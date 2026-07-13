https://sarabic.ae/20260713/الاتحاد-الأوروبي-يفشل-في-إقرار-الحزمة-الـ21-من-العقوبات-على-روسيا-إثر-خلافات-داخلية-1115176366.html

الاتحاد الأوروبي يفشل في إقرار الحزمة الـ21 من العقوبات على روسيا إثر خلافات داخلية

الاتحاد الأوروبي يفشل في إقرار الحزمة الـ21 من العقوبات على روسيا إثر خلافات داخلية

سبوتنيك عربي

اعترفت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، اليوم الاثنين، بأن دول الاتحاد لم تتمكن من التوصل إلى اتفاق بشأن الحزمة الحادية والعشرين من... 13.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-13T16:34+0000

2026-07-13T16:34+0000

2026-07-13T16:34+0000

روسيا

أخبار روسيا اليوم

أخبار الاتحاد الأوروبي

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وأدلت كالاس بتصريحات، خلال مؤتمر صحفي في بروكسل، بُث عبر الموقع الإلكتروني للمفوضية الأوروبية: "يؤسفني أننا لم نتوصل إلى اتفاق بشأن الحزمة الحادية والعشرين".وأعلن مجلس الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على تسعة أفراد وأربع منظمات، زاعمًا ارتباطهم بروسيا ومتهمًا إياهم، دون تقديم أدلة، بالضلوع في هجمات إلكترونية استهدفت أوكرانيا وعددًا من دول الاتحاد الأوروبي.وادعى البيان أن الأشخاص والكيانات المدرجين على قائمة العقوبات مرتبطون بمجموعات قرصنة إلكترونية روسية، متهمًا إياهم بالتجسس الإلكتروني وشن هجمات على بنى تحتية حيوية في عدد من دول الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا، دون ذكر أي أدلة تدعم هذه الاتهامات.وأفاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مطلع حزيران/يونيو، بأن الاتهامات الأوروبية بشأن شن روسيا هجمات إلكترونية ضد الغرب تكون مرفقة بعبارة "مرجح بشكل كبير"، مؤكدًا أنه لم يُقدَّم أي دليل يثبت تلك المزاعم. وسبق أن وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سياسة احتواء روسيا وإضعافها بأنها استراتيجية غربية طويلة الأمد، معتبرًا أن العقوبات ألحقت أضرارًا جسيمة بالاقتصاد العالمي.وجاء في بيان نُشر على قناة السفارة الروسية في ألمانيا عبر تطبيق "تلغرام": "رفض السفير الروسي بحزم التكهنات الواردة في بيان الاتحاد الأوروبي، والتي تبين مجددًا أنها غير مدعومة بأي أدلة. وأكد أن التهديدات المتعلقة بتوسيع الاتحاد الأوروبي للعقوبات غير القانونية لن تمر دون عواقب".الخارجية الروسية تستدعي السفير الألماني لدى موسكو

https://sarabic.ae/20260713/الخارجية-الروسية-حملة-تصوير-روسيا-على-أنها-التهديد-الرئيسي-لـ-أوروبا-الحرة-سخيفة-1115175859.html

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