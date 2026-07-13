الخارجية الروسية: قصف محطة بوشهر الكهروذرية الإيرانية قد يتسبب بعواقب كارثية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
08:30 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
08:54 GMT
6 د
صدى الحياة
هل تحولت الأسمدة إلى "نفط المستقبل" في معادلة الأمن الغذائي العالمي؟
09:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:33 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
09:53 GMT
7 د
من الملعب
بعد وداع كأس العالم.. إشادة بالأداء المصري وانتقادات للتحكيم ودعوات للبناء على الإنجاز
10:03 GMT
29 د
خطوط التماس
الكنيسة المارونية: النشأة والتحوّلات الدينية والسياسية
11:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
11:50 GMT
11 د
مساحة حرة
تيارات السحب... "قاتل صامت" يهدد المصطافين على الشواطئ المصرية
12:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
12:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
12:49 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
هل ينذر التوتر بين أنصار الله والحكومة اليمنية بالعودة للحرب؟
16:03 GMT
29 د
موزاييك
ثورة في علم الحفريات.. مصر توثق أول وجود للزواحف الطائرة قبل 95 مليون عام
16:33 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
16:48 GMT
11 د
عالم سبوتنيك
محادثات في عمان بين ايران والولايات المتحدة مع تبادل الاتهامات، الإدارة الأميركية تقرر تنفيذ الخطة "ب" في غزة
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
سحر الضاد يصل موسكو: عام دراسي جديد يفتح نوافذ روسيا على الثقافة العربية
18:00 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: شركة واحدة تعلن إفلاسها تقريبا كل 20 دقيقة في ألمانيا
18:30 GMT
28 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
من الفضاء إلى القضاء.. المرأة الإماراتية تعيد صياغة المعادلة
08:30 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: شركة واحدة تعلن إفلاسها تقريبا كل 20 دقيقة في ألمانيا
09:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج السعيد أو الزواج الناجح، هل هو حلم، أم هو مبتغى يجب أن يسعى له الطرفان؟
09:31 GMT
23 د
بين بيروت والقاهرة
بين بيروت والقاهرة
10:00 GMT
123 د
نبض افريقيا
لجنة 4+4 توقع على اتفاق تشكيل المفوضية والاطار القانوني للانتخابات الليبية الثلاثاء المقبل
12:03 GMT
29 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
12:34 GMT
25 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
هل كل تحركاتنا وافعالنا مراقبة طوال الوقت .. وابتكار علمي يمحو الذكريات المؤلمة
16:30 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260713/الخارجية-الروسية-قصف-محطة-بوشهر-الكهروذرية-الإيرانية-قد-يتسبب-بعواقب-كارثية-1115158739.html
الخارجية الروسية: قصف محطة بوشهر الكهروذرية الإيرانية قد يتسبب بعواقب كارثية
الخارجية الروسية: قصف محطة بوشهر الكهروذرية الإيرانية قد يتسبب بعواقب كارثية
سبوتنيك عربي
علّق المندوب الدائم لروسيا الاتحادية لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، على الهجمات الأخيرة على محافظة بوشهر الإيرانية، قائلًا إن الضربات على... 13.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-13T02:18+0000
2026-07-13T04:53+0000
مفاعل بوشهر
إيران
أخبار إيران
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104332/50/1043325012_0:273:3153:2047_1920x0_80_0_0_d037d93eaa81f42d09067da21205b8e7.jpg
وفي وقت سابق، أفاد المدير العام لمؤسسة "روساتوم" الروسية أليكسي ليخاتشيوف، بأنه تم استهداف محافظة بوشهر الإيرانية بقصف جوي، لكن محطة بوشهر للطاقة النووية لم تُصب.وشنّ الجيش الأمريكي، ليلة الأربعاء الماضي، سلسلة من الضربات القوية على إيران.وزعمت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، أن الهجوم جاء ردًا على اعتداء إيران على السفن التجارية العابرة لمضيق هرمز.وفي رد على ذلك، أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه رد على الهجوم الأمريكي بقصف قاعدتين أمريكيتين في الكويت وقاعدتين في البحرين، على حد قوله.
https://sarabic.ae/20260712/سلسلة-انفجارات-تهز-مدنا-وموانئ-عدة-في-جنوب-إيران-1115158170.html
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104332/50/1043325012_130:0:2859:2047_1920x0_80_0_0_7ee13936c631031e21123145010e3908.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
مفاعل بوشهر, إيران, أخبار إيران, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
مفاعل بوشهر, إيران, أخبار إيران, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم

الخارجية الروسية: قصف محطة بوشهر الكهروذرية الإيرانية قد يتسبب بعواقب كارثية

02:18 GMT 13.07.2026 (تم التحديث: 04:53 GMT 13.07.2026)
© Sputnik . Валерий Мельников / الانتقال إلى بنك الصورالوحدة الأولى من محطة بوشهر للطاقة النووية في إيران
الوحدة الأولى من محطة بوشهر للطاقة النووية في إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 13.07.2026
© Sputnik . Валерий Мельников
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
علّق المندوب الدائم لروسيا الاتحادية لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، على الهجمات الأخيرة على محافظة بوشهر الإيرانية، قائلًا إن الضربات على محطات الطاقة النووية في المحافظة، "قد تكون لها عواقب كارثية".
وفي وقت سابق، أفاد المدير العام لمؤسسة "روساتوم" الروسية أليكسي ليخاتشيوف، بأنه تم استهداف محافظة بوشهر الإيرانية بقصف جوي، لكن محطة بوشهر للطاقة النووية لم تُصب.

وكتب أوليانوف عبر حسابه على منصة "إكس": "أي هجوم على منشأة نووية يُعد جريمة وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي. إن الضربات على محطة بوشهر النووية قد تكون لها عواقب وخيمة على كل دول الخليج العربية. يجب التوقف عن توجيه هذه الضربات فورًا".

وشنّ الجيش الأمريكي، ليلة الأربعاء الماضي، سلسلة من الضربات القوية على إيران.
وزعمت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، أن الهجوم جاء ردًا على اعتداء إيران على السفن التجارية العابرة لمضيق هرمز.
الدخان يتصاعد في الأفق بعد انفجار في طهران، إيران، 28 فبراير/ شباط 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.07.2026
سلسلة انفجارات تهز مدنا وموان عدة جنوبي إيران
أمس, 22:36 GMT
وأعلنت "سنتكوم"، يوم الخميس الماضي، أن الجيش الأمريكي قصف نحو "90 هدفًا" في إيران.
وفي رد على ذلك، أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه رد على الهجوم الأمريكي بقصف قاعدتين أمريكيتين في الكويت وقاعدتين في البحرين، على حد قوله.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала