكرى-الـ70-للعلاقات-الدبلوماسية-تونس-وروسيا-تؤكدان-مواصلة-تعزيز-التعاون-------1115131922.html

https://sarabic.ae/20260622/في-مواجهة-التغيرات-المناخية-شاب-تونسي-يؤسس-مشروعا-مبتكرا-للزراعة-دون-تربة-1114560644.html

تونس

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

مريم جمال https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/09/13/1067959987_214:0:1067:853_100x100_80_0_0_d9daf8f3185987a92d0b81bcec5c00e3.jpg

مريم جمال https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/09/13/1067959987_214:0:1067:853_100x100_80_0_0_d9daf8f3185987a92d0b81bcec5c00e3.jpg

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

مريم جمال https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/09/13/1067959987_214:0:1067:853_100x100_80_0_0_d9daf8f3185987a92d0b81bcec5c00e3.jpg

حصري, تقارير سبوتنيك, تونس, النقل