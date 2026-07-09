https://sarabic.ae/20260709/الخارجية-الروسية-أوروبا-تعتبر-المفاوضات-مع-روسيا-غطاء-لمرحلة-تصعيد-جديدة-1115061219.html
الخارجية الروسية: أوروبا تعتبر المفاوضات مع روسيا غطاء لمرحلة تصعيد جديدة
الخارجية الروسية: أوروبا تعتبر المفاوضات مع روسيا غطاء لمرحلة تصعيد جديدة
سبوتنيك عربي
أفاد نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل غالوزين، اليوم الخميس، بأن الأوروبيين لا ينظرون اليوم إلى المفاوضات المفترضة مع موسكو كفرصة لتقريب المواقف وإيجاد حلول... 09.07.2026, سبوتنيك عربي
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روسيا
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وأدلى غالوزين بتصريحات لـ"سبوتنيك" قال فيها: " الأوروبيون لا ينظرون اليوم إلى المفاوضات المفترضة مع روسيا كفرصة لتقريب المواقف وإيجاد حلول مقبولة لطرفي الأزمة الأوكرانية، بل كغطاء للتحضير لمرحلة جديدة من تصعيد المواجهة مع بلدنا، وأداة لفرض مطالبهم النهائية، والتي من الواضح أنها غير مقبولة بالنسبة لنا ".وصرّح غالوزين، في 6 يوليو/ تموز الجاري، بأنه لن يكون هناك حوار كامل بين الاتحاد الأوروبي وموسكو، ما لم تأخذ أوروبا في الاعتبار مصالح روسيا الأمنية والوقائع على الأرض.كما صرح غالوزين في 5 يوليو، أن أوروبا غير قادرة في الوقت الراهن على تقديم أي أفكار بناءة بشأن تسوية الأزمة الأوكرانية.واعتبر أن هذا التناقض يعكس، بحسب تعبيره، "منطقًا مشوهًا"، ويؤكد عجز الدول الأوروبية عن طرح مبادرات واقعية لتسوية النزاع.لافروف: رفض كييف استلام جثث القتلى يؤكد لامبالاتها تجاه مواطنيها
https://sarabic.ae/20260708/الخارجية-الروسية-رفض-نظام-كييف-استلام-جثامين-جنود-قواته-أمر-غير-مسبوق-1115034773.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار الاتحاد الأوروبي
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار الاتحاد الأوروبي
الخارجية الروسية: أوروبا تعتبر المفاوضات مع روسيا غطاء لمرحلة تصعيد جديدة
أفاد نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل غالوزين، اليوم الخميس، بأن الأوروبيين لا ينظرون اليوم إلى المفاوضات المفترضة مع موسكو كفرصة لتقريب المواقف وإيجاد حلول مقبولة من قبل الطرفين للأزمة الأوكرانية، بل كغطاء للتحضير لمرحلة جديدة من التصعيد مع موسكو .
وأدلى غالوزين بتصريحات لـ"سبوتنيك" قال فيها: " الأوروبيون لا ينظرون اليوم إلى المفاوضات المفترضة مع روسيا كفرصة لتقريب المواقف وإيجاد حلول مقبولة لطرفي الأزمة الأوكرانية، بل كغطاء للتحضير لمرحلة جديدة من تصعيد المواجهة مع بلدنا، وأداة لفرض مطالبهم النهائية، والتي من الواضح أنها غير مقبولة بالنسبة لنا ".
وأشار إلى أن الاجتماع مع سفراء بريطانيا وألمانيا وفرنسا في وزارة الخارجية الروسية في يونيو الذين لم يتمكنوا من قول أي شيء جديد وبناء فيما يتعلق بإيجاد سبل لتسوية النزاع الأوكراني قد أكد ذلك.
وصرّح غالوزين
، في 6 يوليو/ تموز الجاري، بأنه لن يكون هناك حوار كامل بين الاتحاد الأوروبي وموسكو، ما لم تأخذ أوروبا في الاعتبار مصالح روسيا الأمنية والوقائع على الأرض.
وقال غالوزين في تصريحات لوكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك": "من الواضح أنه دون تغيير الأوروبيين لنهجهم، ودون رغبة حقيقية في أخذ مصالح روسيا الأمنية الجوهرية والوقائع على الأرض في الاعتبار، لن نكون قادرين على إجراء أي حوار كامل".
كما صرح غالوزين في 5 يوليو
، أن أوروبا غير قادرة في الوقت الراهن على تقديم أي أفكار بناءة بشأن تسوية الأزمة الأوكرانية.
وأضاف غالوزين، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن الدعوات الأوروبية للحوار مع روسيا تتزامن مع استمرار المطالبة بإلحاق "هزيمة استراتيجية" بموسكو.
واعتبر أن هذا التناقض يعكس، بحسب تعبيره، "منطقًا مشوهًا"
، ويؤكد عجز الدول الأوروبية عن طرح مبادرات واقعية لتسوية النزاع.