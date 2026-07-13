https://sarabic.ae/20260713/الاتحاد-الأوروبي-يفشل-في-إقرار-الحزمة-الـ21-من-العقوبات-على-روسيا-إثر-خلافات-داخلية-1115176366.html
الاتحاد الأوروبي يفشل في إقرار الحزمة الـ21 من العقوبات على روسيا إثر خلافات داخلية
الاتحاد الأوروبي يفشل في إقرار الحزمة الـ21 من العقوبات على روسيا إثر خلافات داخلية
سبوتنيك عربي
اعترفت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، اليوم الاثنين، بأن دول الاتحاد لم تتمكن من التوصل إلى اتفاق بشأن الحزمة الحادية والعشرين من... 13.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-13T16:34+0000
2026-07-13T16:34+0000
2026-07-13T16:34+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار الاتحاد الأوروبي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/04/1104510621_0:0:1251:705_1920x0_80_0_0_a5f87e9e08e3113cf1930229109cf4ec.jpg
وأدلت كالاس بتصريحات، خلال مؤتمر صحفي في بروكسل، بُث عبر الموقع الإلكتروني للمفوضية الأوروبية: "يؤسفني أننا لم نتوصل إلى اتفاق بشأن الحزمة الحادية والعشرين".وأعلن مجلس الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على تسعة أفراد وأربع منظمات، زاعمًا ارتباطهم بروسيا ومتهمًا إياهم، دون تقديم أدلة، بالضلوع في هجمات إلكترونية استهدفت أوكرانيا وعددًا من دول الاتحاد الأوروبي.وادعى البيان أن الأشخاص والكيانات المدرجين على قائمة العقوبات مرتبطون بمجموعات قرصنة إلكترونية روسية، متهمًا إياهم بالتجسس الإلكتروني وشن هجمات على بنى تحتية حيوية في عدد من دول الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا، دون ذكر أي أدلة تدعم هذه الاتهامات.وأفاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مطلع حزيران/يونيو، بأن الاتهامات الأوروبية بشأن شن روسيا هجمات إلكترونية ضد الغرب تكون مرفقة بعبارة "مرجح بشكل كبير"، مؤكدًا أنه لم يُقدَّم أي دليل يثبت تلك المزاعم. وسبق أن وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سياسة احتواء روسيا وإضعافها بأنها استراتيجية غربية طويلة الأمد، معتبرًا أن العقوبات ألحقت أضرارًا جسيمة بالاقتصاد العالمي.وجاء في بيان نُشر على قناة السفارة الروسية في ألمانيا عبر تطبيق "تلغرام": "رفض السفير الروسي بحزم التكهنات الواردة في بيان الاتحاد الأوروبي، والتي تبين مجددًا أنها غير مدعومة بأي أدلة. وأكد أن التهديدات المتعلقة بتوسيع الاتحاد الأوروبي للعقوبات غير القانونية لن تمر دون عواقب".الخارجية الروسية تستدعي السفير الألماني لدى موسكو
https://sarabic.ae/20260713/الخارجية-الروسية-حملة-تصوير-روسيا-على-أنها-التهديد-الرئيسي-لـ-أوروبا-الحرة-سخيفة-1115175859.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/04/1104510621_139:0:1251:834_1920x0_80_0_0_45ffab3d6548de25bb2417cba8668c16.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار الاتحاد الأوروبي
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي يفشل في إقرار الحزمة الـ21 من العقوبات على روسيا إثر خلافات داخلية
اعترفت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، اليوم الاثنين، بأن دول الاتحاد لم تتمكن من التوصل إلى اتفاق بشأن الحزمة الحادية والعشرين من العقوبات المفروضة على روسيا.
وأدلت كالاس بتصريحات، خلال مؤتمر صحفي في بروكسل، بُث عبر الموقع الإلكتروني للمفوضية الأوروبية: "يؤسفني أننا لم نتوصل إلى اتفاق بشأن الحزمة الحادية والعشرين".
وأعلن وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو، في وقت سابق، أن الاتحاد الأوروبي سيعتمد الحزمة الحادية والعشرين من العقوبات ضد روسيا في 13 تموز/يوليو.
وأعلن مجلس الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على تسعة أفراد وأربع منظمات، زاعمًا ارتباطهم بروسيا ومتهمًا إياهم، دون تقديم أدلة، بالضلوع في هجمات إلكترونية استهدفت أوكرانيا وعددًا من دول الاتحاد الأوروبي.
وجاء في بيان مجلس الاتحاد الأوروبي: "يفرض الاتحاد الأوروبي تدابير تقييدية على تسعة أفراد وأربع منظمات".
وادعى البيان أن الأشخاص والكيانات المدرجين على قائمة العقوبات مرتبطون بمجموعات قرصنة إلكترونية روسية، متهمًا إياهم بالتجسس الإلكتروني وشن هجمات على بنى تحتية حيوية في عدد من دول الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا، دون ذكر أي أدلة تدعم هذه الاتهامات.
وتؤكد روسيا باستمرار أنها قادرة على مواجهة ضغوط العقوبات الغربية التي بدأ فرضها قبل سنوات واستمرت في التصاعد، كما شددت موسكو على أن الدول الغربية تفتقر إلى الشجاعة للاعتراف بفشل العقوبات المفروضة على روسيا، في حين صدرت داخل عدد من الدول الغربية آراء تشكك في فعالية هذه العقوبات.
وأفاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مطلع حزيران/يونيو، بأن الاتهامات الأوروبية بشأن شن روسيا هجمات إلكترونية ضد الغرب تكون مرفقة بعبارة "مرجح بشكل كبير"، مؤكدًا أنه لم يُقدَّم أي دليل يثبت تلك المزاعم. وسبق أن وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سياسة احتواء روسيا وإضعافها بأنها استراتيجية غربية طويلة الأمد، معتبرًا أن العقوبات ألحقت أضرارًا جسيمة بالاقتصاد العالمي.
وقد السفير الروسي لدى ألمانيا، سيرغي نيتشايف، في وقت سابق اليوم الاثنين، بأن تهديدات الاتحاد الأوروبي بتوسيع العقوبات ضد روسيا الاتحادية لن تمر دون عواقب.
وجاء في بيان نُشر على قناة السفارة الروسية في ألمانيا عبر تطبيق "تلغرام": "رفض السفير الروسي بحزم التكهنات الواردة في بيان الاتحاد الأوروبي، والتي تبين مجددًا أنها غير مدعومة بأي أدلة. وأكد أن التهديدات المتعلقة بتوسيع الاتحاد الأوروبي للعقوبات غير القانونية لن تمر دون عواقب".