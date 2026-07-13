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بوتين: جنودنا يتقدمون في منطقة العملية العسكرية الخاصة وروسيا ستنتصر حتما
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الخارجية الروسية تستدعي السفير الألماني لدى موسكو
الخارجية الروسية تستدعي السفير الألماني لدى موسكو
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الخارجية الروسية، في بيان لها اليوم الاثنين، بأنه تم استدعاء السفير الألماني في روسيا الاتحادية إلى مقر الوزارة في العاصمة موسكو. 13.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-13T12:54+0000
2026-07-13T12:54+0000
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وجاء في البيان: "اليوم 13 يوليو (تموز الجاري)، تم استدعاء السفير الألماني في روسيا الاتحادية ألكسندر غراف لامبسدورف، إلى مقر وزارة الخارجية الروسية".وقال بيستوريوس، في مقابلة مع صحيفة ألمانية، عندما سئل عن حجم مشاركة ألمانيا: "لا شك أن حصة ألمانيا ستكون أكبر مساهمة فردية".وأضاف: "نحن نتحدث عن مبلغ إجمالي قدره 70 مليار يورو"، إلا أنه لم يذكر الأرقام الدقيقة للمخصصات الألمانية ضمن هذا المبلغ.دراسة تحليلية: أوكرانيا لن تتمكن من بدء إنتاج صواريخ "باتريوت" في السنوات المقبلةالخارجية الروسية: أوروبا تعتبر المفاوضات مع روسيا غطاء لمرحلة تصعيد جديدة
https://sarabic.ae/20260713/الخارجية-الروسية-قصف-محطة-بوشهر-الكهروذرية-الإيرانية-قد-يتسبب-بعواقب-كارثية-1115158739.html
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روسيا, العالم, العالم العربي, أخبار ألمانيا, الخارجية الروسية
روسيا, العالم, العالم العربي, أخبار ألمانيا, الخارجية الروسية

الخارجية الروسية تستدعي السفير الألماني لدى موسكو

12:54 GMT 13.07.2026
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy وزارة الخارجية الروسية
 وزارة الخارجية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 13.07.2026
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy
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أفادت وزارة الخارجية الروسية، في بيان لها اليوم الاثنين، بأنه تم استدعاء السفير الألماني في روسيا الاتحادية إلى مقر الوزارة في العاصمة موسكو.
وجاء في البيان: "اليوم 13 يوليو (تموز الجاري)، تم استدعاء السفير الألماني في روسيا الاتحادية ألكسندر غراف لامبسدورف، إلى مقر وزارة الخارجية الروسية".
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وكان وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، أعلن في وقت سابق، أن بلاده تعتزم "تقديم أكبر مساهمة فردية" بين دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) كجزء من أحدث حزمة دعم عسكري لأوكرانيا.

وقال بيستوريوس، في مقابلة مع صحيفة ألمانية، عندما سئل عن حجم مشاركة ألمانيا: "لا شك أن حصة ألمانيا ستكون أكبر مساهمة فردية".

ووفقًا له، "تتوقع كييف الحصول على تمويل، ليس فقط من قروض الاتحاد الأوروبي، ولكن أيضًا من صندوق الدعم الجديد".

وأضاف: "نحن نتحدث عن مبلغ إجمالي قدره 70 مليار يورو"، إلا أنه لم يذكر الأرقام الدقيقة للمخصصات الألمانية ضمن هذا المبلغ.
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