الاتحاد الأوروبي يفشل في إقرار الحزمة الـ21 من العقوبات على روسيا إثر خلافات داخلية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
08:30 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
08:54 GMT
6 د
صدى الحياة
هل تحولت الأسمدة إلى "نفط المستقبل" في معادلة الأمن الغذائي العالمي؟
09:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:33 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
09:53 GMT
7 د
من الملعب
بعد وداع كأس العالم.. إشادة بالأداء المصري وانتقادات للتحكيم ودعوات للبناء على الإنجاز
10:03 GMT
29 د
خطوط التماس
الكنيسة المارونية: النشأة والتحوّلات الدينية والسياسية
11:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
11:50 GMT
11 د
مساحة حرة
تيارات السحب... "قاتل صامت" يهدد المصطافين على الشواطئ المصرية
12:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
12:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
12:49 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
هل ينذر التوتر بين أنصار الله والحكومة اليمنية بالعودة للحرب؟
16:03 GMT
29 د
موزاييك
ثورة في علم الحفريات.. مصر توثق أول وجود للزواحف الطائرة قبل 95 مليون عام
16:33 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
16:48 GMT
11 د
عالم سبوتنيك
محادثات في عمان بين ايران والولايات المتحدة مع تبادل الاتهامات، الإدارة الأميركية تقرر تنفيذ الخطة "ب" في غزة
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
سحر الضاد يصل موسكو: عام دراسي جديد يفتح نوافذ روسيا على الثقافة العربية
18:00 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: شركة واحدة تعلن إفلاسها تقريبا كل 20 دقيقة في ألمانيا
18:30 GMT
28 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
من الفضاء إلى القضاء.. المرأة الإماراتية تعيد صياغة المعادلة
08:30 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: شركة واحدة تعلن إفلاسها تقريبا كل 20 دقيقة في ألمانيا
09:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج السعيد أو الزواج الناجح، هل هو حلم، أم هو مبتغى يجب أن يسعى له الطرفان؟
09:31 GMT
23 د
بين بيروت والقاهرة
لبنان بين مساري أميركا وروما, دول الخليج، ما خياراتها في ظل التصعيد بين إيران وواشنطن؟
10:00 GMT
123 د
نبض افريقيا
لجنة 4+4 توقع على اتفاق تشكيل المفوضية والاطار القانوني للانتخابات الليبية الثلاثاء المقبل
12:03 GMT
29 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
12:34 GMT
25 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
هل كل تحركاتنا وافعالنا مراقبة طوال الوقت .. وابتكار علمي يمحو الذكريات المؤلمة
16:30 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: استهداف المنشآت النووية يأخذ المنطقة إلى منعطف جديد
17:00 GMT
59 د
روسيا والعالم العربي
الذكرى الـ 70 لإقامة العلاقات الدبلوماسية الروسية التونسية
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
الخرف الرقمي وإدمان الهواتف الذكية، وحاجز أوميجا يروع أوروبا بموجة حر قاتلة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260713/الاتحاد-الأوروبي-يفشل-في-إقرار-الحزمة-الـ21-من-العقوبات-على-روسيا-إثر-خلافات-داخلية-1115176366.html
الاتحاد الأوروبي يفشل في إقرار الحزمة الـ21 من العقوبات على روسيا إثر خلافات داخلية
الاتحاد الأوروبي يفشل في إقرار الحزمة الـ21 من العقوبات على روسيا إثر خلافات داخلية
سبوتنيك عربي
اعترفت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، اليوم الاثنين، بأن دول الاتحاد لم تتمكن من التوصل إلى اتفاق بشأن الحزمة الحادية والعشرين من... 13.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-13T16:34+0000
2026-07-13T16:34+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار الاتحاد الأوروبي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/04/1104510621_0:0:1251:705_1920x0_80_0_0_a5f87e9e08e3113cf1930229109cf4ec.jpg
وأدلت كالاس بتصريحات، خلال مؤتمر صحفي في بروكسل، بُث عبر الموقع الإلكتروني للمفوضية الأوروبية: "يؤسفني أننا لم نتوصل إلى اتفاق بشأن الحزمة الحادية والعشرين".وأعلن مجلس الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على تسعة أفراد وأربع منظمات، زاعمًا ارتباطهم بروسيا ومتهمًا إياهم، دون تقديم أدلة، بالضلوع في هجمات إلكترونية استهدفت أوكرانيا وعددًا من دول الاتحاد الأوروبي.وادعى البيان أن الأشخاص والكيانات المدرجين على قائمة العقوبات مرتبطون بمجموعات قرصنة إلكترونية روسية، متهمًا إياهم بالتجسس الإلكتروني وشن هجمات على بنى تحتية حيوية في عدد من دول الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا، دون ذكر أي أدلة تدعم هذه الاتهامات.وأفاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مطلع حزيران/يونيو، بأن الاتهامات الأوروبية بشأن شن روسيا هجمات إلكترونية ضد الغرب تكون مرفقة بعبارة "مرجح بشكل كبير"، مؤكدًا أنه لم يُقدَّم أي دليل يثبت تلك المزاعم. وسبق أن وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سياسة احتواء روسيا وإضعافها بأنها استراتيجية غربية طويلة الأمد، معتبرًا أن العقوبات ألحقت أضرارًا جسيمة بالاقتصاد العالمي.وجاء في بيان نُشر على قناة السفارة الروسية في ألمانيا عبر تطبيق "تلغرام": "رفض السفير الروسي بحزم التكهنات الواردة في بيان الاتحاد الأوروبي، والتي تبين مجددًا أنها غير مدعومة بأي أدلة. وأكد أن التهديدات المتعلقة بتوسيع الاتحاد الأوروبي للعقوبات غير القانونية لن تمر دون عواقب".الخارجية الروسية تستدعي السفير الألماني لدى موسكو
https://sarabic.ae/20260713/الخارجية-الروسية-حملة-تصوير-روسيا-على-أنها-التهديد-الرئيسي-لـ-أوروبا-الحرة-سخيفة-1115175859.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/04/1104510621_139:0:1251:834_1920x0_80_0_0_45ffab3d6548de25bb2417cba8668c16.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار الاتحاد الأوروبي
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار الاتحاد الأوروبي

