https://sarabic.ae/20260713/الخارجية-الروسية-قصف-محطة-بوشهر-الكهروذرية-الإيرانية-قد-يتسبب-بعواقب-كارثية-1115158739.html
الخارجية الروسية: قصف محطة بوشهر الكهروذرية الإيرانية قد يتسبب بعواقب كارثية
الخارجية الروسية: قصف محطة بوشهر الكهروذرية الإيرانية قد يتسبب بعواقب كارثية
سبوتنيك عربي
علّق المندوب الدائم لروسيا الاتحادية لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، على الهجمات الأخيرة على محافظة بوشهر الإيرانية، قائلًا إن الضربات على... 13.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-13T02:18+0000
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وفي وقت سابق، أفاد المدير العام لمؤسسة "روساتوم" الروسية أليكسي ليخاتشيوف، بأنه تم استهداف محافظة بوشهر الإيرانية بقصف جوي، لكن محطة بوشهر للطاقة النووية لم تُصب.وشنّ الجيش الأمريكي، ليلة الأربعاء الماضي، سلسلة من الضربات القوية على إيران.وزعمت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، أن الهجوم جاء ردًا على اعتداء إيران على السفن التجارية العابرة لمضيق هرمز.وفي رد على ذلك، أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه رد على الهجوم الأمريكي بقصف قاعدتين أمريكيتين في الكويت وقاعدتين في البحرين، على حد قوله.
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مفاعل بوشهر, إيران, أخبار إيران, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
مفاعل بوشهر, إيران, أخبار إيران, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
الخارجية الروسية: قصف محطة بوشهر الكهروذرية الإيرانية قد يتسبب بعواقب كارثية
02:18 GMT 13.07.2026 (تم التحديث: 04:53 GMT 13.07.2026)
علّق المندوب الدائم لروسيا الاتحادية لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، على الهجمات الأخيرة على محافظة بوشهر الإيرانية، قائلًا إن الضربات على محطات الطاقة النووية في المحافظة، "قد تكون لها عواقب كارثية".
وفي وقت سابق، أفاد المدير العام لمؤسسة "روساتوم" الروسية أليكسي ليخاتشيوف، بأنه تم استهداف محافظة بوشهر الإيرانية بقصف جوي، لكن محطة بوشهر للطاقة النووية لم تُصب.
وكتب أوليانوف عبر حسابه على منصة "إكس": "أي هجوم على منشأة نووية يُعد جريمة وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي. إن الضربات على محطة بوشهر النووية قد تكون لها عواقب وخيمة على كل دول الخليج العربية. يجب التوقف عن توجيه هذه الضربات فورًا".
وشنّ الجيش الأمريكي، ليلة الأربعاء الماضي، سلسلة من الضربات القوية على إيران
.
وزعمت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، أن الهجوم جاء ردًا على اعتداء إيران على السفن التجارية العابرة لمضيق هرمز.
وأعلنت "سنتكوم"، يوم الخميس الماضي، أن الجيش الأمريكي قصف نحو "90 هدفًا" في إيران.
وفي رد على ذلك، أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه رد على الهجوم الأمريكي بقصف قاعدتين أمريكيتين في الكويت وقاعدتين في البحرين، على حد قوله.