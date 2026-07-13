https://sarabic.ae/20260713/الخارجية-الروسية-حملة-تصوير-روسيا-على-أنها-التهديد-الرئيسي-لـ-أوروبا-الحرة-سخيفة-1115175859.html
الخارجية الروسية: حملة تصوير روسيا على أنها التهديد الرئيسي لـ "أوروبا الحرة" سخيفة
الخارجية الروسية: حملة تصوير روسيا على أنها التهديد الرئيسي لـ "أوروبا الحرة" سخيفة
سبوتنيك عربي
أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الاثنين، بأن حملة الإيحاء الذاتي في أوروبا، التي تهدف إلى تشكيل صورة مغالطة لروسيا باعتبارها... 13.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-13T16:02+0000
2026-07-13T16:02+0000
2026-07-13T16:02+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار الاتحاد الأوروبي
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وعلّقت زاخاروفا على الموقع الرسمي الإلكتروني للوزارة، بالقول: "لقد تحدثنا مرارًا وتكرارًا عن حملة الإيحاء الذاتي التي تشن في الاتحاد الأوروبي، بهدف تشكيل صورة مزيفة لروسيا كتهديد رئيسي لـ "أوروبا الحرة"، والتي تصل في بعض الأحيان إلى حد العبث المكشوف تماماً".وأكدت زاخاروفا: "من الواضح أيضاً أن الخطاب المعادي لروسيا في هولندا وبلجيكا ودول الاتحاد الأوروبي الأخرى أصبح هو المعيار السياسي الجديد، وأن ترهيب مواطنيهم بـ"التهديد الروسي" الوهمي هو مبرر لنهج عسكري جامح على حساب حل المشاكل الملحة للمواطنين الأوروبيين العاديين، وغطاء لإخفاقاتهم في الشؤون الداخلية".وصرحت زاخاروفا بأن سياسيي دول الاتحاد الأوروبي عاجزون عن تقييم الواقع بشكل موضوعي، لكنهم يبرعون في تأمين التمويل للحماية من تهديدات وهمية من قبل روسيا.وأعادت المتحدثة باسم الخارجية الروسية إلى الأذهان تصريحات وزير الدفاع البلجيكي ثيو فرانكين، حيث زعم في وقت سابق تحليق طائرات مسيرة روسية فوق بلاده وطالب بتمويل لمكافحتها، وتم تخصيص الأموال بالفعل، ليتبين لاحقاً عدم وجود أي مسيرات على الإطلاق، ناهيك عن أن تكون روسية.زاخاروفا تعليقا على سرقة دبابة من نصب تذكاري في خاركوف: تجسيد لـ"الهمجية الأوروبية"
https://sarabic.ae/20260713/الخارجية-الروسية-تستدعي-السفير-الألماني-لدى-موسكو-1115169713.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار الاتحاد الأوروبي
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار الاتحاد الأوروبي
الخارجية الروسية: حملة تصوير روسيا على أنها التهديد الرئيسي لـ "أوروبا الحرة" سخيفة
أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الاثنين، بأن حملة الإيحاء الذاتي في أوروبا، التي تهدف إلى تشكيل صورة مغالطة لروسيا باعتبارها التهديد الرئيسي لـ "أوروبا الحرة"، قد وصلت إلى حد العبث.
وعلّقت زاخاروفا على الموقع الرسمي الإلكتروني للوزارة، بالقول: "لقد تحدثنا مرارًا وتكرارًا عن حملة الإيحاء الذاتي التي تشن في الاتحاد الأوروبي، بهدف تشكيل صورة مزيفة لروسيا كتهديد رئيسي لـ "أوروبا الحرة"، والتي تصل في بعض الأحيان إلى حد العبث المكشوف تماماً".
وأكدت زاخاروفا: "من الواضح أيضاً أن الخطاب المعادي لروسيا في هولندا وبلجيكا ودول الاتحاد الأوروبي الأخرى أصبح هو المعيار السياسي الجديد، وأن ترهيب مواطنيهم بـ"التهديد الروسي" الوهمي هو مبرر لنهج عسكري جامح على حساب حل المشاكل الملحة للمواطنين الأوروبيين العاديين، وغطاء لإخفاقاتهم في الشؤون الداخلية".
وصرحت زاخاروفا بأن سياسيي دول الاتحاد الأوروبي عاجزون عن تقييم الواقع بشكل موضوعي، لكنهم يبرعون في تأمين التمويل للحماية من تهديدات وهمية من قبل روسيا.
وقالت زاخاروفا في تعليق على موقع الوزارة الرسمي: "هذا هو مستوى السياسيين والاستراتيجيين في الاتحاد الأوروبي حاليًا، فهم غير قادرين على تقييم الواقع بشكل كاف، لكنهم يمتلكون مهارات متطورة في انتزاع التمويل لمواجهة تهديدات لا وجود لها".
وأعادت المتحدثة باسم الخارجية الروسية إلى الأذهان تصريحات وزير الدفاع البلجيكي ثيو فرانكين، حيث زعم في وقت سابق تحليق طائرات مسيرة روسية فوق بلاده وطالب بتمويل لمكافحتها، وتم تخصيص الأموال بالفعل، ليتبين لاحقاً عدم وجود أي مسيرات على الإطلاق، ناهيك عن أن تكون روسية.