الاتحاد الأوروبي يفشل في إقرار الحزمة الـ21 من العقوبات على روسيا إثر خلافات داخلية

16:34 GMT 13.07.2026
© AP Photo / Virginia Mayoالممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس
الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس - سبوتنيك عربي, 1920, 13.07.2026
© AP Photo / Virginia Mayo
تابعنا عبر
اعترفت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، اليوم الاثنين، بأن دول الاتحاد لم تتمكن من التوصل إلى اتفاق بشأن الحزمة الحادية والعشرين من العقوبات المفروضة على روسيا.
وأدلت كالاس بتصريحات، خلال مؤتمر صحفي في بروكسل، بُث عبر الموقع الإلكتروني للمفوضية الأوروبية: "يؤسفني أننا لم نتوصل إلى اتفاق بشأن الحزمة الحادية والعشرين".

وأعلن وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو، في وقت سابق، أن الاتحاد الأوروبي سيعتمد الحزمة الحادية والعشرين من العقوبات ضد روسيا في 13 تموز/يوليو.

وأعلن مجلس الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على تسعة أفراد وأربع منظمات، زاعمًا ارتباطهم بروسيا ومتهمًا إياهم، دون تقديم أدلة، بالضلوع في هجمات إلكترونية استهدفت أوكرانيا وعددًا من دول الاتحاد الأوروبي.
وجاء في بيان مجلس الاتحاد الأوروبي: "يفرض الاتحاد الأوروبي تدابير تقييدية على تسعة أفراد وأربع منظمات".
وادعى البيان أن الأشخاص والكيانات المدرجين على قائمة العقوبات مرتبطون بمجموعات قرصنة إلكترونية روسية، متهمًا إياهم بالتجسس الإلكتروني وشن هجمات على بنى تحتية حيوية في عدد من دول الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا، دون ذكر أي أدلة تدعم هذه الاتهامات.

وتؤكد روسيا باستمرار أنها قادرة على مواجهة ضغوط العقوبات الغربية التي بدأ فرضها قبل سنوات واستمرت في التصاعد، كما شددت موسكو على أن الدول الغربية تفتقر إلى الشجاعة للاعتراف بفشل العقوبات المفروضة على روسيا، في حين صدرت داخل عدد من الدول الغربية آراء تشكك في فعالية هذه العقوبات.

الخارجية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 13.07.2026
الخارجية الروسية: حملة تصوير روسيا على أنها التهديد الرئيسي لـ "أوروبا الحرة" سخيفة
16:02 GMT
وأفاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مطلع حزيران/يونيو، بأن الاتهامات الأوروبية بشأن شن روسيا هجمات إلكترونية ضد الغرب تكون مرفقة بعبارة "مرجح بشكل كبير"، مؤكدًا أنه لم يُقدَّم أي دليل يثبت تلك المزاعم. وسبق أن وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سياسة احتواء روسيا وإضعافها بأنها استراتيجية غربية طويلة الأمد، معتبرًا أن العقوبات ألحقت أضرارًا جسيمة بالاقتصاد العالمي.

وقد السفير الروسي لدى ألمانيا، سيرغي نيتشايف، في وقت سابق اليوم الاثنين، بأن تهديدات الاتحاد الأوروبي بتوسيع العقوبات ضد روسيا الاتحادية لن تمر دون عواقب.

وجاء في بيان نُشر على قناة السفارة الروسية في ألمانيا عبر تطبيق "تلغرام": "رفض السفير الروسي بحزم التكهنات الواردة في بيان الاتحاد الأوروبي، والتي تبين مجددًا أنها غير مدعومة بأي أدلة. وأكد أن التهديدات المتعلقة بتوسيع الاتحاد الأوروبي للعقوبات غير القانونية لن تمر دون عواقب".
الخارجية الروسية تستدعي السفير الألماني لدى موسكو
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала