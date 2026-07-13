إضراب شامل للنقل العمومي غير المنتظم في تونس.. شلل في التنقل ومطالب مهنية عالقة
19:51 GMT 13.07.2026 (تم التحديث: 20:04 GMT 13.07.2026)
© Sputnikإضراب شامل للنقل العمومي غير المنتظم في تونس.. شلل في التنقل ومطالب مهنية عالقة
© Sputnik
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مع الساعات الأولى من صباح اليوم، وجد آلاف التونسيين أنفسهم أمام مشهد غير معتاد، محطات مكتظة، طرقات أقل حركة من المعتاد، ومواطنون ينتظرون لساعات أملا في العثور على وسيلة تقلهم إلى أعمالهم أو مستشفياتهم أو جامعاتهم.
فقد شل الإضراب العام الذي نفذه العاملون في قطاع النقل غير المنتظم جزءا مهما من حركة التنقل في البلاد، ليعيد إلى الواجهة أزمة النقل العمومي وغياب البدائل القادرة على استيعاب حاجيات المواطنين.
© Sputnikإضراب شامل للنقل العمومي غير المنتظم في تونس.. شلل في التنقل ومطالب مهنية عالقة
إضراب شامل للنقل العمومي غير المنتظم في تونس.. شلل في التنقل ومطالب مهنية عالقة
© Sputnik
وبدعوة من الغرف النقابية الوطنية لقطاع النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص، انطلق الإضراب بداية من الساعة الخامسة صباحا ويتواصل إلى التاسعة ليلا، احتجاجا على ما اعتبره المهنيون عدم التزام سلطة الإشراف بتنفيذ تعهداتها السابقة المتعلقة بمطالب القطاع.
ويشمل الإضراب مختلف أصناف النقل العمومي غير المنتظم، من التاكسي الفردي والتاكسي الجماعي وسيارات الأجرة "اللواج" إلى التاكسي السياحي والنقل الريفي، وهو ما انعكس مباشرة على حركة التنقل داخل المدن وبين المحافظات، خاصة في الجهات التي يعتمد سكانها بشكل أساسي على هذه الوسائل للوصول إلى أماكن العمل والدراسة أو التنقل نحو العاصمة.
وكانت الجامعة الوطنية للنقل قد علقت هذا التحرك في وقت سابق بعد تدخل رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، سمير ماجول، إثر تعهدات بالنظر في الملفات العالقة قبل أغسطس/آب القادم، إلى جانب الحسم في ملف الترفيع في التعرفة خلال شهر يونيو/حزيران الماضي، إلا أن النقابات اعتبرت أن تلك التعهدات لم تجد طريقها إلى التنفيذ.
© Sputnikإضراب شامل للنقل العمومي غير المنتظم في تونس.. شلل في التنقل ومطالب مهنية عالقة
إضراب شامل للنقل العمومي غير المنتظم في تونس.. شلل في التنقل ومطالب مهنية عالقة
© Sputnik
انتظار طويل تحت أشعة الشمس
وقفت مريم وصديقتها أماني على حافة الطريق بمدينة منوبة شمال شرقي تونس لساعات طويلة في انتظار حافلة تقلّهما إلى أحد مستشفيات العاصمة، حيث تؤديان فترة تربص في مجال الطب، بعد أن تجاوز تأخرهما ساعة كاملة عن موعد الالتحاق.
وقالت مريم لـ"سبوتنيك": "كنا نعتمد عادة على التاكسي الجماعي، ففي أقل من نصف ساعة نصل إلى العاصمة، فهو أسرع وأكثر انتظاما من الحافلات التي لا تلتزم بمواعيد ثابتة في منطقتنا".
© Sputnikإضراب شامل للنقل العمومي غير المنتظم في تونس.. شلل في التنقل ومطالب مهنية عالقة
إضراب شامل للنقل العمومي غير المنتظم في تونس.. شلل في التنقل ومطالب مهنية عالقة
© Sputnik
وأضافت: "والداي يعملان في مكان بعيد، ويعتمدان أيضا على التاكسي الفردي والجماعي، لكن يبدو أنهما سيضطران إلى التغيب عن العمل اليوم بسبب الإضراب".
أما أماني، التي لم تكن على علم بالإضراب، فقد فوجئت مثلها مثل عدد كبير من المواطنين بتوقف وسائل النقل المعتادة، لتجد نفسها أمام خيارين أحلاهما مر: انتظار الحافلات لساعات تحت درجات حرارة مرتفعة أو العودة إلى المنزل والتغيب عن التدريب.
ولم تقتصر تداعيات الإضراب على التنقل داخل المدن، بل امتدت أيضا إلى السفر بين المحافظات بعد توقف سيارات "اللواج"، التي تمثل بالنسبة إلى كثير من التونسيين الوسيلة الأسرع والأكثر اعتمادا، خاصة في المناطق التي تعاني ضعفا في خدمات الحافلات والقطارات.
© Sputnikإضراب شامل للنقل العمومي غير المنتظم في تونس.. شلل في التنقل ومطالب مهنية عالقة
إضراب شامل للنقل العمومي غير المنتظم في تونس.. شلل في التنقل ومطالب مهنية عالقة
© Sputnik
وعود لم تنفذ
وفي تصريح لـ"سبوتنيك"، قال النائب الأول لرئيس الجامعة الوطنية للنقل التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، معز السالمي، إن الإضراب جاء بعد استنفاد جميع محاولات الحوار مع سلطة الإشراف، وعدم تنفيذ الالتزامات التي تم الاتفاق بشأنها سابقا.
وأضاف أن قرار الإضراب كان قد اتخذ منذ 27 أبريل/ نيسان 2026، قبل أن يتم تعليقه إثر تدخل رئيس الاتحاد سمير ماجول، بعد تلقي وعود من وزارة الإشراف بإيجاد حلول للمطالب المطروحة.
© Sputnikإضراب شامل للنقل العمومي غير المنتظم في تونس.. شلل في التنقل ومطالب مهنية عالقة
إضراب شامل للنقل العمومي غير المنتظم في تونس.. شلل في التنقل ومطالب مهنية عالقة
© Sputnik
وأوضح السالمي أن أبرز مطالب المهنيين تتمثل في مراجعة القانون عدد 33 لسنة 2004 المنظم للقطاع، وتنقيح الأمر عدد 580 المتعلق بإسناد رخص النقل العمومي غير المنتظم، معتبرا أن النص الحالي أفرز تجاوزات في منح التراخيص.
كما دعا إلى الإسراع بإصدار كراس الشروط المنظم للعمل داخل المحطات، ومعالجة ظاهرة الانتصاب الفوضوي بمحطات "اللواج"، إلى جانب وضع إطار قانوني واضح ينظم نشاط تطبيقات النقل.
وأكد أن الإضراب سيتواصل إلى حدود الساعة التاسعة مساء، على أن يتم تقييم نتائجه واتخاذ القرار بشأن الخطوات المقبلة في ضوء نسبة الاستجابة.
© Sputnikإضراب شامل للنقل العمومي غير المنتظم في تونس.. شلل في التنقل ومطالب مهنية عالقة
إضراب شامل للنقل العمومي غير المنتظم في تونس.. شلل في التنقل ومطالب مهنية عالقة
© Sputnik
أزمة نقل تتجاوز يوم الإضراب
وفي حديث لـ"سبوتنيك"، اعتبر النقابي الطيب بوعايشة في تصريح لـ"سبوتنيك"، أن المتضرر الأول من الإضراب هو المواطن، يليه الاقتصاد الوطني، مؤكدا أن تعطل قطاع النقل ينعكس مباشرة على سير المؤسسات والإدارات والأنشطة الاقتصادية.
وقال: "المواطن التونسي هو الذي يدفع في كل مرة ثمن الإضرابات، سواء في قطاع الصحة أو النقل أو غيرهما، وهو أمر لم يعد مقبولا."
ويرى بوعايشة أن ما كشفه هذا الإضراب لا يقتصر على تعطيل وسائل النقل غير المنتظم، بل يسلط الضوء أيضا على هشاشة منظومة النقل العمومي بأكملها، وغياب بدائل قادرة على استيعاب حاجيات المواطنين عند حدوث مثل هذه التحركات.
وأضاف أن كثيرا من المواطنين اضطروا إلى اللجوء إلى حلول بديلة، مثل خدمات تقاسم السيارات الخاصة "الكوفواتيراج"، متوقعا أن يستغل بعض مقدمي هذه الخدمات ارتفاع الطلب للترفيع في كلفة التنقل.
واعتبر أن المسؤولية لا تقع على عاتق المهنيين وحدهم، بل تتحملها أيضا سلطة الإشراف التي سبق أن قدمت، وفق قوله، تعهدات بإيجاد حلول لأزمات القطاع، دون أن تتحول إلى إجراءات عملية.